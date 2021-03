Ce se întâmplă în corpul tău dacă începi să bei suc de morcovi

Când te gândești la sucuri, probabil sucul de morcov nu este primul care îți vine în minte. Sucurile de portocale, mere, struguri și ananas sunt mult mai populare.



Cu toate acestea, dacă nu ești un fan al morcovilor din alimente, îi poți transforma într-o băutură delicioasă și totuși să te bucuri de toate beneficiile sale pentru sănătate. De exemplu, te poate ajuta să scapi mai repede de gripă.



Beneficiile sucului de morcovi pentru sănătate:



Accelerează metabolismul

Vitaminele B din sucul de morcovi poate ajuta corpul să descompună grăsimile, proteinele și carbohidrații și să le transforme în energie. De asemenea, are fibre dietetice, care te pot ajuta să-ți ții sub control greutatea și să previi obezitatea.



Este bun pentru ochi

Vitamina A din sucul de morcovi este esențială pentru sănătatea ochilor. Este important pentru vizualizarea culorilor și a luminii slabe și protejează suprafața ochiului.

De asemenea, poate reduce riscul de a suferi de anumite boli oculare, cum ar fi degenerescența maculară legată de vârstă.



Întărește sistemul imunitar

Morcovii conțin carotenoizi. Aceștia acționează ca un precursor al vitaminei A, care poate stimula sistemul imunitar. Susțin creșterea și distribuția celulelor T, care sunt celulele albe din sânge care protejează corpul de infecții. De asemenea, vitamina C poate spijini sistemul imunitar. Și, deși nu te împiedică să răcești, poate face să treacă mai repede.



Poate reduce riscul de a face cancer

Morcovii conțin substanțe nutritive care au efect antioxidant, ceea ce poate reduce riscul de a face cancer. Înseamnă că neutralizează radicalii liberi, care pot afecta celulele și chiar ADN-ul.

Fibrele alimentare din morcovi pot, de asemenea, ajuta la prevenirea unor tipuri de cancer.



Este sănătos pentru piele

Vitaminele C,E și K care sunt prezente în sucul de morcovi pot promova sănătatea pielii. Vitamina C, pe lângă faptul că este un antioxidant, poate face ca protecția solară să funcționeze mai eficient. Mai mult, are un efect anti-îmbătrânire, deoarece ajută la producerea de colagen, la vindecarea pielii deteriorate și la prevenirea ridurilor. Vitamina E protejează pielea de soare și poate trata inflamațiile. Vitamina K joacă un rol important în vindecarea rănilor, deci poate fi de ajutor în cazul cicatricilor și vergeturilor.



Este minunat în timpul sarcinii

Gravidele au nevoie de acid folic, fier, calciu, vitaminele B, vitamina A și vitamina C. Sucul de morcov crud este o sursă excelentă de nutrienți. De exemplu, o ceașcă îți va oferi deja 10% din cantitatea recomandată de calciu și aproximativ 10% din conținutul recomandat de vitamina C.



Poate îmbunătăți sănătatea creierului

Beta carotenul poate avea un efect pozitiv asupra abilităților cognitive, deoarece are proprietăți antioxidante. Poate reduce stresul oxidativ din corp, care ar putea dăuna creierului. Asta înseamnă că poate reduce riscul anumitor tulburări cognitive, cum ar fi boala Alzheimer și demența.



Poate proteja inima

Consumul de suc de morcov poate promova sănătatea cardiovasculară datorită efectului său antioxidant. Polifenolii, vitaminele și mineralele din sucurile de legume și fructe ajută, de asemenea, la reglarea tensiunea asrteriale, iar sucul de morcovi poate ajuta la reducerea nivelului de colesterol.