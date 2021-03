Pe Maia Sandu „a luat-o gura pe dinainte”. Nu prea ascunde că urmărește distrugerea majorității parlamentare

„Dacă tăceai, filosof rămâneai”, spune un vechi proverb, de care Maia Sandu a uitat. Pe șefa statului „a luat-o gura pe dinainte” și aproape că a recunoscut, ieri la TV8, că ridicarea imunității celor doi deputați din Partidul Șor este o acțiune politică. Scopul acesteia, după cum sugerează Maia Sandu, este să distrugă majoritatea parlamentară creată, care este gata să voteze un Guvern și să evite aprofundarea crizei politice.



Demersurile procurorului general privind ridicarea imunității parlamentare a deputaților Denis Ulanov și Petru Jardan au provocat din start controverse. Or, știind cum se face politică și justiție în Republica Moldova era clar de la început că demersurile procurorului general au legătură cu situația politică actuală. Mai ales că procurorul a cerut în aceeași zi ridicarea imunității a doi deputați pe dosare de anvergură diferite. În timpul dezbaterilor au ieșit la iveală și alte detalii. Și anume că dosarul pe numele lui Petru Jardan a fost inițiat în luna ianuarie, adică la scurt timp după ce președintele Maia Sandu l-a chemat „la covor” pe procurorul general Stoianoglo. Iar în privința lui Denis Ulanov, ancheta a fost inițiată pe 17 martie! Adică, practic, în aceeași zi în care acesta a semnat alături de alți deputați în favoarea unui candidat susținut de o majoritate parlamentară, ceea ce strica planurile politice ale Maiei Sandu. Iar peste două zile a și fost depusă solicitarea de ridicare a imunității. Asta după ce ani de zile s-a bătut pasul pe loc.



Cu toate acestea, procurorul Stoianoglo a mințit chiar de la tribuna centrală a Parlamentului spunând că era gata să ceară ridicarea imunității celor doi încă în decembrie anul trecut. Cum putea face asta, dacă dosarele au fost înregistrate mult mai târziu? Și, dacă susține că avea toate materialele pregătite, de ce nu a făcut-o în februarie, atunci când a început sesiunea parlamentară?



Sunt întrebări la care în mod cert Dl Stoianoglo nu va răspunde, sau, cel puțin, nu va răspunde sincer. În schimb a făcut-o pentru el Maia Sandu, care prin declarațiile de la TV8 aproape că a confirmat suspiciunile, și anume că aceste demersuri sunt pur politice. Mai grav, ele ar putea fi și rezultatul unor înțelegeri obscure dintre mediul politic și reprezentanți controversați ai mediului de afaceri. Or, observăm în ultimul timp că hiperactivul Veaceslav Platon a dispărut din peisaj. Cei care îl cunosc, susțin că anume această stare a lui Platon este și cea mai periculoasă. Aceasta înseamnă că își face planuri, poartă negocieri și se pregătește de atac.



Dezbaterile de ieri din Parlament nu fac decât să întărească aceste suspiciuni. Nimeni dintre deputații PAS, care au adresat întrebări, nu au vorbit nimic despre Platon. Nu l-au întrebat pe Alexandr Stoianoglo despre relațiile acestuia cu „raiderul Nr. 1 din spațiul CSI” și dacă demersurile sale nu au fost făcute la comanda acestui personaj. Nu l-au întrebat pentru că l-ar fi pus pe Stoianoglo într-o situație jenantă în care ar fi trebuit să mintă din nou.



Se pare că Platon s-a orientat rapid în apele tumultoase ale politicii moldovenești și a decis să mizeze pe „noua clasă politică”, adică pe tandemul Maia Sandu - Renato Usatîi, care pledează cel mai activ pentru alegeri parlamentare anticipate. Continuarea instabilității politice prin organizarea unor alegeri anticipate care vor provoca incertitudine este cel mai bun scenariu pentru Platon. Or, anume astfel de perioade sunt cele mai fertile pentru afaceriști de genul său.



Sprijinul lui Platon este de mare folos pentru Maia Sandu, care încă nu deține controlul asupra instituțiilor statului și a justiției. Dar și experiența vastă a acestuia în domeniul precum amenințările și șantajul prind bine. Retragerea Marianei Durleșteanu este o dovadă mai mult decât concludentă.



Trebuie să amintim aici că Veaceslav Platon poate fi considerat „maestru” în mituirea și exercitarea presiunilor asupra politicienilor și chiar în distrugerea alianțelor politice. La fel cum a fost Alianța pentru Integrare Europeană creată în urma alegerilor parlamentare din 2010, care a fost supusă în câteva rânduri „atacurilor raider” din partea lui Platon și aproape i-a reușit în 2013. Doar că atunci instituțiile statului au intervenit prompt și i-au arestat pe executori. Astăzi însă, se pare, executorii sunt anume instituțiile statului.



Ajungem din păcate să constatăm că și Maia Sandu nu e decât un alt politician care sub stindardul „reformelor în justiție” nu are în vedere altceva decât preluarea controlului asupra instituțiilor statului, având ca parteneri persoane controversate și certate cu legea.