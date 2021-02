De multe ori sîntem prinși în iureșul zilnic de probleme și activități, iar stresul și oboseala care își fac simțite prezența pot aduce și dereglări ale somnului.



Dacă și tu te numeri printre cei care, din diverse motive, nu se pot bucura de un somn liniștit, atunci fă tot posibilul pentru a-ți crea o atmosferă propice înainte de culcare: lumină difuză, o baie fierbinte, cititul unei cărți – sînt doar cîteva dintre elementele care te pot ajuta. Să nu uităm de ceaiurile care provoacă somnolență, care sînt într-un număr destul de mare, de ajuns pentru toate gusturile.



Ceaiuri care provoacă somnolență



Tulburările de somn, cunoscute și sub termenul de insomnie, reprezintă o problemă cu care se confruntă multe persoane, indiferent de vîrstă. Cauzele sînt diverse, însă un factor principal care conduce la dereglări ale somnului este stresul. Foarte mulți oameni duc o viață stresantă și oricît de mult și-ar dori să se relaxeze în momentul în care ajung acasă, găsesc dificil să lase problemele de serviciu acolo unde le este locul. Faci și tu parte din această categorie?



Dacă răspunsul e da și nu suferi de insomnie gravă sau aceasta nu este provocată de o boală, atunci trebuie să știi că poți apela cu încredere la „farmacia verde“. Există diverse remedii, printre care se numără și ceaiurile care provoacă somnolența. Ele pot fi cheia către un somn liniștit, dar și un bun înlocuitor pentru somnifere.



Atenție, însă, la momentul în care îl consumați! Pentru că produc somnolență, ceaiurile din lista de mai jos sînt interzise atît șoferilor profesioniști, cît și ție dacă urmează să te urci la volan.



Cinci băuturi pentru un somn liniștit



Haideți să descoperim împreună cîteva ceaiuri dovedite ştiinţific pentru calităţile lor calmante şi recunoscute ca fiind cele mai bune infuzii pentru un somn liniștit, transmite stiridinlume.ro.



5 ceaiuri care dau somnolență. Perfecte pentru un somn liniștit



1. Ceaiul de valeriană

Valeriana este cea mai populară plantă medicinală pentru afecțiunile somnului, fiind recomandată pentru efectele sale calmante. Ea acționează ca un sedativ natural și reduce anxietatea. Așadar, dacă nu poți să adormi sau dacă suferi de palpitaţii, stări de nervozitate sau nelinişte, ceaiul de valeriană este un remediu natural excelent pentru tine.



2. Ceaiul de mușețel

Ceaiul de mușețel este reputat în deosebi pentru efectele sale antiinflamatorii, însă el acționează și ca un sedativ ușor, ajutînd la calmarea grețurilor și a stomacului. Totodată, ceaiul de mușețel este și un somnifer natural, care face minuni dacă suferi de tulburări ale somnului.



3. Ceaiul de tei

Din învățăturile populare, persoanele adulte știu că ceaiul de tei are un efect de relaxare totală asupra organismului sau, mai bine spus, de „liniștire“ atunci cînd este consumat în cantități mari. Ceaiul de tei este, de asemenea, un calmant general pe care îl poți folosi cu încredere dacă te supără stomacul pe fond de stres.



4. Ceaiul de mentă

Ceaiul de mentă are, la rîndul lui, o puternică acțiune antistres. Această băutură prezintă multe beneficii în ameliorarea tulburărilor care afectează somnul, iar dacă este băut înainte de a merge la culcare, relaxează corpul şi ajută la inducerea stării de somn. De asemenea, menta diminuează simptomele cauzate de anxietate şi stres şi stimulează sistemul imunitar, fiind bogată în nutrienţi: fosfor, vitamina B şi calciu.



5. Ceaiul de sunătoare

Sunătoarea nu este utilă numai în combaterea insomniei, ci și a depresiei. Ceaiul poate fi folosit pentru un somn liniștit, însă nu trebuie combinat niciodată cu medicamentele antidepresive. De menționat că printre efectele secundar ale acestui ceai se numără fotosensibilitatea crescută, motiv pentru care este recomandat ca expunerea la soare să nu fie de lungă durată.