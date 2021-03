Povestea de succes a unei profesoare după ce a revenit de peste hotare

Traiul în străinatate i-a adus un nou loc de muncă, iar povestea ei este o dovadă de curaj şi optimism. Este vorba de Valentina Pănuţă, o fostă profesoară de limba şi literatura română, care acum trei ani, după ce a revenit din Italia, a decis să se reprofileze şi să pună pe roate o afacere cu încălţăminte croşetată. În orice pereche de încălţăminte investeşte zeci de ore de muncă şi energie, iar efortul este răsplătit pe măsură, spune meşteriţa: oamenii nu îşi pot desprinde privirea de la creaţiile sale. Valentina mai spune că încălţamintea croşetată de ea a ajuns şi peste hotarele ţării, relatează Mesager.



Valentina Pănuţă croşetează de când se ştie, dar multă vreme doar prietenii şi rudele au cunoscut talentul său.



„Pasiunea pentru lucrul handmade o am de când mă ţin eu minte. Făceam aceste lucrări printre picăturile de timp liber pe care le aveam. Când am ajuns în Italia, cu trei ani în urmă, având la dispoziţie mai mult timp liber şi l-am dedicat acestei pasiuni. Şi iată că dintr-o pasiune s-a transformat chiar într-o îndeletnicire, într-o activitate de bază”, spune Valentina Pănuţă.



Preţul pentru această încălţăminte variază în funcţie de materia primă folosită şi de timpul investit. Espadrilele costă între 700 şi 750 lei, iar botinele de primavară ajung şi până la o mie de lei.



„În special, solicită această încălţăminte doamnele, dar în ultima vreme am observat un interes aparte şi al bărbaţilor faţă de încălţămintea croşetată”, a declarat Valentina Pănuţă.



Potrivit ei, timpul destinat unei perechi de încălţăminte depinde de model şi durează până la patru zile. Iar pe lângă faptul că este creată manual, încălţămintea croşetată e sănătoasă şi comodă pentru picioare.



„Folosesc material de calitate, fiindcă nu merită să munceşti atâta şi să foloseşti un fir sau o talpă care ţi-ar creea ulterior probleme”, afirmă meşteriţa.



De mai mulţi ani, Valentina visează să-şi deschidă un atelier. Meşteriţa spune că are câteva idei pentru dezvoltarea afacerii.



Meşteriţa mai spune că acest tip de artă permite crearea unei varietăţi de articole decorative necesare în traiul de zi cu zi, astfel încât pentru unii acest hobby se poate transforma într-o mică afacere.