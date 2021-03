Ce spun astrele azi, 30 martie

Berbec

O propunere de colaborare te poate ajuta astazi sa te concentrezi asupra unui segment profesional care te inspira foarte mult si pentru care esti dispus sa faci orice efort e necesar. De altfel, prezenta Lunii in zona banilor altora si resurselor la care ajungi prin altii iti poate aduce satisfactii de ordin material, castiguri facile, favoruri si avantaje. Poti primi un cadou, o suma de bani sau o prima, ori poti fi recomandat undeva de o persoana de buna credinta.



Taur

Zona relatiilor este foarte frumos aspectata astazi, astfel incat este posibil sa te bucuri de apreciere, recunoastere, admiratie, laude. Este o zi fertila si pentru inceperea unor relatii de colaborare sau pentru a accepta o propunere mai veche. Daca tocmai ai demarat un proiect, acum ai sansa sa gasesti exact oamenii de care ai nevoie, sustinatori, sponsori. Cert este ca astazi intalnesti si cunosti oameni care-ti impartasesc ideile si pe care-i insufletesti foarte repede sa te urmeze.



Gemeni

Esti foarte creativ la locul de munca, iar ideile care iti vin merita sa fie puse in practica, pentru ca vor fi foarte apreciate de colaboratori sau de superiori. Este o zi excelenta pentru a revigora o serie de relatii cu oameni care iti sunt alaturi in derularea unor lucrari in zona profesionala. Seriozitatea cu care obordezi lucrurile, eficienta si tenacitatea iti vor fi rasplatite si din punct de vedere al beneficiilor materiale de care ai sansa sa te bucuri astazi.



Rac

Iata o zi pe care o poti trai dupa pofta inimii. Luna se afla in zona creativitatii, iubirii si exprimarii de sine, ceea ce inseamna ca astazi ai capacitatea de a privi viata si tot ce ti se intampla cu mult mai multa seninatate. La starea ta de spirit foarte buna contribuie si vestile bune pe care le primesti de departe, precum si raspunsurile favorabile venite de la institutii sau persoane oficiale. Un parteneriat se poate clarifica. Este o zi buna si pentru iubire, pentru exprimarea sentimentelor, dar si pentru activitati relaxante sau care-ti bucura inima.



Leu

Luna plasata in zona sufletului, emotiilor si familiei te poate face ceva mai emotiv, sensibil si chiar melancolic. Este o zi care te poate purta adesea cu gandul in trecut sau iti poate accentua dorul de familie, de parinti, de locul natal. Pe de alta parte, astazi este posibil sa te bucuri la auzirea unor vesti excelente de la partenerul de viata sau de la un alt membru al familiei. Vestile par sa fie legate de un succes financiar sau de unele avantaje materiale. Ziua se poate incheia cu o cina copioasa in familie.



Fecioara

O zi cu o atmosfera frumoasa in ce priveste relatiile sociale. Esti comunicativ, deschis, foarte curios, optimist si carismatic. Te poti bucura de succes in cazul in care esti pus in situatia de a vorbi in public sau in fata unui numar mare de oameni. Transmiterea si acumularea de informatii importante se realizeaza cu mare usurinta. Examenele, negocierile, discutiile pe marginea unui contract sunt avantajate. De asemenea, astazi poti face planuri de calatorie.



Balanta

O zi frumoasa. Luna se afla in zona finantelor si acumularilor materiale, astfel ca astazi poti face cele mai bune alegeri in materie de investitii, achizitii de bunuri sau tranzactii. De asemenea, este posibil sa te alegi cu un castig financiar mai mare decat te asteptai, in urma finalizarii unui proiect sau concretizarii unei colaborari. Deciziile luate impreuna cu familia, in privinta unor investitii care vizeaza casa, sunt de bun augur.



Scorpion

Luna se afla in zodia ta, in casa personalitatii si exprimarii de sine. Ea iti aduce incredere in propriul potential, carisma, creativitate si spirit de intiativa. De asemenea, astazi esti mult mai atent decat de obicei la nevoile tale, poti identifica acele lucruri si activitati care te fac fericit, privesti cu mai multa seninatate orice problema si experienta prin care treci. O zi excelenta si pentru iubire, creativitate sau initierea unui proiect nou.



Sagetator

Luna plasata in zona discretiei si izolarii iti stimuleaza interesul pentru tot ceea ce inseamna autocunoastere si spiritualitate. Pe de alta parte, poti parea destul de retras si putin comunicativ, insa toate acestea datorita intoarcerii catre sine. Este o zi buna pentru acumulare de informatii, pentru introspectie, autoanaliza sau, pur si simplu, pentru a te detasa de toate framantarile din ultimul timp. E momentul sa-ti oferi mai mult spatiu si mai multa intimitate. Vesti bune vin din partea familiei.



Capricorn

O zi excelenta in ce priveste relatiile sociale si amicale. Astazi vei fi foarte comunicativ, vorbaret, curios si dispus sa te implici in relatii noi. Este o zi excelenta si in ce priveste iubirea si aprecierea primite de la cineva drag, dar si in privinta sprijinului de care te bucuri din partea unor persoane bine intentionate din anturajul apropiat. Nu este exclus sa primesti si o invitatie la un eveniment sau o propunere legata de o excursie. Accepta!



Varsator

Daca primesti propunerea de a te implica intr-un proiect profesional sau ti se incredinteaza noi responsabilitati si sarcini, e bine sa accepti, pentru ca rezultatele vor fi foarte bune si nu vor trece neobservate. Iar toata munca si daruirea de acum par sa fie incununate, in curand, de un castig financiar pe care, de altfel, il si astepti. Totodata, astazi este activata zona acumularilor materiale si finantelor, ceea ce inseamna ca poti avea noroc in niste demersuri financiare sau ai sansa sa obtii o marire de salariu sau un profit frumos dintr-o afacere.



Pesti

Luna plasata in Scorpion te poate face sa simti o dorinta puternica de a calatori, chiar de a depasi granitele, fizic sau mental, printr-o deplasare la munte/mare sau prin lecturarea unor carti. Oricum, poate fi o zi aducatoare de raspunsuri, revelatii, vesti si "semne". Pur si simplu ti se poate revela un nou drum, poti vedea viitorul cu alti ochi, iti schimbi perceptia asupra vietii si asupra viitorului. Asta se intampla cu ajutorul unei persoane care joaca rol de ghid, mentor sau profesor.