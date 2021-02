Câte calorii are un ou? Ce valori nutriționale au ouăle gătite?

Oul este un aliment incredibil de versatil. De la fierte în apă la omletă, există multe modalități de a găti un ou așa cum ne place. Nu sunt doar pentru micul dejun. Ouăle sunt folosite într-o varietate de alimente, inclusiv produse de patiserie, salate, sandvișuri, înghețată, supe, prăjituri sau sosuri.



Deoarece unii dintre noi mănâncă ouă în mod regulat, trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și să fim conștienți de valorile sale nutriționale. Din fericire, ouăle sunt sănătoase și au mai puține calorii decât cred cei mai mulți oameni.



Într-un ou mare există aproximativ 72 de calorii. Un ou mare cântărește 50 de grame. Numărul exact depinde de mărimea unui ou. Un ou mic poate să aibă puțin mai puțin de 72 de calorii și un ou foarte mare să aibă ceva mai mult.



În funcție de dimensiunile lor și numărul caloriilor pot diferi:



ou mic (38 g): 54 de calorii

ou mediu (44 g): 63 de calorii

ou mare (50 g): 72 de calorii

ou foarte mare (56 g): 80 de calorii

ou jumbo (63 g): 90 de calorii



Ce trebuie să reținem este faptul că acest număr de calorii sunt pentru un ou negătit. Odată ce adăugăm ulei sau unt într-o tigaie pentru a găti oul sau să îl servim alături de șuncă, cârnați sau brânză, numărul de calorii crește dramatic.



Albuș vs. gălbenuș



Există o diferență destul de mare al numărului de calorii între albușul și gălbenușul unui ou. Gălbenușul unui ou mare conține aproximativ 55 de calorii, în timp ce partea albă conține doar 17. Cu toate acestea, valoarea nutrițională a unui ou este mai mare decât numărul de calorii. Ouăle conțin o bogăție de nutrienți sănătoși. La fel ca și caloriile, conținutul nutrițional variază foarte mult între gălbenușuri și albușuri.



Oul este unul dintre cele opt tipuri de alimente considerate a fi un alergen alimentar major. Simptomele unei alergii la ouă care ar putea apărea imediat după ce mâncăm includ: urticarie pe față sau în jurul gurii, congestie nazală, tuse, greață, crampe și, uneori, vărsături. Mai mult de atât se poate ajunge la o afecțiune severă și rară care pune viața în pericol, numită anafilaxie.



Unii oameni mănâncă ouă crude, însă este un risc ce nu merită asumat din cauza probabilității de contaminare cu bacterii dăunătoare cunoscute sub numele de Salmonella.



Intoxicația cu Salmonella poate provoca febră, crampe și deshidratare. Sugarii, adulții în vârstă, femeile însărcinate și persoanele cu sistem imunitar slăbit prezintă un risc crescut de boli grave.



Cea mai bună modalitate de a preveni intoxicarea cu Salmonella este să băgăm ouăle cumpărate din magazin în frigider imediat ce ajungem acasă și să ne asigurăm că le gătim ouăle bine, la cel puțin 71°C, înainte de a le mânca.



Ouăle pot fi gătite în mai multe moduri. Le putem fierbe în coajă pentru a face un ou fiert, să le prăjim sau să facem o omletă.



Câte calorii are un ou fiert?



Ouăle fierte sunt bogate în substanțe nutritive, proteine ​​și grăsimi sănătoase. Un ou mare fiert tare (50 de grame) are un conținut scăzut de calorii, doar 77 de calorii, 5 grame de grăsime și o cantitate foarte mică de carbohidrați. Acestea au, de asemenea, diferiți nutrienți importanți, inclusiv vitamina D, zinc, calciu și toate vitaminele B. Sunt o sursă deosebit de bună de riboflavină (vitamina B2) și vitamina B12.



Multe dintre substanțele nutritive ale ouălor rezidă exclusiv în gălbenuș, în timp ce albușul conține în principal proteine.



Câte calorii are un ou prăjit?



Un ou prăjit are 109 calorii. Din care carbohidrații care conțin 0 calorii, proteinele reprezintă 27 de calorii și restul de calorii din grăsimi, și anume 82 de calorii. Un ouă prăjit oferă aproximativ 5% din necesarul zilnic de calorii (2000 de calorii) pentru o dietă standard pentru adulți.



Câte calorii are o omletă?



Omletele se pregătesc simplu și rapid. Sunt, de asemenea, un bun supliment la o dietă echilibrată: ouăle dintr-o omletă sunt bogate în vitamine, minerale și proteine. Ouăle conțin colesterol – 186 miligrame pe ou – dar dieteticienii asigură că este bine să mâncăm un ou întreg pe zi dacă nu avem antecedente de boli de inimă, colesterol ridicat sau diabet. Dacă totuși exită aceste probleme medicale, este bine să limităm consumul de ouă la două pe săptămână.



Potrivit specialiștilor, o omletă întreagă, de 61 de grame, conține 94 de calorii. Pentru o femeie adultă, acesta reprezintă 4,7% din aportul caloric zilnic total recomandat. Pentru un bărbat adult, o omletă are 3,9% din cantitatea de calorii pe care ar trebui să o aibă în fiecare zi.



Acest total de calorii este fără alte ingrediente. Pentru a menține un nivel caloric total scăzut, putem asezona omleta cu legume sotate și brânză cu conținut scăzut sau redus de grăsimi.