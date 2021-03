Ce spun astrele azi, 8 martie

Berbec

Este timpul sa va destindeti, sa va acordati cateva momente de relaxare pura, chiar sa va rasfatati putin, de ce nu? Nu e cazul sa fiti ipocriti, sa va tineti tari, mai ales in fata persoanelor care va cunoasc foarte bine starea de spirit; pastrati aparentele doar acolo unde trebuie. Daca nu sunteti in forma, recunoasteti acest lucru si faceti ce trebuie pentru a schimba situatia. Este important sa aveti parte de sprijin din partea familiei, a celor dragi, mai ales in momentele in care sunteti daramati, insa nu va asteptati ca ei sa ghiceasca ceea ce traiti in interior. Vorbiti deschis si veti avea parte de sprijinul pe care il cautati; comunicarea deschisa va poate salva de multe batai de cap.



Taur

Abordarile originale vor fi foarte apreciate astazi, atat in domeniul profesional, cat si in viata personala; creativitatea va fi apreciata. Idei noi, nemaintalnite, pot constitui o revelatie si un punct important de plecare pentru proiecte de durata mai lunga, insa foarte avantajoase. Daca nu va grabiti la castiguri pe termen scurt, pe termen lung s-ar putea sa obtineti mult mai mult, din ceea ce veti incepe astazi. Nu va temeti sa va exprimati, fiti siguri pe voi daca aveti ceva de spus si argumentati-va cat mai competent expunerile, iar reusita va va fi la indemana. Aceasta seara este perfecta pentru o iesire cu prietenii la o bere sau cu partenerul la un restaurant.



Gemeni

Ar trebui sa va imbunatatiti modalitatile si caile de comunicare, mai ales cu apropiatii, cu familia; ar fi bine sa fiti mult mai deschisi, mai abordabili. Este important sa nu lasati neintelegeri nesolutionate, sa clarificati problemele care pot cauza neintelegeri. Nu va permiteti sa aveti gandurile ocupate cu astfel de probleme, in loc sa va concentrati la ceea ce aveti de facut. Nu e vorba ca problemele persoanale nu sunt importante, insa le puteti rezolva usor printr-o comunicare eficienta. Acceptati indicatii din partea colegilor de munca, insa bazati-va, mai mult, pe propria intuitie, care va va sprijini in luarea celor mai bune decizii pe parcursul acestei zile.



Rac

Tineti cu tot dinadinsul sa va impuneti propriile puncte de vedere si nu va pasa ca mai sunt, in jurul vostru, si alte persoane care ar putea avea de spus lucruri destul de importante, constructive. Ar fi, totusi, bine, sa nu ignorati aceste persoane, ba chiar ar trebui sa va mai limitati manifestarile intimidante si sa-i incurajati sa iasa in fata si sa spuna ce au de spus, pentru ca ar putea reprezenta exact veriga lipsa, acea legatura care va este atat de necesara pentru a solutiona totul in modul in care va doriti. Nici in familie nu este bine sa va manifestati autoritari; trebuie sa lasati si celorlalti aceeasi libertate de miscare de care va place sa va bucurati si voi.



Leu

Este bine sa mai ascultati si de cei din jur. Mai multe minti pot oferi solutii variate unor probleme, iar dintre acestea puteti alege pe cele mai potrivite si cu cat mai putine efecte negative. Mai ales daca aveti conversatii cu persoane cu experienta in domeniul pus in discutie, este bine sa deschideti urechile si sa bagati la cap ceea ce vi se spune. Veti putea folosi din plin aceste informatii, atat astazi, cat si pe parcursul activitatii voastre viitoare. Familia va va solicita atentia, mai ales daca, in ultima perioada, ati ignorat rezolvarea unor chestiuni domestice; nu mai amanati, pentru ca problemele se acutizeaza si este posibil sa ajungeti sa va para rau, mai tarziu, ca nu ati intervenit la timp.



Fecioara

Daca supararile va fac sa nu va mai ganditi la voi insiva, este un lucru extrem de nociv; nu lasati evenimentele sa va darame, folositi-va energiile intr-un mod mai constructiv. Tendinta de a manca mai mult ca de obicei sau de a consuma maincaruri nesanatoase, exagerarea viciilor, nu va face rau decat voua insiva si nimanui altcuiva. Problemele nu se mai termina niciodata, mereu apare cate ceva care va poate da peste cap. Conteaza cum reusiti sa faceti fata si cum reusiti sa va ridicati dupa ce ati fost trantiti la pamant. Optimismul va poate ajuta sa treceti azi peste multe momente dificile.



Balanta

Veti fi intr-o dispozitie foarte optimista pe intreg parcursul zilei. Aceasta stare de spirit va fi constructiva, va va oferi posibilitatea de a gasi rezolvari inedite, unor situatii destul de complexe; cel mai important este sa nu intrati in panica, sa va puteti pastra luciditatea, pentru a gasi solutiile potrivite, nu disperate. Deciziile luate sub presiunea evenimentelor pot avea consecinte negative dintre cele mai neplacute. Este posibil sa apara si o serie de propuneri cu potential, care sa va stimuleze imaginatia si sa va faca sa faceti planuri indraznete pentru viitor. Pastrati-va, totusi, in zona realului, a obiectivitatii, pentru ca planurile pe care vi le faceti sa aiba sorti de izbanda.



Scorpion

Ziua de astazi, in ceea ce va priveste, va fi foarte favorabila relatiilor interpersonale, chiar daca acest lucru nu este punctul vostru forte, de obicei. Astrele va inspira sa puteti aplana eventuale conflicte aparute in plan familial, sa aduceti liniste acolo unde pare a izbucni furtuna. In unele situatii, aceste eforturi s-ar putea sa va epuizeze si seara nu va va gasi intr-o forma prea buna. Cautati caile care sa va ajute sa va conservati energiile, in timp ce actionati pentru a linisti situatiile. In orice caz, ar trebui ca a doua parte a zilei sa o dedicati odihnei efective, mai ales daca stiti ca va asteapta zile cu activitate sustinuta in viitor.



Sagetator

Planificarea atenta a timpului, eliminarea elementelor neproductive in ceea ce priveste diverse perioade ale zilei, va va fi de ajutor in mentinerea unui echilibru optim din punct de vedere psihic. Cum? Prin eliminarea, aproape totala, a stresului. Daca va veti face un program, mai ales daca se anunta o zi incarcata, veti avea posibilitatea sa rezolvati cu eficienta tot ce aveti de rezolvat si chiar sa va mai ramana si timp de relaxare. Daca, insa, veti lasa la intamplare totul, haosul va pune stapanire pe voi si, la finalul unei zile mizerabile, va veti simti absolut epuizati; veti fi afectati atat fizic, cat si psihic.



Capricorn

Dimineata nu este o perioada foarte buna pentru rezolvarea unor probleme importante. Pur si simplu, astrele nu va sunt favorabile, din acest punct de vedere, asa ca trebuie sa va conformati situatiei, sa aveti rabdare pana la momente de mai bun augur. De altfel, per ansamblu, ziua nu va fi una nici foarte pozitiva, nici foarte productiva; si nu veti putea forta lucrurile, oricat de mult v-ati stradui in acest sens. Emotiile v-ar putea afecta prestatia din aceasta zi, mai ales ca, la voi, manifestarile emotionale, de cele mai multe ori, se transforma in adevarate furtuni de care, cei care va cunoasca, invata sa se fereasca.



Varsator

Activitatile in echipa vor fi definitorii pentru aceasta zi, in care v-a trebui sa impartasiti idei si sa acceptati compromisuri. Veti socializa, va veti informa, va veti face noi cunoastinte. Sunteti persoane sociabile, care apreciaza mai mult o intalnire cu prietenii decat o seara linistita in casa. Totusi, in aceasta zi, ar trebui sa acordati mai multa atentie familiei sau apropiatilor, acelor persoane cu importanta in viata voastra si care vor avea nevoie sa le fiti aproape. Chiar si numai un sfat din partea voastra va fi apreciat si pretuit, asa ca nu tratati cu superficialitate aceasta recomandare si nu minimizati importanta interventiei voastre in acest context.



Pesti

Evitati situatiile intimidante sau prea complicate, deoarece nu veti putea face fata, iar consumul de energie va fi semnificativ si inutil. Nu va simtiti deloc pregatiti sa faceti fata unor situatii prea complexe, asa ca ar trebui sa va pastrati in raza a ceea ce puteti duce in aceasta zi. Nu se pune problema ca nu ati fi in stare sa faceti ceva, insa tine de limitarile propriei capacitati intr-o perioada anume. Este mai bine sa va pastrati prudenti, sa alegeti calea cea mai sigura. In familie, este bine sa adoptati o atitudine concilianta, mai ales ca, in contextul astral al acestei zile, situatiile volubile sunt numeroase, iar potentialul exploziv este crescut.