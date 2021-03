Alimente care îmbătrînesc: Evitați-le cît puteți!

Cercetătorii recomandă: dacă doriți să rămîneți tineri și sănătoși mulți ani, revizuiți-vă principiile de alimentație.



Mîncarea influenteaza toate sistemele organismului si de aceea trebuie alese corect alimentele pe care le consumam, explica specialistii. Un rol important in stabilirea regimului alimentar il joaca, de asemenea, cantitatea de mancare din farfurie si ora la care ne asezam la masa.



Toate produsele pot fi impartite in doua grupe. In prima sunt incluse cele care, in timpul digestiei genereaza acizi, a doua cuprinde alimentele alcaline. A doua categorie este, de altfel, si cea mai sanatoase.



Concret, ce alimente ar trebui evitate: zaharul, ciocolata, cofeina, faina alba, indulcitorii artificiali, chipsurile, cartofii prajiti, carne, margarina, laptele si untul de soia, stridiile si prăjelile.



In plus, pentru a intîrzia procesul de imbatrînire, trebuie redus consumul de grasimi si zaharuri, sporind, totodata, cantitatile de proteine, antioxidanti si vitamine. Pe de alta parte, trebuie scurtate, de asemenea, perioadele de expunere la soare, tigarile trebuie aruncate, alcoolul trebuie sa dispara din meniu, apa fiind bautura perfecta pentru cei care vor sa arate tineri cît mai multi ani din viață.