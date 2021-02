Legatura dintre alimente si sanatate

E posibil să nu ne dăm seama cît de important este un aliment pentru corpul nostru. S-ar putea să nu-i cunoaștem toate valorile nutriționale. Dar o simplă privire aruncată pe forma unor alimente ne poate zice foarte multe, scrie moldovenii.md.



Cercetătorii au dovedit că există legături între anumite alimente și organele corpului. Studiile efectuate de ei au scos la iveală că acestea sînt cele mai bune tratamente în cazul îmbolnăvirii organelor cu care se aseamănă.



Morcovii și ochii

Dacă tăiați un morcov, forma acestuia pe interior este exact ca forma ochiului – arată fix ca pupila, irisul și liniile radiale. Iar știința confirmă că morcovii accentuează circulația sanguină și funcționalitatea ochilor. Conțin beta-caroten, vitaminele A și C, care ne ajută să ne menținem o vedere sănătoasă.



Roșia și inima

O roșie nu doar că are aceeași culoare ca inima, dar are și patru compartimente. Acidul folic conținut de roșii ajută la producția de celule roșii în măduva osoasă și, astfel, stimulează transportul oxigenului prin sînge. Roșiile acționează ca o inimă, nici nu e de mirare că seamănă atît de bine.



Nucile și creierul

Nucile au o emisferă dreaptă și una stîngă și sînt închise într-o coajă tare, fix ca un creier uman, apărat de cutia craniană. Asemănarea nu este întîmplătoare – ele ajută la funcționarea creierului, stimulează memoria și ajută la vindecarea bolilor mintale.



Boabele de fasole și rinichii

Dacă ai probleme renale, asigură-te că incluzi în alimentatia ta și fasolele. Acestea vindecă și susțin activitatea rinichilor.

Ceapa și celulele umane

Asa cum lacrimile provocate de ceapă curăță ochii, asa și ceapa ajută la curățarea deșeurilor din toate celulele organismului. Este antiinflamator și antiseptic și are proprietăți de curățare a sîngelui. În plus, ajută la eliminarea nisipului din urină, împiedică retenția de apă și curăță colonul.