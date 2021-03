Un regizor din Moldova a ajuns în vizorul presei internaţionale după ce a descoperit negativele unui fotograf din anii 50-70

Casele părăsite pot ascunde adevărate comori. De acest lucru s-a convins şi Victor Găluşcă, un tânăr regizor, pasionat de fotografierea locurilor care par a fi îngheţate în timp, care au fost abandonate şi apoi uitate. Datorită acestei pasiuni a ajuns să descopere într-o casă părăsită din satul Roşietic, raionul Floreşti, patru mii de negative fotografice, portrete ale sătenilor din anii 50-70, realizate de singurul fotograf existent pe atunci în acea localitate. Datorită unui grant european, a digitalizat fotografiile şi a creat un site unde le-a postat. Povestea lui a ajuns să fie cunoscută şi în afara ţării, iar recent a fost publicată şi pe paginile ziarului american The Washington Post, informează Moldova 1.



Totul a început în ultimul an de facultate la Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice. Pentru a-şi susţine teza de licenţă, Victor Găluscă trebuia să facă un scurtmetraj. În căutarea unui loc deosebit, a ajuns în satul Roşietici, raionul Floreşti, unde a descoperit într-o casă abandonată această uimitoare comoară.



„În satul pe care l-am descoperit atunci sunt multe case abandonate şi eu intram prin ele să văd ce obiecte lasă lumea în urma lor când pleacă. În una dintre casele acestea am găsit negativele. Am aflat a cui este casa, iar fiica fotografului trăieşte în acest sat. Am făcut cunoştinţă cu ea şi mi-a povestit câte ceva despre tatăl său”, a menţionat Victor Găluşcă.



Fotografiile, toate în alb şi negru, erau opera unui fierar, pe nume Zaharia Cuşnir, care pentru a câştiga un ban în plus mai făcea şi fotografii.



„Era singurul fotograf pentru câteva sate din jur şi era chemat de mai mulţi oameni ca să le fotografieze nunţile. De exemplu, o doamnă îmi spunea că şi-a cumpărat o rochie nouă şi a venit la el să se fotografieze,” a adăugat Victor Găluscă.



Cele aproximativ patru mii de fotografii au fost prelucrate şi plasate pe un site, datorită unui grant de cinci miii de euro obţinut de la Uniunea Europeană.



„Am făcut un site, le-am încărcat acolo şi, din moment ce toată povestea a ieşit aşa în public, lumea a văzut că sunt nişte fotografii inedite, minunate. S-a început a scrie în mass-media, la început în presa noastră, iar după aceasta au ieşit în afară: România, Germania, Italia, până şi în Turcia, Kazahstan, Rusia. Mai multe site-uri de fotografii au scris, ca până la urmă recent ultimul articol să apară tocmai în ziarul american „The Washington Post”, a povestit Victor Găluscă.



Regizorul moldovean are mari planuri de viitor. Tânărul îşi doreşte să organizeze în această vară o expoziţie în aer liber în satele în care Zaharia Cuşnir a făcut fotografiile. Totodată, Victor Găluscă este de părere că imaginile ar putea deveni o sursă de inspiraţie a designerilor vestimentari.