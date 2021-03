Cum să alegem corect ceaiul?

Cum să deosebim ceaiul proaspăt de cel vechi şi cel veritabil de fals



Frunzele proaspete de ceai dau impresia de prospeţime, acestea au o culoare strălucitoare, forma bună, şi structura destul de densa. Frunzele de ceai vechi sînt de culoare ștearsă, formă diferită, solide. Ceaiul proaspat este moale la atingere şi dacă este frecat în palme nu se fărîmă uşor. Ceaiul vechi este uscat şi uşor se transformă în pulbere.



La preparare ceaiul proaspăt oferă rapid o aromă pură, frunzele se desfac, infuzia de ceai este transparentă. Ceaiul proaspăt are un gust moale. Aroma ceaiului vechi este slabă, frunze, lichidul este tulbure. Doar brewed ceai are o tentă galbenă vechi plictisitoare. Un ceai adevarat are frunza cu marginea zimţată, la cel fals marginea frunzei nu are o formă concretă. În plus, teina şi uleiurile esenţiale conferă ceaiului o aromă caracteristică, pe care nu o are ceaiul fals.



Care ceai este mai folositor?



Cel mai folositor este ceaiul produs din muguri şi frunzele din partea superioară a tufei de ceai. Ceaiul verde conține de tri ori mai multe substanțe folositoare cecît cel negru. Cînd alegeți ceaiul în magazin, atrageți atenţie la dimensiunile şi aspectul frunzei de ceai. Lungimea frunzei de ceai de soiuri de înaltă calitate nu trebuie să depăşească 1,5 cm. Dar nu trebuie să fie mai mică de 0,5 centimetri, deoarece atunci, cel mai probabil, sînt frunze rupte de ceai vechi, de calitate inferioară. Ceaiul de frunze tinere poate fi ușor deosebit: sînt mai puternic răsucite. Mugurii de ceai au dungi aurii sau argintii. Cu cît mai mulți muguri conține ceaiul cu ati este mai înaltă calitatea lui.



Despre ambalajul de ceai



Un ceai bun, de regulă, este bine ambalat. Ambalajul ideal pentru frunzele de ceai este folia, deoarece protejează ceaiul de umiditate, aer şi de razele solare, care acţionează distructiv asupra calităţii şi aromei ceaiului. Dar ambalajul nu poate garanta calitatea înaltă. Adesea se întîmplă că în cutii frumoase este ambalatceai de calitate inferioară, iar costul adesea este este determinată de prețul cutiei.