Pregătirile pentru Eurovision 2021 au intrat în linie dreaptă

Pregătirile pentru Eurovision 2021 au intrat in linie dreaptă. 33 de ţări au înregistrat variantele de rezervă pentru situatia în care nu vor putea participa fizic din cauza pandemiei de coronavirus. Organizatorii au luat toate măsurile de protectie si urmăresc evolutia epidemiologică. Reprezentanta României, Roxen, se pregăteşte zilnic şi abia asteaptă să urce pe scena din Rotterdam.



Roxen spune insa ca si-ar dori sa cante pe scena in fata spectatorilor din Rotterdam.



Organizatorii Eurovison 2021 sunt pregatiti sa tina competitia in conditii de siguranta. Se merge pe scenariul in care artistii vor canta live pe scena din Rotterdam, vor fi mai putini spectatori si se vor respecta toate masurile sanitare. Delegatiile vor fi testate de fiecare data cand ajung la scena. Romania va canta in prima semifinala, pe 18 mai. Marea finala va avea loc pe 22 mai.