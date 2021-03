Experți și deputați: Stoianoglo îndeplinește o comandă politică prin solicitarea de retragere a imunității lui Ulanov și Jardan

Demersurile procurorului general privind ridicarea imunității parlamentare a deputaților Partidului „ȘOR”, Denis Ulanov și Petru Jardan, reprezintă o comandă politică. Alexandr Stoianoglo face jocurile altcuiva. Acestea sunt unele dintre concluziile deputaților și analiștilor politici exprimate vineri seara, la emisiunea „Întreabă Ghețu” de la TV8.



Potrivit lui Cornel Ciurea, comentator politic, solicitările de ridicare a imunității parlamentare a celor doi deputați ai Partidului „ȘOR” au o încărcătură politică vizibilă. „Este prematur să venim cu ipoteze, dar faptul că politicul își bagă coada în asemenea gen de acțiuni, când vine procurorul general sau când un candidat pentru funcția de premier își retrage candidatura, nu cred în coincidențe”, a declarat Ciurea.



Și deputatul Platformei DA, Chiril Moțpan s-a arătat contrariat de solicitările procurorului general. „Nu am un răspuns pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi. Recunosc, chiar nu am un răspuns”, a declarat el.



Iar deputatul independent Octavian Țîcu este de părere că procurorul general, Alexandr Stoianoglo, îndeplinește comenzi din exterior. „S-au activat forțe din exterior. Stoianoglo face jocul altcuiva”, a menționat Octavian Țîcu.



Deputați vizați Denis Ulanov și Petru Jardan au intervenit prin telefon în cadrul emisiunii. Ambii au spus că se află în Republica Moldova, nu intenționează să părăsească teritoriul țării și că regretă că se fac speculații în privința acestui subiect. De asemenea, Ulanov și Jardan au afirmat că acuzațiile care li se aduc sunt nefondate.



Mai exact, Denis Ulanov a precizat că a examinat documentele care îl încriminează, doar că acestea nu prezintă nicio dovadă în privința vinovăției lui. Mai mult, el spune că din dosar lipsesc o serie de acte care dovedesc nevinovăția sa, documente pe care le-a solicitat de mai multe ori în ultima jumătate de an ca să le prezinte procurorilor pentru a fi audiat, dar nimeni de la Procuratură nu i-a cerut aceste documente și nu a fost chemat la audieri. „Am examinat materialele prezentate de procurorul general și sunt complet nedumerit. Dacă acestea pot fi numite dovezi ale vinovăției privind comiterea unor infracțiuni atât de grave, care mi se incriminează, atunci mie, om cu studii juridice, nu-mi rămâne decât să dau din umeri (...) Procurorul nu a demonstrat cu niciun document prezentat astăzi de Procuratură că sunt vinovat, pentru că astfel de documente pur și simplu nu sunt și nu au existat vreodată”, a declarat Denis Ulanov.



La rândul său, deputatul Petru Jardan a declarat că nu se agață cu dinții de imunitatea parlamentară. Totodată, el a explicat de ce a lipsit în ultimele zile de la ședințele comisiilor parlamentare și a Parlamentului. Motivele sunt legate de sănătate, mai exact, alesul are simptome de coronavirus și a respectat regimul de izolare. „Joi am dat testul pentru COVID-19 și aștept rezultatul. Sunt în țară, sunt acasă, nu am fugit nicăieri și nu am de gând să fug nicăieri”, a explicat Petru Jardan.



În același timp, deputații Partidului „ȘOR”, Denis Ulanov și Petru Jardan, califică solicitările procurorului general de ridicare a imunității parlamentare drept politice și sunt gata să-și demonstreze nevinovăția.