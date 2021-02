10 alimente care îți oferă energia necesară în fiecare zi

Zilnic te lupți cu oboseala și stresul provocate de numeroase activități cărora trebuie să le faci față cu brio. Pentru asta ai nevoie de un meniu sanatos si gustos, in care sa integrezi alimente care iti ofera energie. Alegerile tale trebuie sa reprezinte o sursa excelenta de vitamine, minerale, fibre si antioxidanti, care sa te ajute sa-ti recapeti tonusul si vitalitatea.



Afla ce trebuie sa incluzi in alimentatia ta pentru a avea energie zi de zi!



Afine - surse de energie si antioxidanti

Aceste fructe sunt bogate in antioxidanti, vitamine (B1, C, P) si fibre, astfel ca ajuta la mentinerea unei stari bune de sanatate.

Desi afinele sunt mici, pot sa tina la distanta multe afectiuni, cum ar fi: infectii urinare, afectiuni oculare, boli cardiovasculare, cancer, varice, hemoroizi, etc. Ele pot fi introduse in alimentatie sub mai multe forme, atat proaspete, cat si preparate (suc, decoct, adaugate in miere). Oricum ai alege sa consumi afinele, vei observa cum tonusul tau se reface, iar oboseala cronica din organism se va reduce treptat.



Broccoli - sursa verde de energie

Broccoli este bogat in antioxidanti, vitamine (in special A si C), calciu, potasiu si fibre, ceea ce ajuta la energizarea organismului si la intarirea sistemului imunitar. Desi pare greu de crezut, aceasta leguma magica are un continut crescut de calciu, fiind aproape la fel de importanta ca si laptele. Pentru a beneficia de toate proprietatile lui nutritive, este bine sa il consumi crud sau sub forma de suc proaspat.



Mierea - depozit de energie si sanatate

Leacurile naturale au constituit mereu un ajutor de nadejde in tratarea multor probleme, iar mierea ocupa un loc fruntas in randul alimentelor care iti ofera energie. O singura lingura de miere te poate binedispune instant, oferindu-ti o doza de energie in orice moment al zilei. Acest produs delicios te ajuta sa tii la distanta multe boli, crescand rezistenta si performanta organismului.



Struguri - aliatii sanatatii

Strugurii aduc numeroase beneficii corpului, deoarece contin multe vitamine si minerale. Studiile au demonstrat ca o dieta cu struguri este perfecta pentru cei care vor sa-si recapete pofta de viata si sa invinga oboseala cronica si anemia. Ei au efecte detoxifiante, antiimbatranire si antibacteriene, ceea ce le confera un statut de aliati ai sanatatii si ai frumusetii.



Migdale - sursa de energie si proteine

La fel ca si nucile sau alunele, migdalele constituie o sursa buna de proteine, ceea ce ajuta la pastrarea unui nivel optim de vitalitate in timpul zilei. Ele sunt o gustare perfecta atunci cand te simti obosita sau cand iti este foame, deoarece iti ofera senzatie de satietate. In plus, migdalele stimuleaza digestia si tine la distanta constipatia, datorita continutului de fibre.



Seminte de dovleac - rezerve de energie si fibre

Acest tip de seminte contine proteine, grasimi sanatoase si fibre, oferindu-ti energie si o stare de satietate o perioada lunga de timp. De altfel, semintele de dovleac te ajuta sa scapi de depresie si de stres, reducand starile irascibile. Studiile au demonstrat ca ele regleaza nivelul colesterolului si protejeaza corpul de anumite afectiuni cardiovasculare. Este indicat sa le consumi in stare cruda, simple sau adaugate in salate.



Zmeura - energie cu putine calorii

Printre fructele cele mai bogate in fibre se numara si zmeura, ceea ce este important pentru organism, deoarece fibrele stimuleaza digestia si previn afectiunile colonului. O ceasca cu zmeura are 8 grame de fibre si doar 64 de calorii. Acest fruct savuros asigura organismului multe substante nutritive care sunt necesare pentru o buna functionare, fiind indicat si celor care sufera de anemie.



Oua - energie din proteine

Printre alimentele care iti ofera energie se afla si ouale. Acestea sunt ideale pentru micul dejun, deoarece sunt hranitoare si iti dau putere pentru noua zi care de abia incepe, iar recomandate sunt cele fierte. Datorita continutului de proteine, ele pot sa reduca senzatia de foame o perioada mai lunga de timp. Galbenusul este bogat in vitamina B, responsabila pentru convertirea hranei in energie, astfel ca nu mai ai motive sa sari peste prima masa a zilei.



Iaurt - sursa de energie, calciu si magneziu

Acesta reprezinta o alegere sanatoasa si isteata pentru micul dejun sau pentru o gustare intre mesele principale. Iaurtul este bogat in calciu si in magneziu, care este esential pentru producerea de energie si inlaturarea oboselii si a stresului. Adauga in el bucati de fructe cu efect energizant, pentru a beneficia de cat mai multe privilegii.



Spanac - depozit de fier si de energie

Printre alte substante nutritive, spanacul contine si fier, o componenta necesara in alimentatia noastra, deoarece energizeaza organismul si creste performantele intelectuale. De altfel, lipsa acestuia poate conduce la anemie cu timpul. Asadar, pregateste o salata de spanac pentru pranzul pe care il servesti la birou si te vei incarca instant cu energie.



Introdu alimente care iti ofera energie in meniul de zi cu zi si vei observa cum starea ta de bine se mentine constant, indiferent de activitatile pe care le ai.