Noutate în diete: Consumarea zilnică a iaurtului ridică starea de spirit

Nutriționiștii au spus ce se va întîmpla dacă vom mînca iaurturi în fiecare zi. Lista consecințelor a fost plasată pe site-ul Eat This, Not That!



Medicul dietetician Morgyn Clair a remarcat că iaurtul ajută la pierderea în greutate, deoarece conține bacterii utile care ajută la controlul greutății și îmbunătățirea activității intestinului. Ea a adăugat, de asemenea, că iaurtul este o gustare bună pentru cei care sînt la dietă, transmite lenta.ru.



Medicul Amber O'Brien a subliniat că iaurtul este o sursă excelentă de calciu necesară pentru sănătatea oaselor, dinților și unghiilor. Mai ales ea l-a recomandat celor care suferă de osteoporoză.



Nutritiologul Hiba Batool a declarat că iaurtul la micul dejun îmbunătățește starea de spirit, iar dieteticianul Megan Byrd a numit produsul lactat un mijloc excelent de întărire a imunității.



Cu toate acestea, iaurturile au și dezavantaje. Deși contribuie la buna funcționare a intestinelor, consumarea acestuia poate avea o influență negativă asupra stomacului.



Medicul naturopat Melanie Keller i-a îndemnat pe cei care au un stomac prea sensibil sau intoleranță la lactoză să renunțe la acest produs. Ea a propus drept alternativă iaurtul fără lactoză.