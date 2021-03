Mărţişoare confecţionare de elevi din raionul Hânceşti, purtate de femeile din Parlamentul European

Cele peste 300 de femei cu mandat de europarlamentar vor purta mărţişoare confecţionate de elevi din raionul Hânceşti. În acest fel, Asociaţia "Alianţa pentru Sprijinirea Basarabiei", a hotărât să promoveze tradiţiile româneşti şi în ţările Uniunii Europene. Au fost premiaţi elevii care au confecţionat cele mai frumoase mărţişoare.



Concursul "Mărţişorul European - 2021" a fost organizat de europarlamentarul Maria Grapini şi Asociaţia "Alianţa pentru Sprijinirea Basarabiei", condusă de basarabeanul Gheorghe Furdui.



MARIA GRAPINI, europarlamentar: „Eu spun că trebuie să ne conservăm tradiţiile şi am început să fac această expoziţie acum 4 ani cred. Acum, însă, fiind pandemie, noi nu mai putem să facem în Parlamentul European acţiuni şi discutând cu domnul Furdui, am zis că putem face altfel. Ideea a fost să dăm elevilor tema să conceapă aceste mărţişoare”.



Mărţişoarele pentru femeile din Parlamentul European au fost confecţionate de elevii de la liceul "Ştefan Holban"', de la gimnaziul "Dumitru Creţu" din satul Cărpineni, dar şi de cei de la gimnaziul din satul Paşcani, raionul Hânceşti.



MARIA GRAPINI, europarlamentar: „De noi depinde să facem cunoscute tradiţiile noastre. Moldova şi cu România avem foarte multre lucruri în comun şi putem împreună să facem multe proiecte şi de aici în colo”.



Elevii care au făcut cele mai frumoase mărţişoare au fost premiaţi cu bani şi cărţi.



EVELINA BOCANCEA, elevă: „Am confecţionat acest mărţişor pentru că este un simbol al reînoirii, speranţei, dăruit să aducă noroc la început de primăvară. Am ales să confecţionez acest mărţişor sub formă de porumbei, pentru că simbolizează pacea, puritatea, fericirea şi speranţa”.



MARIA GRAPINI, europarlamentar: „Pe deoparte încurajăm în mod frumos printr-o acţine de creaţie copiii să înveţe tradiţia şi să o ducă mai departe şi de ce nu le dezvoltăm imaginiţia. Eu am dat premiul întâi la cel mărţişor în care e fetiţa şi băiatul în costume populare, cred că ne reprezintă cel mai bine. Sigur, toate sunt foarte frumoase, dar am premiat cinci dintre ele.”



Până pe 8 martie, femeile din Parlamentul European vor primi mărţişoarele confecţionate de elevii din Hânceşti, inclusiv câte o notă informativă despre semnificaţia simbolului primăverii la români.