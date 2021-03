Primăvara începe cu vreme variabilă, între căldură și ninsori

Meteorologii prognozează pentru acest început de săptămână, care este și debutul primăverii 2021, vreme variabilă care va fi determinată și de soare cu temperaturi generoase, precum și de vreme rece, izolat cu precipitații sub formă de ninsori și lapoviță, transmite MOLDPRES.



Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), pe parcursul zilei de mâine se așteaptă cer variabil, vremea va fi fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între minus 1 și plus 3 grade Celsius. Ziua, teritoriul țării se va afla sub influența unor mase de aer mai cald. Astfel, temperatura maximă a aerului va oscila între 5 și 10 grade Celsius cu plus.



„Pe parcursul săptămânii vom avea și maxime de 17 grade de căldură, și de 7 grade. Începutul primăverii este o perioadă destul de capricioasă, așa că trebuie să fie clar că mofturi meteorologice de sezon, începând cu înghețuri și terminând cu arșiță și invers, încă vom avea”, au precizat pentru MOLDPRES surse de la SHS.



Primele zile ale lunii martie sunt numite babe în credința populară. Există obiceiul ca între 1 și 9 martie fiecare om să-și aleagă câte o zi, adică o „babă”, care îi va arăta cum va fi anul respectiv pentru el, în funcție de vreme. Se spune că dacă afară este frig și întunecat, va fi un an mai prost, însă dacă în ziua aleasă va fi cald și soare, atunci va fi un an bun. Zilele babelor se încheie pe 9 martie, când se crede că vin moșii și căldura.



Babele de primăvară mai sunt cunoscute și sub numele de zilele Babei Dochia. Ori de câte ori serbăm Babele vom celebra, de fapt, trecerea de la iarnă la vară. Primele zile din luna martie sunt considerate schimbătoare, unele fiind prea călduroase, iar altele friguroase. Etnografii spun că tradiția „babelor” a apărut din mitul Babei Dochia, unul din cele mai importante în cultura națională.