Țările se deschid pentru turiștii vaccinați, dar rămâne o mare întrebare: Cum vor putea merge în vacanțe familiile care au copii

Pe măsură ce tot mai multe țări ridică restricțiile de călătorie pentru cei vaccinați, lumea se deschide iar călătoriilor. Marea întrebare care rămâne însă este cum vor putea merge în vacanțe familiile în care părinții vaccinați sunt însoțiți de copii, pentru aceștia din urmă neexistând încă un vaccin anti-COVID.



Până în prezent, niciun vaccin anti-COVID nu a fost aprobat a fi utilizat la copii. Încă se fac studii clinice pentru a se stabili dozajul necesar și incidența cu programele de vaccinare din copilărie.



Țările care se deschid călătorilor vaccinați



Țări precum Estonia și Seychelles au deschis frontierele și au eliminat măsura de carantină pentru călătorii vaccinați. Grecia și Thailanda vor aplica măsuri similare.



Alte țări acordă anumite reguli pentru primirea călătorilor vaccinați. Spre exemplu, Georgia îi acceptă doar pe cei veniți din anumite țări, cu avionul, în timp ce Slovenia doar pe cei care au fost imunizați cu ser fabricat în America și Europa.



De asemenea, Islanda îşi deschide graniţele pentru toţi vizitatorii care au fost vaccinaţi anti-COVID, fără testare obligatorie sau carantină.



Cercetările privind vaccinarea anti-COVID la copii au început, dar vor dura



Vaccinurile anti-COVID produse de Moderna, Johnson&Johnson și Oxford-AstraZeneca sunt autorizate pentru persoanele cu vârsta de 18 ani și peste. Cei cu vârsta de 16 ani și peste se pot imuniza cu vaccinul Pfizer-BioNTech.



Testele de vaccinare la copii au început, dar s-au îndreptat spre copiii mai mari sau spre adolescenți.



"Pfizer și Moderna își testează vaccinurile pe copii cu vârsta de 12 ani și peste și pot avea date până în vară. Johnson&Johnson, Novavax și AstraZeneca sunt mai în urmă, dar intenționează și ele să-și testeze vaccinurile la copii", a declarat Jeremy Levin, președintele Organizației de Inovare Biotehnologică, citat de CNBC.



Luna trecută, Universitatea din Oxford a anunțat că încep studiile AstraZeneca pentru copii cu vârsta de până la 6 ani. Johnson&Johnson lansează, de asemenea, mai întâi studii de vaccinare la copiii mai mari, iar apoi pentru nou-născuți și bebeluși.



"Este esențial să înțelegem că studiile la copii pot fi diferite. Aceste studii pot necesita mai mult timp pentru a ajunge la o concluzie, deoarece efectele adverse ale COVID-19 sunt mai rare la această categorie de vârstă", a spus Levin.



Copiii infectați sunt adesea asimptomatici și nu tind să facă forme grave de Covid-19. De asemenea, decesele în rândul copiilor sunt rare.



Când vor fi vaccinați copiii?



Nu este de așteptat ca vaccinurile să fie disponibile pentru vacanțele de vară, dar ar putea fi până în toamnă, pentru elevii de liceu, a declarat medicul Anthony Fauci. Cel mai probabil, perioada ar coincide cu deschiderea noului an școlar, a adăugat el.



Copiii din clasele primare și gimnaziale elementare vor trebui să aștepte puțin mai mult. Potrivit lui Fauci, o estimare privind vaccinarea lor ar fi cel mai devreme la finalul anului sau, cel mai probabil, în primul trimestru al anului 2022.



Fauci a explicat că firmele producătoare de vaccinuri le testează pe criteriul de descreștere a vârstei, care presupune testarea mai întâi a copiilor mai mari, apoi treptat până la bebeluși.



Se vor face excepții pentru a putea călători cu copiii?



Slovenia permite intrarea copiilor cu vârsta sub 13 ani, fără condiții de carantină și testare, dacă trec granița cu un membru apropiat al familiei care nu a fost pus în carantină la domiciliu.



Cu toate acestea, majoritatea țărilor care au relaxat restricțiile de călătorie pentru turiștii vaccinați nu fac excepții pentru copiii nevaccinați.



Însă, acest lucru s-ar putea întâmpla în condițiile în care țările confruntate cu pierderile catastrofale ale veniturilor din turism încearcă să atragă familiile în vacanță în această vară.



Călătorii în familie în această vară?



Deși politicile de vaccinare ar putea să nu dea posibilitatea copiilor de a călători în străinătate în această vară, familiile pot lua în considerare destinații precum Maldive și Mexic, care sunt deschise tuturor - vaccinați sau nu.



Pe măsură ce campaniile de vaccinare continuă pe globul, este de așteptat ca tot mai multe destinații noi să se deschidă. Spre exemplu, Seychelles va deveni prima țară din lume care atinge imunitatea colectivă în urma vaccinării, așa că din 25 martie va primi turiști indiferent dacă sunt sau nu vaccinați.



Cu toate acestea, se așteaptă ca majoritatea oamenilor să călătorească pe plan intern în această vară. Publicat în ianuarie, un nou raport al TripAdvisor arăta că una dintre cele cinci tendințe de urmărit în acest an privește călătoriile interne.



Autoritățile sanitare recomandă însă oamenilor să amâne călătoriile și să rămână acasă pentru a se proteja pe ei, dar și pe ceilalți, chiar dacă sunt vaccinați.