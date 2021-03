Acest aliment simplu reduce riscul de infarct, spun studiile

Singura condiție pentru a te bucura de beneficii este să-l consumi de cel puțin patru ori pe săptămână.



Vorbim, desigur, despre ardeiul iute. Mancarea condimentata nu este pe placul oricui, insa beneficiile ardeiului iute sunt incontestabile. Iar un nou studiu, publicat recent de Journal of the American College of Cardiology, a descoperit ca persoanele care consuma in mod regulat ardei iute au un risc mai mic de deces decat cele care nu mananca acest gen de aliment.



Ce au descoperit cercetatorii



Autorii studiului citat de site-ul MindBodyGreen au examinat peste 20.000 de persoane care traiesc in regiunea italiana Molise. Starea de sanatate a subiectilor a fost analizata timp de opt ani si coroborata cu obiceiurile alimentare ale acestora.



Cercetatorii au descoperit ca persoanele care mancau ardei iute de cel putin patru ori pe saptamana aveau un risc cu 40% mai mic de a muri din cauza unui infarct, iar riscul unui deces provocat de un atac cerebral era mai redus cu peste 50%. Totodata, riscul de deces din orice cauza naturala era mai mic cu 23%.



Savantii au ajuns la concluzia ca ardeiul iute are beneficii indiferent de obiceiurile alimentare. Asadar, fie ca are o dieta mediteraneana sau orice alt regim echilibrat, fie ca mananca mai putin sanatos, cei care consuma ardei iute au de castigat de pe urma efectelor pozitive ale capsaicinei pe care o contine, sustine sefa echipei de studiu, Marialaura Bonaccio.



De ce conteaza noul studiu



Intr-un studiu din 2017, cercetatorii au analizat efectele ardeiului iute rosu asupra ratei mortalitatii din Statele Unite. Rezultatele au fost similare cu studiile europene, dar savantii nu-si dadeau seama daca datele erau cauzate doar de ardeiul iute rosu sau de alte alimente consumate impreuna cu acesta – de exemplu, de condimentele din compozitia mancarii.



Noul studiu ofera indicii mai precise despre influenta pozitiva a ardeiului iute asupra sanatatii, demonstrand ca reduce rata mortalitatii. In plus, rezultatele atesta ca ardeiul protejeaza sanatatea unor populatii din Europa, America de Nord si Asia.



Cercetatorii banuiesc ca efectul benefic al ardeiului iute se datoreaza capsaicinei, alcaloidul care confera gustul iute. Studiile anterioare au demonstrat ca aceasta substanta imbunatateste metabolismul, reducand obezitatea si prevenind afectiunile cardiovasculare. Sunt, insa, necesare alte studii pentru a intelege pe deplin efectele metabolice ale ardeiului iute, noteaza MindBodyGreen.