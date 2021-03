Ce spun astrele azi, 24 martie

Berbec

Dragostea pluteste in are; s-ar putea sa avtei parte de o intalnire amoroasa, de o revigorare sentimentala sau de o fervoare pasionala care sa va bucure sufletul. Cei care isi doresc sa inceapa o cariera vor beneficia de circumstante foarte favorabile; in plan profesional, de altfel, pentru toti nativii acestei zodii, lucrurile vor merge neasteptat de bine, iar castigurile, indiferent de ce natura, vor fi semnificative si cu valoare de impuls important pentru activitatea viitoare. Nu exista motive de ingrijorarea de natura pecuniara; banii nu vor fi o problema, decat daca veti fi voi cei care veti actiona nechibzuit. Discutii aprinse vor avea loc in cercul de proeteni sau persoane mai apropiate; nu este indicat sa fiti partizani. In astfel de evenimente contradictorii, mai bine ar fi sa actionati, in contextual zilei de astazi, ca mediatori.



Taur

Este o zi ideala sa va solutionati problemele de natura sentimentala, da ca acestea exista; luati initiativa si clarificati situatiile tulburi, nu lasati loc interpretarilor, ci spuneti lucrurilor pe nume. Energia nu va lipseste, asa ca puteti sa puneti in aplicare anumite planuri pe care le-ati creionat in zilele trecute; succesul in plan profesional, poate naste unele gelozii din partea persoanelor alaturi de care va desfasurati activitatea. Este foarte posibil sa aveti parte de un castig financiar neasteptat. Relatiile de familie se anunta destul de tensionate, inca de la inceputul zilei; o problema mai veche se pare ca nu reuseste sa va faca sa ajungeti la un numitor comun. Parerile divergente se pot acutiza in a doua parte a zilei, mai ales daca toate partile implicate (daca sunt mai multe) isi pastreaza intransigent. Cel putin unii dintre voi trebuie sa cedeze.



Gemeni

Este o zi bogata in planul relationarii cu ceilalti; acestea au impact pozitiv asupra activitatii voastre profesionale, asupra afacerilor voastre. O serie de probleme se vor rezolva, in interesul vostru; altele isi vor gasi calea spre solutionare, chiar daca nu se vor finaliza astazi. Starea de sanatate este satisfacatoare; socializand, va pastrati si intr-o buna forma fizica. Relatiile cu juniorii vor fi destul de tensionate; va fi greu sa gasiti un limbaj comun, care sa aduca intelegere. Si unii dintre prietenii apropiati par ca-si urmaresc doar propriile obiective, fara a mai tine cont de relatia voastra; din acest punct de vedere, este posibil sa aveti parte de o dezamagire. Totusi, trebuie sa va ganditi ca asa este natura umana; de asemenea, trebuie sa fiti cinstiti cu voi insiva si sa raspundeti onest la intrebarea: “Voi cum ati fi procedat intr-o situatie similara?”



Rac

Este important sa dati mai multa atentie vietii voastre sociale, pe parcursul acestei zile; multe lucruri bune se pot intampla pe parcursul unor intalniri cu persoane mai mult sau mai putin cunoascute. Interrelationarea se face usor, iar avantajele pot sa apara chiar de la inceput. Este chiar posibil sa aveti parte de o intalnire deosebita, cu o persoana care va va marca, in mod decisive, viata de-acum inainte. Creativitatea va este stimulata; veti avea idei genial, pe care insa nu veti avea posibilitatea sa le puneti in aplicare imediat. Va fi in interesul vostru sa tineti o lista clara cu cheltuielile pe care le efectuati; nu are rost sa va mintiti. Oricum nu veti putea inlocui banii cheltuiti, asa ca cel mai bine este sa recunoasteti clar ca exista si achizitii care nu va erau, neaparat, necesare. Numai facand liste si mentinandu-va in marjele lor, veti putea evita aparitia unor probleme financiare ulterioare.



Leu

Veti avea probleme daca veti continua cu flirturile intamplatoare, mai ales daca va aflati deja intr-o relatie sau daca sunteti casatoriti. Oricat de mult v-ar atrage aventurile, este bine sa pastrati ceea ce ati obtinut pana acum, sa nu risipiti. Va place foarte mult sa cititi si va place sa gasiti interlocutori cu care sa discutati despre subiectele pe marginea carora v-ati documentat; din pacate, astazi nu prea aveti noroc in acest sens. Majoritatea persoanelor pe care le veti aborda vor avea interese cu totul diferite, asa ca initiativele voastre de dezbatere vor fi sortite esecului. Daca aveti, in general, o viata dezordonata, acum ar fi momentul sa incercati sa puneti putina ordine in ea; respectati orele de masa si odihna, pentru o stare optima de sanatate.



Fecioara

Inventati ceva care sa va scoata din rutina obisnuita, ceva care sa adauge o pata de culoare in existenta voastra de zi cu zi; acest lucru devine aproape imperative astazi. O intalnire de pe parcursul zilei s-ar putea sa va determine sa renuntati singuri la propria independent, daca inca nu sunteti intr-o relatie; conditiile de a pune bazele unei relatii de cuplu de lunga durata sunt optime, pentru cei ce-si doresc acest lucru. Prietenii isi vor manifesta si ei atasamentul fata de voi si fata de relatia voastra; acest lucru este benefic. Relatiile de acest gen trebuie intretinute, astfel incat sa puteti apela la aceste persoane, atunci cand veti avea nevoie; in schimb, si voi trebuie sa va aratati disponibili, ori de cate ori este nevoie.



Balanta

Astazi veti avea o viata sentimentala destul de agitate, iar acest lucru nu prea va prieste. Va doriti stabilitate, iar faptul ca nu reusiti sa obtineti acest lucru va aduce frustrare. Realtiile de cuplu, in ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, sent volatile; legaturile cu partenerii de cuplu par a fi sabotate, atat din interior, cat si din exterior. Este bine ca, in astfel de conditii, sa incercati sa gasiti modalitati de a rezista, fiindca nu va pica tocmai bine. Pe de alta parte, si voi aveti anumite nevoie de care se pare ca nimeni nu are de gand sa tina seama; acest fapt poate sa va indarjeasca si sa va faca sa actionati impulsiv, astfel incat greselile pot surveni oricand. Nu este deloc o zi ideala, nici in plan personal, nici in plan profesional, desi v-ati dori sa nu aveti atata batatie de cap; din pacate, lucrurile nu ies mereu asa cum ne dorim noi.



Scorpion

Nu prea sunteti genul care ca izbucneasca spontan, impulsiv; de regula, asteptati momentul potrivit pentru a actiona, dupa o indelunga reflectie. Ar fi bine ca, si astazi, sa respectati aceste considerente. Discutiile in cuplu vor fi agitate, furtunoase chiar; nu aveti rabdarea necesara pentru a dezamorsa aceste situatii, iar acest lucru se va reflecta, in mod negative, in relatia cu partenerul. Oricat de mult v-ati fo dorit sa gasiti linistea in relatia de cuplu, nu veti reusi acest lucru, azi. Motivele de descurajare nu vor lipsi, in plan profesional, insa sunteti persoane destul de staoane pe voi si nu puteti fi deturnati de la scopurile propuse atat de usor. Este un moment potrivit pentru a va pune ordine in partea financiara a vietii voastre, mai ales daca nu a ati facut acest lucru pana acum.



Sagetator

Astazi va veti stradui foarte mult, in plan profesional, iar acest lucru va fi rasplatiti pe masura; proiecte incepute mai ddemult, incep sa-si arate roadele. Nu veti avea de ce sa va plangeti, nici sub aspect material, nici in ceea ce priveste mersul carierei voastre profesionale. Daca veti da dovada de meticulozitate si rabdare, veti fi, in mod special, favorizati. In familie, se impune sa va aratati putin autoritatea, mai ales in relatiile cu juniorii; unele discutii, pe anumite subiecte, ar putea sa degenereze instantaneu, fara avertismente. Incercati sa nu va pierdeti cumpatul; tactul si rabdarea, dar si fermitatea, va pot fi de mare ajutor azi.



Capricorn

Astazi veti fi foarte eficienti, iar acest lucru se va reflecta in rezultatele obtinute; nu veti avea de ce sa fiti nemultumiti. Viata de cuplu va fi mult favorizata; armonizarea cu partenerul va fi un element vital pentru evolutia voastra de pe parcursul zilei. Celibatarii se vor putea bucura de intalniri promitatoare, insa sansele ca acestea sa se materializeze in relatii de lunga durata vor fi 50-50. Castigarea increderii copiilor va fi, si ea, importanta pentru voi azi; discutiile pe teme de interes comun pot indeplini rolul de liant, ca si petrecerea de timp de calitate impreuna, facand lucruri care va plac. Oferiti sfaturi fara retinere, sustineti-va clar si pertinent punctele de vedere, pentru a fi corect intelesi.



Varsator

Sentimentalismele pot sa aduca in calea voastra numeroase dificultati; mai ales in plan profesional, daca amestecati sentimentele, este foarte posibil sa nu mai puteti lua deciziile care se impugn, la rece. Nervozitatea isi va spune cuvantul, iar starea voastra de spirit nu va fi una de dorit. Daca lucrati foarte mult la birou, este foarte posibil sa aveti ceva de furca in legatura cu durerile de spate; ar trebui sa luati masuri inainte ca situatia sa se acutizeze. Prea multa agresivitate din partea voastre poate sa puna in pericol intreaga munca pe care ati desfasurat-o pana acum. Este foarte important sa nu va lasati la voia impulsurilor, decat in conditii in care sunteti siguri ca nu puteti distruge nimic; aveti si voi nevoie de momente in care sa va descarcati, asta e de la sine inteles, insa nu puteti da toate pe una.



Pesti

Ziua de astazi va fi marcata de probleme finaciare; contextual astral nu va este deloc favorabil din acest punct de vedere. Daca nu aveti o viata financiara organizata, este foarte posibil sa va confruntati cu probleme legate de bani. Nu faceti nici un fel de investitii astazi, mai cu seama nu dintre cele ce presupun sume mari de bani. Din punct de vedere fizic, veti fi foarte agitati, nu veti reusi sa va odihniti asa cum trebuie, astfel incat nu veti putea sa va recuperati fortele; va fi greu sa va adunati fortele, daca veti fi obositi. In plan profesional, trebuie sa aveti grija sa nu schimbati ceea ce ati planificat cu multa grija, la recomnadarea anumitor persoane care incearca sa va abata de la calea aleasa. Daca voi ati ganditi si sunteti siguri ca ati ales calea corecta, nu aveti de ce sa va luati dupa altii; si-apoi mai e si chestiunea bunei credinte a acestor persoane.