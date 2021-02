De ce e bine să mănînci citrice

De ce să mănînci citrice. Patru efecte uimitoare pentru corp. Citricele reprezintă alegerea perfectă atunci cînd avem poftă de un desert natural. Acestea sînt savuroase, suculente, exotice, viu colorate, dar și extrem de sănătoase.



Fructele reprezintă cea mai mare sursă de energie naturală, datorită conținutului mare de vitamine. În acest articol veți afla de ce este bine să consumați cît mai multe citrice, scrie stiridinlume.ro.



De ce să mănînci citrice



Medicii au spus în nenumărate rînduri că un consum cît mai mare de fructe este cheia unui organism sănătos. Acestea ne ajută să scăpăm de infecții, afecţiuni cardiovasculare, cerebrale sau respiratorii. Citricele sînt alegerea ideală, deoarece au un conținut ridicat de minerale și vitamine.



1. Lămîia este un antiseptic natural

Lămîia este un antiseptic natural, deoarece are un conținut bogat în vitamina C. Parfumată, gustoasă și folosită în tot felul de preparate, lămîia este plină de substanțe nutritive și au foarte puține calorii. De asemenea, sucul preparat din lămîie are efecte bactericide, antiseptice, diuretice, tonice şi energizante. Sucul unei lămîi, circa 60 ml oferă corpului 16 calorii şi o bogăţie de vitamine: A, vitaminele din grupul B (B1, B2, B3, B5), C. Vitamina A ajută la regenerarea ţesuturilor, iar vitamina C este un puternic antioxidant.

Are efecte fantastice atunci cînd suferi de răceli, gripă, guturai, sughiţ, tuberculoză pulmonară şi osoasă, congestie hepatică, icter, leşin, calculoză biliară şi renală, hipercolesterolemie, celulită, dureri de cap şi intoxicaţii alcoolice. Acest suc ajută digestia şi, cu siguranță, au auzit sau l-ai folosit pentru a scăpa de senzația de greaţă.

2. Portocala revigorează

Portocala este mai gustoasă decît lămîia, avînd un gust mai dulce. Acest fruct este foarte bun pentru imunitate, deoarece are un conținut mare de vitamina C, dar este renumit pentru revigorare, reminalizare și detoxificare a organismului.

Portocala este asociată cu anotimpul de iarnă și în conținutul acesteia se regăsesc: limomen, flavonoide, vitaminele A, B, C, minerale, fosfor, fier, fibre, potasiu, sulf, cupru, magneziu, calciu şi glucide. Bogăţia de substanţe nutritive face ca portocala să fie un puternic stimulent pentru tonusul general.



3. Grepfrutul reduce colesterolul

Dacă ești la dietă, grepfrutul este alegerea potrivită. Fructul este cunoscut pentru conținutul slab de calorii și pentru faptul că în componența sa se regăsește o enzimă care are proprietatea de a arde grăsimile şi de a absorbi zahărul din organism.

Mai mult decît atît, acesta este plin de vitamine: A, B1, B2, B3, B5, B6, C și minerale. Totuși, sînt unele persoane care nu-l consumă din cauza gustului amărui. Însă, substanța care conferă grepfrutului gustul amărui are rolul de a reduce nivelul colesterolului din organism.



4. Clementina şi mandarina păstrează pielea sănătoasă

Clementinele și mandarinele conțin vitamina C, un antioxidant puternic care ajută la protejarea pielii împotriva radiațiile UV și ajută la revitalizarea pielii îmbătrînite. De asemenea, în compoziția lor se mai regăsesc și flavonoide, cu puternice efecte antioxidante şi antiinflamatoare.

Anumite studii au demonstrat că femeile care consumă aceste fructe cu regularitate își păstrează tenul sănătos, iar ridurile își fac mai tîrziu apariția. Multe produse antirid au apelat la extractele de clementină sau mandarină pentru a fabrica aceste creme.