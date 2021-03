Nu glumi cu Facebook-ul. Cum riști să rămâi fără cont pe această rețea socială

Facebook este una dintre cele mai populare rețele sociale din lume și asta o face ca utilizatorii să manifeste respect și „curățenie” informațională pe platformă. Dacă nu respecți regulile, atunci riști ca să fii șters definitiv de pe rețea.



Nu ai voie să ai un cont de Facebook sub vârsta de 13 ani. Deși poți înșela foarte ușor această restricție, punând o dată de naștere falsă, dacă cineva îți raportează profilul la Facebook, îți va fi șters imediat, scrie playtech.ro.



Nu poți minți în ceea ce privește numele tău. Dacă o faci, pentru că îți place ție să te ascunzi în spatele unei porecle ghidușe sau nu vrei să știe Zuckerberg cum te cheamă, în cazul în care îți uiți parola, Facebook îți va cere o poză cu buletinul, iar pentru că numele din buletin nu este precum cel online, riști, din nou, să rămâi fără cont.



Nu agresa oamenii pe Facebook cu mesaje. Nu fă spam prin intermediul Messenger prin distribuția de știri sau postări care ți se par ție interesante. Pe lângă un algoritm eficient de detecție al companiei americane, în orice moment te poate raporta cineva pentru că ești deranjant. În prima fază, nu vei mai putea posta pentru 24 de ore. Ulterior, sari la o interdicție de o săptămână. Nu durează mult până când nu-ți mai poți accesa contul.



Ai grijă ce postezi pe Facebook. Compania are obligația să respecte legile locale din fiecare teritoriu în care activează, pe lângă propriile reguli surprinzător de stricte. Nu încerca să postezi conținut erotic sau la limita pornografiei. În trecut, Facebook a șters până și postări în care o mamă alăpta, iar în cazul a doi indivizi care s-au sărutat, aceștia au riscat să rămână fără conturi în 2011.



Nu posta conținut rasist, extremist, protejat prin drepturi de autor sau conținut care ar putea fi considerat ofensator. Deși această formulare poate părea abstractă, cineva a primit un avertisment pentru că a postat un cap de miel. Partea bună este că nu rămâi din start fără contul de Facebook, dar dacă forțezi regulamentul, nu va dura mult.



Roagă-te să nu ai un nume ciudat sau o discretă legătură cu vreun cuvânt ofensator, pentru că s-ar putea nici măcar să-ți poți crea contul. În urmă cu mai mulți ani, cei cu numele de familie Arab nu s-au putut înscrie pe platformă. Cu aceeași situație s-au confruntat Elmo Keep, Steve Webb, Hiroko Yoda și Rowena Gay, până când nu au trimis o copie a buletinului către Facebook.



Mark S. Zuckerberg, pe lângă numele CEO-ului Facebook, este numele unui avocat din Indiana. După ce și-a trimis toate documentele de identificare la Facebook, de la certificat de naștere și carnet de conducere până la licența de a practica avocatură, contul tot i-a fost șters.



Nu încerca să creezi mai multe conturi de Facebook din aceeași locație. Rețeaua socială devine brusc paranoică în cazul în care vrei să deschizi conturi mai multor prieteni sau membri ai familiei fără să-ți schimbi IP-ul și, implicit, adresa. Probabil că regula a fost menită să prevină fermele de troli care activează în fiecare colț al mapamondului, dar afectează oamenii obișnuiți.