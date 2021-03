Alexandru Slusari: Când este întrebat ceva despre Veaceslav Platon, procurorul general coboară vocea

Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, îl suspectează pe procurorul general, Alexandru Stoianoglo, că îi apără interesele omului de afaceri Veaceslav Platon. Acesta a fost eliberat anul trecut din închisoare, după ce Stoianoglo a dispus revizuirea dosarului penal al lui Platon, în care a fost condamnat definitiv și irevocabil la 18 ani de detenție.



Slusari și-a exprimat nedumerirea în legătură cu acest fapt în luarea sa de cuvânt de la tribuna centrală a Parlamentului, după ce deputații Partidului „ȘOR”, Denis Ulanov și Petru Jardan, au fost lipsiți de imunitate parlamentară, la cererea procurorului general.



„Atunci când procurorul general, Alexandr Stoianoglo, vorbește în Parlament cu înflăcărare despre toți, îl cred, dar când este întrebat ceva despre Veaceslav Platon cumva glasul său coboară. Acest lucru nu mi-a plăcut. Poate dvs. nu aveți legătură, nu-l cunoașteți pe Platon, dar am impresia că dl Platon are legătură cu Procuratura Generală. Tot ce s-a întâmplat în 2014, se încadrează în ideea „Привет Слава”. Noi, cei din Platforma DA vrem ca toate grupările criminale să fie trase la răspundere, inclusiv cele conduse de Veaceslav Platon, a declarat vicepreședintele legislativului Alexandru Slusari.



De asemenea, deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari, l-a întrebat de mai multe ori pe procurorul general, Alexandru Stoianoglo, ce implicare are Veaceslav Platon în frauda bancară. Procurorul general, însă, a preferat să dea răspunsuri seci, evazive.



„Ce facem cu Veaceslav Platon? Două miliarde a fost creditul interbancar de la Victoria Bank la BEM și asta a fost perioada când deja se știa despre garanțiile de stat. Nimic nu s-a întâmplat. Auzim acum că la Victoria Bank s-au produs negocieri, că această sumă a fost alocată pentru procurarea a 38 la sută din acțiuni, că acționarul majoritar al Victoria Bank a fost Veaceslav Platon. Este imposibil ca Veaceslav Platon să nu fi știut despre tot ceea ce se întâmplă la BEM, despre aceste garanții și banii de la stat care au fost să fie achitați. Putem spune orice despre Platon, dar el nu este idiot ca să dea două miliarde de lei neștiind că banii vor fi cumva rambursați. Această tranzacție a avut loc”, a mai declarat Slusari.