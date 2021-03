Detalii despre crudul jandarm român care îi bătea pe țăranii basarabeni

Moldovenii sunt o națiune aparte de cea română, cu limbă și istorie proprii, și fac parte din așa-numită „Lume Rusă" - în care popoarele conviețuiesc în armonie, așa cum au făcut-o în Imperiul Țarist și Uniunea Sovietică, ferite de nenorocirile care vin din Vest - asta este una din cele 10 narațiuni false rusești, aratate într-o analiză pe veridica.ro.

Potrivit apologeților Kremlinului, limba moldovenească, statalitatea care coboară direct de la Ștefan cel Mare, panglica Sfântului Gheorghe, tancurile suite pe soclu și transformate în monumente cu țevile îndreptate spre Occidentul fascist, Ziua Victoriei - toate sunt elemente ale metanarațiunii moldovenești, instrumentalizată acum prin fake news. Moldovenii au revenit firesc la Imperiul Țarist în 1812, patria pravoslavnicilor, fiind salvați de sub fasciștii și jandarmul români de două ori - în 1940 și 1944.

Propaganda rusă mai afirmă că în Moldova sovietică, toate popoarele trăiau în pace și belșug, se spune. Nostalgia este cultivată atent: trecutul poate fi reînviat, se aude de la Kremlin. Prin federalizare toți moldovenii ar putea fi din nou laolaltă, într-un stat prosper, multietnic, precum a fost cel sovietic odinioară. Războiul din Transnistria a izbucnit pentru că „radicalii" și „elitele" din Chișinău au vrut unirea cu România și doar armata rusă (omuleții verzi ai vremii) au împiedicat masacrarea populației civile din Transnistria de către fasciștii pro-români. Era prima aplicare a ceea ce avea să fie cunoscut ca „doctrina Karaganov", conform căreia Rusia este îndreptățită și obligată să apere drepturile ruşilor din afara Rusiei. La fel ca în cazul Gagauziei, care a votat autodeterminarea: doar armata rusă, relata agenția Tass atunci, a oprit o baie de sânge.

În Republica Moldova, amplificarea narațiunilor fake se face în special prin presă - 80% din programele radio și TV vin din Federația Rusă și sunt în limba rusă.[x] Propaganda dă roade: numărul moldovenilor care se opun federalizarii prin așa-numitul „plan Kozak" a scăzut de la 70% în 2003 la 50% în 2017.

Narațiunea autodeterminării a fost puternic reinstrumentalizată după anexarea Crimeii. În octombrie 2014 era proclamată la Odesa „Republica Basarabia a Bugeacului", cu participarea Găgăuziei și a câtorva raioane din Ucraina. Iar în mai 2015, tot la Odesa, s-ar fi desfăşurat al doilea congres al „Radei Populare a Basarabiei”, cu o puternică prezență internațională, prezidat de Vera Şevcenko, care ar fi transmis la Kiev proiectul privind autonomia naţional-culturală a „Ţinutului Basarabean". Investigațiile de presă ulterioare au arătat că, de fapt, congresul nu avusese loc, cetăţenii străini nu se aflau pe teritoriul Ucrainei iar Vera Şevcenko, se afla într-un „local de agrement".

Narațiunea paranoidă a jandarmului român care îi bătea pe țăranii basarabeni - oricât ar părea de ciudat, acest fake news are mai bine de 100 de ani. În 1919, Mareșalul nobilimii basarabene, Aleksandr Krupenski, și fostul primar al Chișînăului, Alexander Schmidt, erau autorii unei broșuri de 15 pagini cu titlul „Rezumatul evenimentelor din Basarabia". Cei doi se constituiseră în „Delegația basarabeană la Conferința de Pace de la Paris", unde duceau o intensă campanie împotriva Unirii, alături de emigrația rusă.

Cei doi i-au trimis o telegramă președintelui american Wilson, publicată în The Morning Post în 26 septembrie 1919, în care se spunea, printre altele:

”Am primit de curând, din surse de absolută încredere din Basarabia, informațîi că poliția română folosește metode de tortură fizică la modă în Evul Mediu. Suntem în posesia unor dovezi că intelectuali basarabeni care sunt suspectați de tendințe rusofile sunt torturăți de persecutorii români. Metodele includ smulgerea unghiilor și zdrobirea degetelor în tocul ușii. Alții sunt bătuți cu bastoanele de cauciuc; altora le-a fost legat capul laolaltă cu picioarele iar mâinile legate la spate și ținuți astfel întreaga zi.”

Informația a fost confirmată, se spune în articol, de un „ofițer britanic întors de curând din sudul Basarabiei", al cărui nume nu este însă dat.

Broșura avea 15 pagini. Următoarele volume devin tot mai groase: Cazul Basarabia. Documente privind ocupația românească, are 69 de pagini, iar Ocupația românească în Basarabia - Documente are 211 pagini. Ziarul conservator britanic The Morning Post, același care avea să publice Protocoalele Înțelepților Sionului în serial, preia informațiile.

Știm că au existat abuzuri asupra țăranilor basarabeni, ele sunt documentate în Arhivele Statului de la Chișinău. Astfel de cazuri au existat însă în toată România interbelică, nefiind îndreptate programatic împotriva țărănimii basarabene. Mai mult, nicio altă sursă nu pomenește de „smulgerea unghiilor și zdrobirea degetelor" sau „camere de tortură". Este unul din exemplele timpurii ale modului în care poate funcționa presa ca instrument de creare și amplificare a unei teorii a conspirației.

La final, să revenim asupra întrebării de la început - dacă dezinformarea e veche de cel puțin 100 de ani, ce e nou în fenomenul fake news? Pentru prima dată în 100 de ani, cei care sunt obiectul dezinformării propagă ei înșiși știrile fake și teoriile conspirației prin rețelele sociale, alături de adevărate armate de troli și boți. În epoca post-adevăr, importante nu mai sunt faptele ci emoția. Luptele nu se mai dau pentru teritoriu ci pentru mințile oamenilor.

Miza este uriașă pentru democrație, nu întâmplător, interferențele rusești majore au avut loc în scrutinele din Marea Britanie, Catalunia, Germania, Franța, Statele Unite, Ucraina, Moldova sau România.

Cu cât Occidentul crede mai puțin în democrație, cu atât Moscova este mai câștigată. Dacă Rusia nu se poate întări, atunci poate încerca să slăbeasca Vestul; puterea, în fond, este relativă. Aceasta este cea mai importantă lecție a maskirovkăi.