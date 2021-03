Cele mai folositoare produse

Experţii în alimentaţie sănătoasă au făcut o listă a celor mai utile produse pentru sănătatea omului, indiferent de dietă sau de ţara de reşedinţă. Oamenii au respectat întotdeauna anumite diete, tipice pentru zonele în care trăiesc.



În unele regiuni ale lumii sînt preferate alimente cu conținut redus de calorii, în altele sînt consumate fructe de mare, undeva se practică dieta vegetariană, unele popoare preferă produse lactate, altele – carne. Singurul lucru comun pentru toate aceste diete este că toate sînt bazate pe alimente ecologice cu procesare minimă.



Experții au identificat produsele, care în opinia lor sînt cele mai utile pentru sănătatea umană:



1. Nucile

Nutriţioniştii spun că consumul nucilor de cîteva ori pe săptămînă reduce riscul de boli ale sistemului cardiovascular.



2. Fructele de padure

Fructele de pădure conțin puțin zahăr şi sînt bogate în fibre. Afinele îmbunătățesc memoria, zmeura şi căpşunii conţin cantităţi mari antioxidant puternic, care are proprietăţi anticancerigene.



3. Fasolea

Fasolea conţin o cantitate mare de fibre, care ajută la controlul greutăţii, protejează împotriva diabetului şi, de asemenea, previne cancerul de colon şi bolile de inimă.



4. Laptele proaspăt

Laptele proaspăt conţine cantităţi mari de acid linoleic - o substanţă care protejează împotriva cancerului. În plus, conține o mulţime de vitamine, minerale şi bacterii.



5. Merele

Merele sînt folositoare nu numai pentru dinţi, dar, de asemenea, ajută la prevenirea cancerului pulmonar, astm şi diabet zaharat. În medie, un măr conţine cinci grame de fibre şi un set de elemente nutritive, inclusiv vitamina K, utile pentru oase. În plus, mîncînd un măr, o jumătate de oră înainte de masă, veți reduce pofta de mîncare.



6. Varză

Varza albă, varza de Bruxelles, broccoli - toate tipurile de varză conţin substanţe care reduc riscul de cancer. În afară de vitamine, conţine de asemenea sulforafan, care ajută organismul să fie curăţat de substanţe chimice dăunătoare.



7. Sucul de rodie

Suc de rodie, pe care oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Tel Aviv l-au numit "Viagra naturală", conţine o cantitate mare de antioxidanți. Studiile au demonstrat că scade tensiunea arterială şi încetineşte formarea de tumori.



8. Ceaiul verde

Cu toate că orice ceai este folositor, ceaiul verde conţine o combinaţie unică de substanţe chimice cu proprietăţi anticancerigene. În plus, ajută, de asemenea, la controlul greutăţii.



9. Ceapa si usturoiul

Potrivit mai multor studii, ceapa şi usturoiul ajută la lupta cu diferite tipuri de cancer.