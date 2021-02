Ce spun astrele azi, 18 februarie

Berbec

Concentrati-va pe domeniul profesional astazi, deoarece aici se va cere o atentie sporita; daca va doriti sa promovati, va trebui sa faceti eforturi suplimentare pentru a va pune in evidenta atuurile. Mizati pe profesionalism, nu utilizati tactici mai putin etice; acestea nu vor fi deloc apreciate, ci, dimpotriva, va vor face mai mutl rau. Orice tertip nepotrivit va fi taxat cu varf si indesat si va prejudicia eforturile voastre anterioare. Si in familie, procedati cu tact si nu cu vanitate, scotandu-va in evidenta meritele in discutiile cu partenerul sau copiii; dati, mai degraba, exemplu prin fapte si mai putin prin vorbe. Aveti grija sa va odihniti asa cum trebuie si sa va alimentati corect, pentru ca sunteti predispusi la unele afectiuni generate de stres.



Taur

Climatul astral de astazi ar putea aduce tensiuni in relatiile cu prietenii; ar fi bine sa evitati subiectele delicate, cele despre care stiti ca nu au cum sa duca la un consens de viziune. In plan profesional, este bine sa va straduiti cat puteti de bine, chiar daca interesele voastre sunt in alta parte; planurile neindeplinite pot atrage nemultumire din partea superiorilor sau a clientilor, daca lucrati direct cu publicul. Nu va faceti o prea dura autocritica, pentru ca nimeni nu este perfect; tendintele spre perfectiune pot sa va cauzeze epuizare nervoasa, de aceasta data. Iar a cere perfectiune de la ceilalti, mai ales daca defectele voastre sunt evidente, poate fi o greseala imensa.



Gemeni

Sarmul si atractivitatea vor fi stimulate de contextul astral al zilei de astazi, asa incat, daca sunteti celibatari, aveti sansa de a atrage privirile sexului opus si de a va cupla cu persoana care va starneste cel mai mult din punct de vedere sentimental. Atitudinea de expectativa este buna la varste mai fragede; daca mereu asteptati ca ceva mai bun sa se iveasca in viata voastra, s-ar putea sa va treziti, la un moment dat, ca timpul a trecut pe langa voi. Starea fizica si mentala va fi potrivita pentru proiecte semnificative, la care va puteti aduce contributia uzand la maxim de atuurile pe care le detineti. Este foarte posibil sa atrageti si prin rezultate deosebite in plan profestional, asa ca nu va ramane decat sa profitati de contextul favorabil!



Rac

Trebuie sa finalizati ceea ce se cere finalizat astazi, altfel este foarte posibil sa experimentati pierderi, indiferent de ce natura ar fi ele. Nu va grabiti foarte mult, deoarece veti scapa din vedere detalii importante, care ar putea sa faca diferenta intre plus si minus. Daca va veti organiza asa cum trebuie, veti reusi sa fiti suficient de eficienti. In plan sentimental, unele momente decurg destul de superficial, iar acest lucru nu va multumeste deloc. Trebuie sa incercati sa aprofundati lucrurile, daca asta va doriti, daca persoana de langa voi este cea pe care o cautati; si chiar, daca e cazul, sa luati voi initiativa, la momentul potrivit.



Leu

Socializarea va fi un element important pentru aceasta zi; relatii pe care vi le faceti in astfel de ocazii trebuie cultivate, pentru ca isi pot dovedi utilitatea in cele mai neasteptate ocazii. Legatura de cuplu va fi foarte animata, placuta, chiar si in contextul unor activitati de rutina pe care le veti desfasura impreuna cu partenerul. Contextul astral ar putea sa va indemne spre actiuni mai putin gandite, spre impulsivitate, iar acest lucru va va cauza unele neajunsuri. Nici nu va va pica bine daca altii va vor atrage atentia ca faceti greseli, insa ar trebui sa lasati mandria deoparte si sa priviti evolutiile cu mai mult obiectivism.



Fecioara

Nu este indicat sa va dedati exceselor; daca nu sunteti in tema, cititi despre efectele nocive sau cereti sfaturi cu privire la o anumita conduita excesiva; ar trebui sa fie o lectie pe care sa n-o uitati niciodata. Dorinta de libertate de miscare, de autonomie, este un element primordial pentru voi, dar, in aceeasi nota, ganditi-va si la cei din jur, care poate ca isi doresc acelasi gen de libertate. Daca cereti altora ceva ce voi nu puteti oferi, nu este prea corect din partea voastra, nu? Viata sentimentala s-ar putea dovedi chiar dureroasa astazi, cu momente de intensitate maxima; nu este exclus sa va confruntati cu o ruptura in cuplu, mai ales daca relatia scartaia de ceva vreme. Poate ca totusi tot raul este spre bine!



Balanta

Pozitionarea astrologica favorabila poate sa aduca in prim plan o retrospectiva valoroasa in propriul trecut; este vorba de lectii utile, care va pot fi de mare folos, in imprejurari prezente. Vi se poate oferi o perspectiva mai larga asupra unor evenimente sau persoane din viata voastra. Intuind corect despre ce lectie este vorba si aplicand la fel de corect invataturile ce vi se ofera, ati putea trage concluziile definitive intr-o chestiune care tot are darul de a aparea in viata voastra si de a tulbura apele, exact cand va este lumea mai draga. Nu veti avea timp sa faceti prea multe lucruri astazi, asa ca va trebui sa le alegeti pe cele mai importante. De mai mare insemnatate va fi rezolvarea probelemelor persoanale.



Scorpion

Este un moment potrivit sa va consolidati pozitia sociala pe care o detineti. Activitatile in care va veti implica astazi trebuie sa fie ponderate, deoarece va veti confrunta cu oboseala, lipsa de tonus si energie. In zile ca acestea, cel mai bine este sa va conservati fortele cat se poate de mult. Dragostea va prinde aripi; alaturi de partenerii vostri, ati putea trai clipe de neuitat, daca va veti da putin silinta. Proiectele profesionale se vor derula destul de lent, insa directiile de evolutie sunt bune si se prefigureaza chiar o serie de castiguri suplimentare. Daca exista neintelegeri intre unii membri ai familiei, actionati ca mediatori, astfel incat sa mentineti o atmosfera armonioasa in familia voastra.



Sagetator

Sarmul si stralucirea de care veti beneficia astazi va atrage multe persoane in jurul vostru; pretendenti la o relatie sentimentala, eventuali parteneri de afaceri, colaboratori in diverse proiecte; posibilitatile sunt nelimitate, la fel si oportunitatile. Trebuie sa fiti atenti si sa profitati de toate ocaziile favorabile, deoarece exista un potential crescut de a contribui la schimbari radicale, benefice pentru viata voastra de viitor. Cultivati, in continuare, relatii stranse cu vechii prieteni sau persoane intime in care aveti incredere; nu veti sti niciodata cand veti avea nevoie prompt de o mana de ajutor. Animatia din viata voastra va va conferi tonicitate si va va mentine in forma.



Capricorn

Eficienta si spiritul intreprinzator vor fi doua dintre marile voastre atu-uri, pentru ziua de astazi; colegii vostri de munca se vor molipsi rapid, asa incat exista toate sansele ca, in plna profesional, sa obtineti rezultate remarcabile, muncind in echipa. Climatul astral va va proteja viata setimentala; relatia cu partenerul va cunoaste o perioada foarte romantica si plina dee pasiune; dezamagirile se vor tine departe de voi, iar eventualele disensiuni ce ar putea sa apara se vor stinge repede, fara consecinte deosebite. Invatati sa profitati de prezent, fara sa regretati trecutul si avand multa rabdare in ceea ce priveste viitorul.



Varsator

Divergentele de opinie isi vor face resimtita prezenta in cuplu, astfel incat relatia voastra va fi dominata de o anumita animozitate, pe tot parcursul zilei; tensiunile pot sa urce la cote alarmante, daca nu veti reusi sa va mentineti calmul. Nu veti ajunge prea usor la un compromis, mai ales daca amandoi va veti pastra incapatanarea si nu veti fi dispusi sa cedati celuilalt. Aceasta stare de agitatie in plan personal, se va rasfrange, in mod nefericit, si asupra vietii profesionale. Reactiile necontrolate vor fi neasteptate, izbucnirile vor uimi si ati putea sa aveti realmente probleme, dupa o astfel de zi. Mai mult auto-control v-ar fi de mare folos astazi.



Pesti

Chiar daca mai exista si alte lucruri importante, in afara banilor, totusi, trebuie sa recunoastem ca banii intretin fericirea; de aceea trebuie sa aveti grija cum va dozati castigurile, astfel incat sa nu ajungeti in perioada de penurie care sa va aduca intr-o stare de spirit nedorita. Este cazul sa actionati cu mult bun simt si raspundere, in ceea ce priveste gestionarea veniturilor si cheltuielilor. Relatiile de cuplu se vor desfasura destul de facil, in ceea ce va priveste; eventualele tensiuni care ar putea sa apara se vor linisti repede sau se vor transforma in impacari pasionale. O oarecare agitatie va va incerca intreaga zi; nu treceti imediat la fabricarea unor scenarii fataliste, doar pentru ca sunteti voi mai nelinistiti astazi.