Cea mai bună zi din 2021 pentru fiecare zodie

După un 2020 dezastruos, vestea bună este că 2021 promite să aducă o speranță pe care orice zodie o așteaptă cu nerăbdare. Află care e cea mai bună zi din acest an, în funcție de semnul zodiacal în care te-ai născut!



Berbec (21 martie - 20 aprilie)



15 aprilie 2021



Conjuncția astrala din această zi îți oferă o oportunitate unică de a-ți descoperi o nouă abilitate, un hobby sau un parteneriat care ar putea avea un impact mare asupra carierei tale. Soarele va fi în mijlocul cerului, punând accent pe misiunea ta în viață, primind sprijin de la prieteni, colegi și parteneri pentru a-ți îndeplini visurile și a-ți atinge obiectivele.



Taur (21 aprilie - 21 mai)



8 mai 2021



Ești un semn care iubește luxul, iar când vine vorba de plăceri materiale, această zi este de bun augur. Conjuncția astrală din această zi favorizează darurile și plăcerile pământești, în general. Ar putea fi o zi în care te vei confrunta cu prea multe opțiuni de bogăție, dar după un an greu precum 2020, prea multe lucrurile bune ar putea reprezenta răsplata ta.



Gemeni (22 mai - 21 iunie)



28 mai 2021



Indiferent ce s-ar întâmpla în lume, aceasta este cea mai bună zi pentru a te conecta cu ceilalți și pentru a te bucura de viață. Este o zi perfectă pentru a socializa, mai ales pentru că tu adori să te întâlnești cu prietenii, cu care să stai la povești și la bârfe inocente. Ziua de 28 mai este ideală pentru o ieșire cu prietenii, pentru cumpărături, o schimbare de look sau pentru a te bucura de un film sau de o conversație inteligentă.



Rac (22 iunie - 21 iulie)



23 iunie 2021



Cel mai confortabil te simți acasă, dar după atât de mult timp făcând exact acest lucru în carantină, cu siguranță acum îți dorești să ieși. Latura ta creativă începe să se dezlănțuie. Aceasta este o zi în care imaginația va excela și în care aventura este cuvântul cheie. Ai oportunitatea de a-ți extinde orizonturile.



Leu (22 iulie - 22 august)



13 iulie 2021



Dintre toate zodiile, ție ți-a fost cel mai greu în carantină, pentru că nu ai putut să te înconjori de oamenii care te fac să strălucești. Din fericire, ziua de 13 iulie îți oferă această oportunitate. Dorința ta de a crea ceva magic, distractiv și din inimă va ocupa locul central, fie că este vorba despre o poveste de iubire sau de un proiect care te pasionează. Profită de această zi pentru a condimenta lucrurile în dormitor, un ciclu cu totul nou în dragoste este pe cale să înceapă.



Fecioară (23 august – 22 septembrie)



18 august 2021



Această zi va fi cea mai bună zi a ta din 2021, deoarece conjuncția astrală prezentă favorizează relațiile mai profunde și mai solide. Te vei simți mai în siguranță cu privire la locul tău în lume și vei obține un sprijin tangibil în cazul în care ai nevoie de el.

Balanţă (23 septembrie - 22 octombrie)



6 septembrie 2021



Această zi promite să fie foarte norocoasă în ceea ce privește viața ta sentimentală. Dacă ești implica/ă într-o relație, aceasta va deveni mai pasională. Dacă ești singur/ă, vei avea numeroase ocazii de flirt și de întâlniri romantice extraordinare.



Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)



18 noiembrie 2021



Tu iubești sexul, iar această zi va fi o zi magnifică pentru a te bucura de erotismul tău nativ. Ești mai șarmant/ă și mai atrăgător/oare decât oricând. Dacă ai o relație, planifică o noapte incendiară. Dacă ești singur/ă, ieși oriunde. Vei fi ca un magnet!



Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)



14 mai 2021



Aceasta este o zi fericită pentru toată lumea, întrucât Jupiter, cel care oferă noroc și abundență, se mută în Pești, unul dintre semnele sale de origine. Zodia ta se va bucura cel mai mult de beneficiile acestei conjuncții astrale. Încrederea și optimismul tău vor fi nelimitate, iar personalitatea ta extrem de vioaie. Profită de această zi pentru a te relaxa, pentru a face ceva distractiv și pentru a te bucura de tot ceea ce viața are de oferit.



Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)



23 august 2021



La tine tot ce contează este să evoluezi în carieră, de aceea ai lucrat mai mult decât oricine în această pandemie. Deci, aceasta este o zi în care vei revendica ceea ce meriți. Vei străluci astăzi, fie pentru că vei fi promovat/ă, fie vei primi o mărire salarială consistentă. Vei obține tot ce vrei astăzi.

Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)



29 noiembrie 2021



Ești cunoscut/ă pentru ideile tale geniale, iar această zi este una deosebit de bună pentru ca gândurile tale să fie înconjurate de magie. Scrie sau spune cu voce tare ceea ce îți dorești și vei primi tot ce visezi de la Univers.



Pești (19 februarie - 20 martie)



3 iunie 2021



Iubirea, norocul și romantismul plutesc în aer în această zi pentru tine. Te vei simți extraordinar și vei fi binecuvântat/ă în ceea ce privește tot ce are legătură cu dragostea și cu viața ta sentimentală. Este o zi perfectă pentru a merge la o întâlnire, pentru a cunoaște pe cineva nou sau pentru a lansa un proiect care te pasionează.