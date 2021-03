Înfrângere a partidului Angelei Merkel în alegerile regionale din Baden Wurttemberg și Renania Palatinat

Conservatorii cancelarului german Angela Merkel, slăbiți de un scandal de corupție legat de achiziții de măști sanitare, au înregistrat duminică o înfrângere clară în alegerile regionale desfășurate în două landuri din vestul țării, cu șase luni înaintea alegerilor legislative generale, conform sondajelor realizate la ieșirea de la urne publicate de posturile ARD și ZDF, relatează agențiile internaționale de presă.



Uniunea Creștin-Democrată (CDU) ar urma să obțină numai 23% din voturi în landul Baden Wurttemberg, față de 27% cu cinci ani în urmă, în timp ce în landul Renania Palatinat are în sondaje între 25,5% și 26%, față de 31,8% în 2016.



Aceleași sondaje dau Verzii câștigători ai scrutinului din Baden Wurttemberg, cu 31,5%, iar Partidul Social-Democrat (SPD) îl câștigă pe cel din Renania Palatinat, cu 33,5% din voturi.



Astfel, Winfried Kretschmann, din partidul Verzilor, obține al treilea mandat de premier al landului Baden Wurttemberg, în timp ce social-democrata Malu Dreyer revine la conducerea landului Renania Palatinat.



Formațiunea de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este cotată cu 12,5% din voturi în Baden Wurttemberg și cu 10,5% în Renania Palatinat, ambele procente fiind sub cele obținute în 2016.



Pentru CDU sunt cele mai slabe rezultate obținute vreodată în fiecare dintre cele două landuri, într-un moment în care partidul nu are un leadership consolidat înaintea alegerilor naționale din septembrie, primele după anul 2005 la care Merkel nu va mai fi la conducerea formațiunii conservatoare, al cărei lider este de numai două luni centristul Armin Laschet.



La aceste rezultate slabe pare să fi contribuit și scandalul de corupție declanșat după dezvăluiri privind comisioane încasate de parlamentari conservatori în contracte de achiziție de măști sanitare în contextul pandemiei COVID-19, deși o scădere a conservatorilor fusese consemnată și în sondajele de dinaintea acestor alegeri.