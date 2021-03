Chicu a anunțat că a refuzat să facă parte din echipa PSRM, dar intenționează să se implice în politică

Fostul premier Ion Chicu a anunțat că intenționează să se implice activ în politică. Acesta a declarat în cadrul unei emisiuni de la TV8 că a fost rezervată și o denumire a partidului la Agenția Servicii Publice (ASP). De asemenea, a menționat că a refuzat să facă parte din echipa PSRM.



„Planificat este tare spus. Dacă înainte eram categoric și am spus că nu am degând să intru în politică pentru că nu-s lucruri plăcute pentru oameni normali, spun fără să supăr pe cineva. Acum, nu mai sunt atât de categoric, admit posibilitatea. Am mai multe discuții cu mai mulți colegi, inclusiv colegi din Guvernul pe care am avut onoarea să-l conduc, primari, chiar și reprezentanți ai ONG-urilor (…) Un plan bine formulat și închegat încă nu este. O colegă de a noastră a mers la Agenția Servicii Publice și a rezervat deja o denumire. Planul încă nu este agreat”, a declarat Chicu.



Ion Chicu susține că formațiunea va fi cu obiectiv general de consolidare a societății.



„Timp de 30 de ani, cineva iscusit ne scindează. Unul dintre obiective va fi integrarea europeană și căderea hotarului de pe Prut, dar și acelei bariere de la Nistru. Doctrina politică ar urma să fie de centru-dreapta, politici economice-liberale care ar permite dezvoltarea economică în primul rând”, a dezvăluit Chicu.



Fiind întrebat cât de des comunică cu liderul socialiștilor Igor Dodon după ce a plecat din funcția de premier, Ion Chicu a răspuns: „Am avut o întrevedere în jur de 20 ianuarie și am mâine (n.r: azi, 18 martie) stabilită o întrevedere la ora 15:00. Mai mult nu am comunicat. Despre sănătate m-a întrebat des”.



Fostul premier a mai spus că Igor Dodon i-a propus să facă parte din echipa PSRM, dar acest scenariu a fost exclus.



„I-am spus că îmi trebuie o perioadă să-mi reîncarc bateriile. Din păcate, perioada a coincis și cu reinfectarea mea cu COVID-19. Dar, nu voi face parte din echipa PSRM”, a precizat Chicu.



Ion Chicu a anunțat la data de 23 decembrie 2020 demisia sa din funcția de prim-ministru și, implicit a Guvernului, în scopul declanșării alegerilor parlamentare anticipate.