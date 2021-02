Iată ce a făcut, de fapt, Maia Sandu la SIS

Preşedintele Maia Sandu şi premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a participat astăzi la şedinţa Colegiul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. În cadrul reuniunii, Sandu a menţionat că „ameninţarea majoră la adresa statului este corupţia, în special corupţia la nivel înalt - ea face Moldova mai săracă, mai vulnerabilă şi mai slabă”.

„Pe parcursul timpului, SIS a fost utilizat în anumite cazuri în beneficiul unor interese înguste, nu în interes naţional. Eu nu voi tolera asemenea abordări. Şi acum, mai mult ca niciodată, este necesar să muncim pentru a reclădi încrederea cetăţeanului în instituţiile statului. Am repetat mesajul pe care îl am pentru toţi funcţionarii publici - în mine găsiţi un sprijin. Şi eu, şi colegii mei vom susţine reforma instituţiei, astfel încât oamenii demni şi integri să fie promovaţi şi nimeni să nu-i oblige să acţioneze contrar legii. Republica Moldova are nevoie de un Serviciu de Informaţii puternic, proactiv şi eficient”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Colegiul reprezintă organul suprem de control şi dirijare al acestei instituţii, care adoptă deciziile asupra celor mai importante probleme ale Serviciului şi determină direcţiile prioritare de activitate ale subdiviziunilor.