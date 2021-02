Prunele pot face magie! Ele te pot ajuta să slăbești, să îți îmbunătățești digestia, să îți menții sângele și oasele sănătoase și multe altele.



Acest fruct uscat este plin de substanțe nutritive sănătoase de care corpul tău are nevoie. Și, trebuie să mănânci doar 6 prune uscare pe zi pentru a te bucura de toate beneficiile lor, astfel încât să fie o gustare perfectă pe care o poți lua oriunde.



Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci 6 prune uscate pe zi



Sprijină numeroase funcții ale organismului

100 de grame de prune uscate conțin 732 mg de potasiu. Acest macromineral este esențial pentru corpul nostru, deoarece îl ajută să funcționeze corect, precum și să prevină multe boli. Scade riscul de a avea un accident vascular cerebral, menține oasele sănătoase, ajută la o creștere musculară sănătoasă și poate chiar să promoveze funcționalitatea nervoasă adecvată.

Este recomandat consumul zilnic a aproximatic 4.700 mg de potasiu. Pentru asta, poți combina prunele uscate cu alte alimente, cum ar fi legume verzi cu frunze, banane sau mere.



Sunt bune pentru sânge

Deficiența de fier din organism poate provoca anemie, care ar putea duce la complicații grave. Printre acestea se numără oboseala severă, probleme cardiace sau pulmonare și probleme în sarcină. Prunele uscate sunt o sursă excelentă de fier, ceea ce le face să fie unul dintre cele mai bune alimente pentru a preveni astfel de probleme.



Pot îmbunătăți digestia

Prunele sunt bogate în fibre, un element cheie care susține o digestie sănătoasă. De exemplu, o cană de prune uscate conține 12 grame de fibre solubile.

În plus, conțin sorbitol, un laxativ natural care ajută la stimularea mișcărilor intestinale. Nu se recomandă consumul a mai mult de 6 prune uscate pe zi.



Pot ajuta la scăderea în greutate

Datorită fibrei pe care o conțin, consumul de prune uscate te poate ajuta să te simți plin mai mult timp și să îți controlezi cu succes greutatea.



Mențin oasele sănătoase și puternice

Persoanele care sunt expuse riscului de osteoporoză, în special femeile și persoane în vârstă, ar putea prezenta o scădere a densității minerale osoase. Cercetătorii dintr-un studiu au examinat efectele pe care prunele le-a avut asupra femeilor osteopenice aflate în postmenopauză.

Rezultatele au arătat că prunele au contribuit, de fapt, la prevenirea acestei probleme.



Ele pot ajuta la scăderea tensiunii arteriale

Tensiunea arterială ridicată nu are uneori simptome vizibile, dar poate crește riscul de probleme cardiace, boli de rinichi și alte afecțiuni. Cu toate acestea, poate fi controlată cu ajutorul anumitor alimente, iar prunele uscate sunt unele dintre ele. Poți chiar să le combini cu alte prune uscate, cum ar fi stafide și curmale.



Dau organismului un boost de energie

Prunele uscate te pot ajută să-ți îmbunătățești echilibrul vitaminic în mod natural. În primul rând, acestea sunt o sursă excelentă de vitamina A, care este necesară pentru a-ți proteja vederea și a promova o creștere sănătoasă.

În al doilea rând, conțin vitaminele C,K și B6, care sunt cruciale pentru sistemul imunitar, sănătatea organismului și bunăstarea generală. În plus, prunele sunt bogate și în alți nutrienți esențiali, cum ar fi cuprul și manganul.