VIDEO//Joe Biden a căzut în timp ce urca în avionul Air Force One

Președintele american Joe Biden s-a împiedicat vineri în timp ce urca scara avionului Air Force One și a căzut în genunchi, ridicându-se apoi singur, relatează AFP și The Independent, preluat de Agerpres.



Președintele pleca spre Atlanta pentru a se întâlni cu lideri ai comunității asiatice după atacurile armate soldate marți cu opt morți în trei saloane de masaj asiatice.



Ajuns la jumătatea scării avionului, Biden s-a împiedicat de două ori, după care a căzut într-un genunchi și s-a ridicat sprijinindu-se de balustrada scării. La intrarea în avion, s-a întors și a salutat.



Acest episod readuce în atenție semnele de întrebare despre capacitatea președintelui în vârstă de 78 de ani de a-și exercita atribuțiile, după ce și-a confundat vicepreședintele Kamala Harris cu ''președintele Harris'', iar președintele rus Vladimir Putin i-a urat joi, ironic, ''multă sănătate'', în urma unei declarații în care Biden l-a catalogat pe liderul de la Kremlin drept ''asasin''.



Potrivit unui sondaj Rasmussen recent, jumătate dintre americani nu cred că Joe Biden este ''apt fizic și mental pentru funcția'' pe care o deține, în timp ce o treime se întreabă de ce președintele nu a organizat încă nicio conferință de presă de când și-a preluat mandatul în ianuarie.



Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a asigurat după poticneala lui Biden la urcarea în Air Force One că președintele se simte bine și a sugerat că vântul puternic de la Baza Andrews de lângă Washington ar fi avut o contribuție.



''Este vânt puternic afară'' le-a declarat ea reporterilor, potrivit Reuters. Președintele ''este bine 100%'', a adăugat purtătoarea de cuvânt, dar nu a spus dacă Joe Biden a fost consultat de un medic după acest episod.



În luna noiembrie, el a suferit o fractură la piciorul drept în timp ce se juca cu unul dintre câinii săi.