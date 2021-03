Ce spun astrele azi, 16 martie

Berbec

Relatiile personale s-ar putea sa fie amenintate de spectrul unor elemente din trecut, care isi aleg tocmai aceste momente pentru a iesi la iveala. Daca aveti anumite secrete fata de partenerul de cuplu sau fata de alte persoane apropiate voua, poate ar fi timpul sa faceti un pas in fata si sa vorbiti depre ele. In plan profesional, este bine sa adoptati o atitudine nepartinitoare, mai ales in cadrul unor situatii tensionate; cu cat veti fi mai concentrati asupra lucrurilor care va privesc direct, cu atat veti reusi sa evitati, mai bine, problemele. In relatia cu partenerul, este foarte posibil sa apara unele altercatii; fiti perspicace si dati dovada de bun simt in gasirea unei solutii acceptabile de compromise. Doar astfel veti putea reface armonia din cuplu.



Taur

Contextul astral de astazi va popate face foarte sensibili la evenimentele din jurul vostru; va veti confrunta cu o stare de emotivitate accentuate, care, uneori, va va face sa va simtiti incomod. Este foarte posibil sa cunoasteti cel putin o persoana care s-ar putea dovedi un important contact de business, in viitorul nu foarte indepartat. Daca vreti sa aveti succes in viata profesionala, va trebui sa va pregatiti pentru a face fata la numeroase provocari. Lucrul in echipa este important astazi; schimbul de idei intre coechipieri poate fi un mare plus pentru proiectul sau proiectele la care lucrati. Visul unei povesti de dragoste ca-n filme poatesa va ofere dezamagiri crunte, atunci cand veti da piept cu realitatea; ar fi mai bine sa va pastrati cu picioarele pe pamant si sa evaluate cat mai obiectiv ceea ce ati putea obtine in plan sentimental.



Gemeni

Chestiunile legate de dragoste se vor dovedi foarte complicate pentru cei singuri, astazi; nu veti duce lipsa de intalniri, ba poate chiar veti avea parte de aranjamente in acest sens, din partea prietenilor sau a altor apropiati, insa nu prea veti avea noroc in a obtine ceea ce va doriti, dn acest punct de vedere. Aveti mare grija caci sunteti in pericol de a intra in contact cu persoane care se ocupa de escrocherii; fiti vigilenti, nu semnati nimic si, mai ales, nu platiti nici o suma de bani fara o matura reflectie si o informare temeinica. Este o zi in care proiecte domestice demult amanate, ar putea avea succes nebabuit; implicati si membriii familiei, faceti din aceste necesitati de rezolvat, momente constructive petrecute impreuna.



Rac

Chestiunile legate de finante au potentialul de a cauza probleme; cheltuielile fara control, imprumuturile acordate fara o temeinica chibzuinta, investitii facaute fara o informare pe masura, toate aceste lucruri va pot destabiliza masiv bugetul. Fiti prudenti, luati-va masuri de preacautie pentru fiecare din astfel de actiuni, astfel incat sa nu va aflati, intr-un moment din viitor, in imposibilitatea de a nu va putea recupera banii. Este foarte posibil ca, undeva pe parcursul zilei, sa experimentati unele regrete, legate de oportunitati pierdute; intrebari referitoare la ceea ce ati fi putut face sau ce nu ati fi putut face, ar putea sa va tina mintea ocupata inutil. De acord, ati facut si unele greseli! Totusi, este cazul sa va torturati pentru asta pe termen nelimitat? Se impune sa nu mai fiti atat de duri cu voi insiva.



Leu

Aceasta zi, in ceea ce va priveste, este foarte potrivita pentru a intari relatiile cu juniorii, pentru a initia discutii pe teme care va preocupa, pentru a rezolva eventuale probleme spionase existente intre voi. In plan financiar-profesional, un anumit obiectiv va antreneaza sa actionati, insa intr-un mod patimas, aproape obsesiv; sunteti in pericol de a nu mai actiona rational, la un anume moment, ci manati de dorinta de a castiga, indiferent in ce mod. Daca provocarea va confera suficienta adrenalina, odata atins obiectivul s-ar putea sa experimentati gustul amar al dezamagirii, obtinand un rezultat mult sub ceea ce v-ati asteptat. Pastrati-va cat mai lucizi astfel incat sa evitati o astfel de situatie! Intr-o astfel de situatie de stress, este foarte posibil sa experimantati ceva probleme digestive. Iata un alt aspect negativ, care ar trebui sa va faca sa reflectati mai intens la chestiunile in care se merita sau nu se merita sa puneti atat de mult suflet.



Fecioara

Cei care actionati in domeniul investitiilor, al afacerilor imobiliare, trebuie sa stiti ca astazi este o zi favorabila proiectelor pe termen mediu si lung, care v-ar putea aduce castiguri care sa depaseasca asteptarile. Este foarte posibil ca relatiile cu superiorii si colegii sa se imbunatateasca simtitor, deschizandu-va calea ascensiunii in cariera. In plan personal, aveti nevoie de stabilitate, mai ales in relatia de cuplu; de aceea, evitati tumulturile emotionale si nu va lasati atrasi in relatii viciate, cu persoane instabile, carora le place sa provoace tulburari. Aveti unele tendinte depresive, pe care nu trebuie sa le ignorati, pentru ca au tendinta sa se permanentizeze; va fi mai greu sa tratati, decat sa preveniti o astfel de afectiune!



Balanta

Astazi este o zi in care cele mai indraznete visuri ale voastre s-ar putea concretiza; indiferent de directia de actiune pe care v- o veti impune, multumita unei doze de realism si luciditate, pe care o detineti din plin, nu va va fi dificil sa gasiti calea corecta, directa, pentru a va transforma visele in realitate. Unul dintre prietenii intimi ar putea avea nevoie de ajutorul vostru, insa s-ar putea sa nu indrazneasca sa vi-l ceara, mai ales daca mereu va plangeti de lipsa timpului; ar fi bine sa luati initiativa si sa aflati ce se intampla si, in masura posibilului, sa acordati ajutorul asteptat. Pozitia voastra in plan profesional pare sa fie destul de stabila, astfel incat ati putea sa va impuneti, cu mai multa putere, propriile planuri si proiecte; lucrand in echipa, va fi nevoie sa tineti cont si de parerile celorlalti, dar sa-I si convingeti pe acestia de validitatea proprunerilor voastre.



Scorpion

Daca sunteti genul care mereu va plangeti de ceea ce nu aveti, in loc sa multumiti pentru ceea ce aveti, ceea ce vi s-a dat deja, trebuie sa incetati imediat cu aceasta atitudine; nu doar ca reusiti sa-I deranjati groaznic pe cei din anturajul vostru, dar s-ar putea sa si inregistrati unele pierderi care sa va arate ca se poate si mai rau. Priviti putin in jurul vostru, la cei mai putin norocosi, la cei care pot sa traiasca si cu mult mai putin decat aveti voi; reealuati acest aspect al vietii voastre care este unul complet distructiv. In plan persona, veti fi chemati sa aratati mai multa integer fata de nevoile, aspiratiile copiilor si partenerului/partenerei de cuplu; nu se poate sa mentineti o stare de normalitate in plan domestic, cultivand o atitudine egoista. Dezvoltati ganduri pozitive, pentru a vi se intmpla lucruri pozitive.



Sagetator

Incredeti-va in voi, in propriile voastre forte; ghidati-va dupa crezul ca ceea ce faceti este necesar pentru a va atinge obiectivele. Binenteles, in limita eticii, a ceea ce este corect. La un moment dat, pe parcursul zilei, este foarte posibil sa fiti distrasi de la indatoririle voastre de o intamplare neasteptata, ceva care tulbura mersul firesc al lucrurilor; pe moment, pare ca nu e vorba de ceva important, insa este posibil ca acest eveniment sa-si aiba continuarea in zilele urmatoare; va fi importanta prima voastra reactive, in acest caz. Interrelationarea cu prietenii intimi trebuie sa se bazeze pe reciprocitate; daca primiti sprijin, sfaturi sau orice altceva, trebuie sa fiti pregatiti sa si oferiti ceva asemanator la schimb.



Capricorn

O stare de neliniste interioara poate fi exacerbata de vorbe spuse aiurea de anumite persoane; sunteti foarte susceptibili astazi, foarte suspiciosi fata de ceea ce auziti. Modul vostru de perceptie asupra lucrurilor inconjuratoare poate fi alterat. Aveti mare grija la modul in care reactioneaza corpul vostru, atunci cand este supus exceselor; daca faceti acest lucru de mult timp, atunci ar fi cazul sa luati masuri pentru a va normaliza viata – ritmul de odihna, modul de alimentatie, orarul de miscare, etc. Familia este pilonul de sprijin pentru voi, astazi; aici va regasiti linistea sufleteasca pe care o puteti pierde destul de usor, in afara spatiunlui domestic. Copiii ar putea sa va ofere bucurie, partenerul sa va inconjoare cu dragoste, chiar daca voi nu ati facut nimic special ca sa meritati asta; dar, daca primiti aceste lucruri pe gratis acum, trebuie sa va ganditi, cum puteti compensa, pe viitor.



Varsator

Nu veti avea probleme de comunicare cu cei din jurul vostru, de aceea, lucrurile nu ar trebui sa mearga prost pentru voi; exista totusi, unele ingerinte externe, care fac ca o zi ce ar putea fi tihnita, fara probleme, sa va dea batai de cap, la un anumit moment. Acceptati provocarea cu inima deschisa, incercand sa aplanatic orice potential conflict care ar putea sa apara la orizont. Cariera vaeste stimulate, avand in vedere ca potentialul creative este la maximum, astazi; idele voastre vor primi recunoastere si puteti, fara indoiala, sa lucrati pentru a va pregati terenul in vederea unei ulterioare promovari, inca de pe parcursul acestei zile, foarte favorabila unor astfel de demersuri.



Pesti

Daca va veti lasa cuprinsi de furie, de revolta, de fiecare data cand lucrurile nu va merg asa cum v-ati fi dorit, va veti alege cu numeroase dureri de cap si de stomac; nu este cazul sa puneti atata suflet pentru toate nimicurile! Nu lasati lucrurile importante in baza altora, mai ales daca nu au competentele necesare; faceti-le voi insiva. Organizati-va munca in asa fel incat sa puteti finaliza ceea ce v-at propus; binenteles, stability-va scopuri realiste. Voi cei singuri, cu putin effort, veti reusi sa va gasiti perechea, alaturi de care sa claditi o viata buna in doi; va trebui sa va doriti acest lucru sis a scapati de ideea ca probabil, urmatoarea/urmatorul ar putea fi mai buna/bun. Astfel nu veti face decat sa prelungiti asteptarea la infinit!