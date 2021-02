Să bem sau nu cafea?

Psihologii au efectuat un experiment interesant. Ei au descoperit că bărbaţii şi femeile se comportă foarte diferit după ce consumă o ceaşcă de cafea. La bărbați după consumul cafelii se "încetinea" considerabil gîndirea logică, deciziile corecte veneau cu greu. Femeile, din contra, au fost la înălţimea situaţiei, acţionînd rapid şi corect în caz de urgenţă.



Şaizeci şi patru de persoane au participat la acest test special. Ele au fost împărţite în perechi de acelaşi gen, pentru care au fost elaborate patru etape de testare.



Acestea au constat din negocieri, rezolvarea puzzle-urilor, testări pentru memorie şi, în final, prezentări publice ale rezultatelor acestor trei sarcini.



Înainte de a începe experimentul, jumătate dintre participanți au băut cafea. Cealaltă jumătate a trebuit să se mulţumească cu o băutură obişnuită, fără cafeină.



Rezultatele studiului au fost interesante. Femeile care au baut cafea, au reuşit să adune puzzle-urile cu aproape două minute mai repede, decît femeile care au primit o simpla băutură. Bărbaţii au impresionat prin faptul că, după cafea, testul de memorie a fost trecut cu mare dificultate, şi puzzle-urile au fost asamblate cu douăzeci de secunde mai mult, decît la tovarăşii lor, care nu au băut cafea deloc.



Deci cu ajutorul experimentului s-a dovedit că cafeaua afectează negativ bărbaţii, „încetinind” intelectul, deci înainte de reuniuni de afaceri importante este mai bine de a renunţă la cafea. Femeile, din contra, pot consuma băutura preferată fără restricţii. Mai mult ca atît, consumînd patru ceşti de cafea pe zi, ele se vor proteja de cancerul uterin. Această opinie o împărtăşesc oamenii de ştiinţă de la Harvard.



Experţii consideră că dacă timp de mai mulţi ani la rînd ele vor consuma această cantitate de cafea în fiecare zi, riscul cancerului uterin se va reduce cu douăzeci şi cinci la sută. În plus, dacă vom bea două-trei ceşti de cafea pe zi, riscul apariţiei depresiei se reduce cu cincisprezece la sută, comparativ cu cei care nu o preferă.



Însă această băutură minunată are şi neajunsurile sale. Savanţii britanici au ajuns la concluzia că, cafeaua conține aproape la fel de multe calorii ca şi mîncarea fast-food. Prin urmare, persoanelor care sînt predispuse la obezitate, nu le este recomandat să exagereze şi, în plus, să nu consume cafea cu frişcă, zahăr, ciocolată şi diverse balsamuri.