Care alimente ne ajută să supraviețuim primăvară

Primăvara devreme este o perioadă nu prea fericită și ușoară. Dar există produse care ne ajută mai ușor să trecem peste această perioadă.



Cașcaval Olandez. Are un conținut sporit de triptofan - o substanță care este implicată in sinteza de serotonină în organism și care asigură buna dispoziție.



Pește. În primul rînd, proteine​​, fără de care nu poate exista o imunitate bună. În al doilea rînd un conținut sporit de triptofan.



Kiwi. Cel mai bine păstrează vitamina C.



Ficat de pui. Asigură vitaminele grupei B, lipsa cărora poate duce la astenia de primăvară și probleme ale pielii.



Varza murată. Sursă simplă și ieftină de vitamina C si potasiu, care susține activitatea inimii.



Terciuri. Pot rezolva problema cu insuficiența de vitamina B și lipsa de energie.



Cacao. O cană băută dimineața te energizează pentru o jumătate de zi.