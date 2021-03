Ce spun astrele azi, 21 martie

Berbec

In planul afacerilor, incercati sa lasti la o parte implicarile emotionale, care nu va vor da voie sa luati decizii cerebrale, realiste; sentimentalismele nu-si au locul intr-un domeniu in care, pentru a obtine profit, este nevoie de luarea unor decizii clare, concise, la rece. Nu este un moment deloc potrivit pentru a va asuma riscuri. Viata sentimentala va cunoaste o evolutie favorabila, daca veti sti sa fiti rabdatori, intelegatori fata de nevoile celor dragi. Daca va veti stradui putin, veti reusi sa gasiti un echilibru satisfacator intre viata personala si cea profesionala. Astazi va veti simti, in mod special, apropiat de grupul vostru intim, fie ca e vorba de prieteni, de membri ai familiei, etc. Influenta asupra celorlalti va fi benefica, deci apreciata si cautata.



Taur

Poate ca astazi veti avea ceva mai mult noroc ca de obicei, insa nu trebuie sa devina obisnuinta in a va baza pe asta. Prudenta este, in continuare, recomandata cu multe caldura. Va simtiti marinimosi, astazi, gata sa ajutati pe cei care sent mai putin norocosi decat voi; totusi, trebuie sa aveti grija ca ajutorul vostru sa fie, intr-adevar, un sprijin, nu favorizarea unei atitudini nocive. In plan personal, sunteti multumiti de voi insiva; sentimentele de implinire va ajuta sa evoluati din punct de vedere mental. Buna dispozitie si linistea interioara va fac placuti celor din jur, care vor cauta compania voastra, in mod special. Conversatiile intelectuale va stimuleaza in mod deosebit, de aceea le veti cauta si chiar veti incerca sa le promovati, pentru a va satisfice dorinta de informare pe care o aveti.



Gemeni

Tehnologia va avea un rol important in viata voastra profesionala, mai mult ca de obicei. Va fi nevoie sa va puneti la punct, intr-un timp foarte scurt, cu anumite aspect pe care, poate, nu le stapaniti foarte bine. In nici un caz nu respingeti invatarea acestor lucruri, pe motiv ca nu va sent foarte necesare. Daca nu acum, pe tremen lung, este foarte posibil sa aveti si mai multe de pierdut. Contextul astral al acestei zile va incurajeaza sa va exrpimati mai activ, din punct de vedere sentimental; controversele pot sa apara destul de des, insa este nevoie sa lamuriti lucrurile inca de la inceput. Trebuie ca totul sa fie bine pus la punct, inainte de a va putea relaxa intr-o relatie de cuplu, inainte de a putea avea deplina incredere in partener.



Rac

Dragostea, pentru voi, se desfasoara astazi cu pasiune; nu lasati pe altii sa ia decizii pentru voi, in aceasta directive; interveniti prompt si faceti asa cum vi se pare mai bine. Si hotarati-va, pentru Dumnezeu, nu mai trageti de timp! Daca tota asteptati persoana perfecta, o sa imbatraniti, caci timpul trece repede, fara sa va dati seama. In plan profesional, este foarte posibil sa intrati in conflict cu una dintre persoanele cu care colaborati indeaproape, dara care, la acest moment, isi urmareste propriile obiective, nemaitinand cont de chestiuni de etica sau corectitudine profesionala. Nimic nu mai este simplu sau rational, in acest context.



Leu

Chestiunile legate de romantism, pasiune, casatorie, ar trebui sa mearga bine pentru voi, in contextual astral al zilei de astazi. Conversatiile de natura intima nu vor avea impedimente, astfel incat numeroase aspect ale relatiei de cuplu pot evolua pozitiv, in mod natural. Chiar si in acest context, este bine sa va exprimati clar, pentru a nu lasa loc neintelegerilor sa-si imprime efectele negative. Si activitatea itelectuala va fi favorizata azi; treceti printr-o perioada in care va puneti multe intrebari, legate de viata voastra, in general, si aveti mare nevoie de raspunsuri concrete. Inca o data spunem ca nu este bine sa va neglijati familia, mai ales ca astrele va semnaleaza un context favorabil in care puteti strange relatiile cu cei dragi.



Fecioara

Astazi veti fi foarte axati pe partea vizuala a ceea ce faceti; totul devine cu atat mai atractiv daca este trecut prin filtrul vizual. Puteti sa va abateti atentia asupra unei expozitii a vreunui artist preferat sau chiar sa va delectati cu privelisti neobisnuite ale unor locatii pe care le cunoasteti, in alte contexte. Puteti implica, in astfel de activitati, si persoane alaturi de care va place sa va petreceti timpul liber. In plan personal, veti avea posibilitatea sa realizati ca lipsa diplomatiei si tactului poate determina numeroase probleme, ce puteau fi, altfel, prevenite. Prea multa incapatanare nu poate decat sa acutizeze problemele. Lucrul este valabil si in plan profesional, unde o relatie intransigent poate deteriora, serios, climatul de munca alaturi de colaboratori.



Balanta

Imaginatia nu va lipseste astazi; ba chiar s-ar putea spune ca va prisoseste. Sunteti in pericol de a pierde, uneori, contactul cu realitatea, iar acest lucru se poate dovedi, in anumite imprejurari, extrem de nociv. Pe de alta parte, aparitia provocarilor nu va sperie; veti reusi sa gasiti, de cele mai multe ori, solutii ingenioase si de perspectiva. Unele chestiuni familiale ar putea sa va distraga atentia de la chestiunile de pe ordinea de zi, ca sa spunem astfel, insa nu vor avea potential destabilizator. Este o zi potrivita pentru a va dedica si planurilor voastre personale, pentru a va interesa si de modul in care va puteti pune in parctica unele dintre dorintele voastre cele mai secrete. La finalul zilei, meritati, fara doar si poate, sa va relaxati sis a va bucurati de ceea ce va place voua.



Scorpion

Daca doriti sa va schimbati jobul actual, astazi este o zi potrivita pentru a incepe demersuri in acest sens; curiozitatile voastre intelectuale vor creste. Viata sentimentala va fi dominate de stabilitate, intr-o mai mare sau mai mica masura, ceea ce este bine, dupa tumultul ultimelor zile. Pe de alata parte, o chestiune familiala complicate va trebui rezolvata fara intarziere, ceea ce va va afecta planurile facute pentru aceasta zi. Si cum acest lucru nu va place deloc, in a doua parte a zilei s-ar putea sa va cam alegeti cu o stare de animozitate care, necontrolata, ar putea afecta un echilibru si-asa fragil din viata voastra. Din fericire, beneficiati de sprijin din partea familiei, a prietenilor, iar acest lucru mai atenueza putin din negativismul care incepe sa va cuprinda.



Sagetator

Astazi veti avea, in mare partea timpului, un comportament autoritar si intolerant; nu veti fi usor de suportat de cei din jur si nu trebuie sa fiti uimiti daca veti primi chiar replici usturatoare, care nu va vor pica deloc bine. Inainte de a da vin ape ceilalti, cautati la voi greselile si remediati-le, altfel riscati conflicte deschise cu persoane din anturaj si destramarea unor relatii care s-ar putea dovedi folositoare, la un moment dat. Ambitiile nesanatoase pot provoca pagube semnificative. In plan sentimental, s-ar putea sa va confruntati cu unele dezamagiri. Nu va plangeti, insa, mereu de acest lucru; dragostea inseamna si astfel de momente, mai ales pentru cei care se implica. Va ridicati frumusel de jos si mergeti mai departe, caci asta este viata.



Capricorn

Este important sa fiti rabdatori si, de asemenea, sa evitati izbucnirile emotionale. Anumite evenimente de pe parcursul zilei va pot face sa fiti nerabdatori, sa actionati pripit, ceea ce este bine sa evitati din toate puterile. Unele schimbari majore pot sa apara in viata voastra, pe perioada acestei zile; sau macar debutul unor astfel de schimbari. Trebuie sa fiti pregatiti pentru asa ceva. Suportul colaboratorilor va usureaza realizarea sarcinilor de munca; nu va lansati in critici inutile, pentru a nu strica aceasta stare de fapt, benefica pentru voi. Fluxurile de informatii cu sefii vor fi usurate. In plan sentimental, va manifestati foarte ardent sentimentele fata de parteneri; aveti mare grija sa nu sufocati cu atentiile voastre.



Varsator

Daca trebuie sa faceti unele eforturi intelectuale, in diferite contexte ale zilei, sa stiti ca sunteti favorizati de astre in acest sens; cu alte cuvinte, actiunile voastre vor fi incununate de succes. Nu va veti pierde din eficienta, daca va veti apleca asupra mai multor subiecte de interes deodata. Pastrati-va in forma, facand sport, pentru forma fizica, si distrandu-va, pentru a va mentine sanatatea psihica; contactul cu persoane pozitive ppoate fi extreme de benefic, mai ales ca, lasati singuri, de multe ori va cuprinde melancolia. Va place sa fiti inconjurati de prieteni, in mijlocul lor sunteti in mediul vostru. Nu va propuneti scopuri greu de atins, nici sarcini care va depasesc, cu mult, capacitatile; daca va veti sti limitele, veti fi feriti de dezamagirile inerente atingerii unor obiective pe care, nici macar in conditii dintre cele mai favorabile, nu le-ati fi putut atinge.



Pesti

Evolutiile zilei de astazi va vor stimula din plin facultatile mentale; veti intelege mai usor chestiuni care, anterior, vi se pareau foarte complicate. In plan profesional, lucrurile vor fi destul de dificile, insa extrem de motivante, ceea ce va va indemna la actiune sustinuta pentru atingerea obiectivelor. Consumul de energie nu va fi de neglijat, asa ca trebuie sa va organizati eficient sis a nu faceti risipa. In unele momente este posibil sa resimtiti anxietate; daca voi considerati ca e nevoie, cautati pe cineva cu care sa puteti discuta despre temerile care va incearca. Relatia cu partenerul nu va fi foarte reusita; mai ales daca acesta va pune mereu in fata a diverse sarcini domestice, pe care voi le considerati sacaitoare. Nu analizati insa, aceste chestiuni, doar din propriul vostru punct de vedere; incercati sa vizualizati si perspectivele celelalte, astfel incat sa va adaptati reactiile; impulsivitatile pot strica atmosfera din cuplu.