Beneficiile ciocolatei. 8 motive să consumi regulat deliciosul desert

Nu există, probabil, cineva care să nu iubească savoarea unică a ciocolatei. Dar, în plus, studiile de specialitate au stabilit că ea aduce și multiple beneficii sănătății, deci avem motive serioase să o iubim de două ori mai mult.



1. ANTIÎNGRĂȘARE

În mod sigur ciocolata nu se află în meniul doamnelor care urmează o dietă de slăbire și totuși cercetătorii americani au stabilit că savurosul dulce, în

cantități moderate, ajută la… slăbit. Studiul, realizat la UCLA și pornit de la ipoteza că ciocolata intensifică metabolismul, a constatat că voluntarii care consumau frecvent ciocolată aveau indicele de masă corporală (IMC) mai mic decât cei care nu mâncau ciocolată, în ciuda caloriilor suplimentare și a faptului că nu făceau exerciții fizice.



2. ANTIUITARE

Câteva pătrățele de ciocolată neagră ajută la o mai bună circulație a sângelui în creier și intensifică activitatea cerebrală, astfel că, înaintea unui examen, poți învăța mâncând… ciocolată. Concluzia a fost trasă în urma unui sudiu realizat pe femei cărora li s-au oferit băuturi cu ciocolată neagră îmbogățită cu flavonoide și care, ulterior, au excelat la testele logice. Cauza: flavonoidele activează centrii de control al abilităților cognitive și sporesc capacitatea de a reține lucruri noi.



3. ANTISEDENTARISM

Cercetătorii de la Universitatea Wayne din Statele Unite au descoperit că ciocolata neagră împiedică îmbătrânirea țesutului muscular și are asupra

acestuia efecte asemănătoare cu exercițiile fizice. În plus, ea stimulează producerea de substanțe ce energizează puternic organismul. Însă asta nu

înseamnă că poți înlocui mișcarea cu ciocolata.



4. ANTIÎMBĂTRÂNIRE

Cel mai longeviv pământean, franțuzoaica Jeanne Louise Calment, a ajuns să depășească vârsta de 122 de ani, unul dintre secretele ei fiind consumul regulat de ciocolată. Cercetătorii au găsit și o explicație pentru aceasta: antioxidanții din boabele de cacao.



5. ANTIDEPRESIV

Un studiu publicat de Nutritional Neuroscience relevă faptul că consumul de ciocolată neagră combate simptomele depresiei, chiar ale celei severe. Iar acest lucru se întâmplă fiindcă magneziul care se găsește în ciocolată ajută la relaxarea psihică, iar o serie de neurotransmițători conținuți – anandamide și feniletilamine – cresc nivelul de endorfine.



6. ANTIDIABETIC

Ciocolata neagră conține, față de ciocolata albă sau de cea cu lapte, o cantitate mare de flavonoide, asemenea celor din ceai sau vin roșu, iar studiile confirmă că acestea echilibrează nivelul de insulină din organism și contribuie la reducerea riscului de diabet.



7. ANTIINFARCT

Câteva pătrățele de ciocolată neagră, consumate zilnic, pot reduce riscul de apariție a insuficienței cardiace și diminuează considerabil riscul de blocare a arterelor, cauza principală a infarctului sau a accidentelor vasculare. Efectul, constatat de studiile efectuate la Harvard University, se datorează unui compus aflat în boabele de cacao, epicatechină, ale cărui beneficii au fost comparate cu cele ale penicilinei.



8. ANTIHIPERTENSIV

Toate studiile științifice din ultimii ani relevă beneficiile ciocolatei negre, datorate antioxidanților din compoziție: de la efectele pozitive cardiovasculare, deja demonstrate, până la prevenirea anumitor tipuri de cancer și la tratamentul persoanelor de vârsta a treia care au suferit un AVC sau au pierderi de memorie și, în cazul cărora, ciocolata s-a dovedit benefică prin creșterea semnificativă a fluxului sangvin în creier, reducerea coagulării (ceea ce împiedică formarea cheagurilor de sânge) și controlul hipertensiunii arteriale.