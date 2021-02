Ce spun astrele azi, 11 februarie

Berbec

Orice problema ati avea, este bine sa o infruntati, nu sa va ascundeti, sa o rezolvati, nu sa va eschivati de la solutionarea sa. Putine sunt cele care trec de la sine, asa ca, mai mult ca sigur, va trebui sa va implicati intr-o rezolvare pozitiva, sa aduceti si partea voastra de efort in acest proces. Sunteti intr-o dispozitie jucausa, v-ar placea sa petreceti mai mult timp cu copii, jucand diverse jocuri sau cu partenerul, distrandu-va in felul vostru. Daca aveti posibilitatea, nu lasati sa fie doar o dorinta neimplinita. In multe din cazuri, va depinde doar de voi sa va organizati timpul, astfel incat sa realizati unul din aceste lucruri.



Taur

Inclinatia de a idealiza lucrurile, resimtita ceva mai puternic astazi, nu va este de nici un folos; tindeti sa vedeti lucrurile intr-o lumina mai placuta, mai putin dezagreabila, ceea ce nu va este foarte favorabil. Astfel, mai degraba complica lucrurile, pentru ca ar putea distorsiona unele realitati, in ochii vostri. Nu este un moment potrivit, in aceste conditii, pentru a lua hotarari decisive in chestiuni importante. Nu tintiti catre imposibil, caci este un consum de energie fara rost, ci stabiliti-va obiective ce pot fi atinse, obiective palpabile, realiste. Utilizati din plin creativitatea in munca voastra sau adaugati detalii practice proiectelor creative.



Gemeni

Conversatiile de astazi vor fi pline de inspiratie, mai ales daca interlocutorii par dispusi sa spuna mai mult decat ar fi intelept sa spuna. Este un moment bun pentru a va exprima deschis opiniile, de a discuta deschis despre probleme care va framanta, de a rezolva divergente mai vechi, ce nu si-au gasit rezolvarea pana acum. De asemenea, este un moment excelent de a "pune mana" pe informatii pretioase, care va pot fi de un real folos in contextele de evolutie ale acestei zile. In plan profesional, feed-back-ul obtinut de la colegii de munca s-ar putea dovedi nepretuit. In familie, comunicarea deschisa cu partenerul ar putea salva unele situatii destul de dificil de gestionat.



Rac

Climatul astral va indeamna sa strangeti legatura cu persoana care va este draga, cu partenerul de cuplu. Va trebui sa faceti ceva eforturi pentru ca lucrurile sa iasa asa cum va doriti, insa va merita la final. Aveti grija cui imprumutati bani astazi sau, mai bine zis, aveti grija sa nu imprumutati bani nimanui astazi. Nu este o practica buna, mai ales daca este vorba de persoane care va sunt apropiate. Ati putea sa ajungeti la stricarea legaturilor cu acestia. In plan profesional, prioritizati ceea ce aveti de facut, astfel incat sa rezolvati mai intai chestiunile stringente si mai la urma pe cele mai putin insemnate.



Leu

Spiritul aventurier v-ar putea incerca in mai multe randuri astazi, impingandu-va sa va angajati in actiuni care, de obicei, nu va stau in fire. Initiativele sunt excelente, atata timp cat se bucura si de sprijinul celor din jur. In cazul in care nu aveti pe nimeni de partea voastra, este putin probabil sa aveti rezultate pozitive in demersurile voastre individuale. Incercati sa vedeti mereu partile practice, reale ale problemelor cu care aveti de-a face. Nu mergeti doar pe teorie, uneori sunt vorbe goale. Partea sentimentala a vietii voastre prezinta multe neclaritati. Pana cand nu veti limpezi situatia, nu veti putea sa va bucurati de implinire, din acest punct de vedere.



Fecioara

Ziua de astazi este foarte favorabila in plan profesional. Planurile pe care deja le-ati facut, au sanse mari sa se materializeze frumos si sa aiba rezultate fructuoase. Puneti mare accent pe chestiunile practice, aplicative, si mai putin pe cele teoretice. Ajustarile le veti face pe parcurs, pe masura evolutiei situatiei. In familie, veti avea parte de unele divergente, mai ales din partea copiilor, care par sa aiba opinii total diferite de ale voastre. Incercati sa nu fiti autoritari, ci sa explicati cat mai clar punctul vostru de vedere. Mancati la ore fixe, nu sariti peste mese; stomacului vostru nu-i va face placere sa mestece in gol.



Balanta

Veti fi mult mai focusati pe propriile aspiratii si pe viata sociala; climatul astral stimuleaza prieteniile, asocierile de grup, scopurile umanitare, de binefacere, de asigurare a bunastarii si fericirii. Va veti pune multe intrebari, legate de rolul vostru in grupurile in care activati, de modul in care trebuie sa actionati, daca faceti sau nu bine ceea ce faceti in prezent...Daca va implicati atat cat puteti, daca dati cat mai mult pentru scopurile nobile in care v-ati implicat, nu ar trebui sa aveti nici un fel de procese de constiinta. Nimeni nu poate face sa fie bine, pentru toata lumea, la acelasi moment; recunoasterea rezultatelor eforturilor voastre va veni din partea celor din jur.



Scorpion

Este o zi in care ar trebui sa aveti mai multa incredere in propriile vise si in implinirea lor, intr-un viitor apropiat. Optimismul vostru ar putea sa-i inspire si pe altii. Nu sunteti intr-o dispozitie potrivita pentru a fi in centrul scenei, insa aveti suficienta energie pentru a coordona lucurile subtil, din umbra. Astazi aveti o inclinatie mai mare spre a lucra in solitudine, nu agreati prea mult munca in echipa, sunteti mai meditativi, mai ganditori. Va preocupa probleme mai profunde ale vietii, iar munca si castigurile financiare, azi, vi se par prozaice. Cei care va cunoasc mai bine, ar putea fi uimiti de acesat schimbare de mentalitate.



Sagetator

Schimbarile in viata voastra ar trebui sa intervina firesc, de la sine, fara a fi fortate. Ar trebui sa aveti rabdare cu voi insiva si cu cei de langa voi. Aprecierile din partea celor din jur vor veni pentru rezultate pozitive, iar daca veti grabi lucrurile, sunt putine sanse de a le obtine. Calatoriti, daca aveti ocazia, vizitati obiective de arta, de cultura, mergeti la opera sau la teatru, orice va face placere pentru a va ridica moralul si a va face sa va simtiti culti, persoane cu stil. Relatia cu partenerul trebuie impulsionata, pentru a merge de la bine spre foarte bine. Planurile facute impreuna asigura coeziune si consolidarea relatiei.



Capricorn

Astazi sunteti foarte increzatori in voi insiva, in propriile voastre capacitati, va bazati pe propriile abilitati si competente. Acest sentiment ar putea avea si conotatii negative, daca veti manifesta un entuziasm necalculat; implicarea in initiative cu risc prea mare nu poate fi deloc benefica. Instinctele de business vor fi in forma; unii dintre voi veti reusi sa obtineti afaceri profitabile pentru viitor. Puterea de convingere si instinctele potrivite va pot aduce beneficii mari, ata in viata profesionala, cat si in relatiile cu apropiatii. Nu va temeti sa iubitisi sa va aratati acest sentimenta fatade partener. Este o zi a iubirilor impartasite azi.



Varsator

Pozitia astrelor astazi indica o zi extrem de ocupata pentru voi. Poate fi semnalul inceperii unor proiecte elaborate, a unor cursuri de perfectionare care se vor intinde pe ceva mai mult timp, etc. Dispuneti de energia necesara pentru a face noi achizitii intelectuale, pentru a emite idei noi si creative. Intalnirea cu persoane noi va insufleteste, pentru ca sunteti intr-o etapa in care curiozitatea, dorinta de a afla lucruri noi este la un nivel inalt. Uneori, partenerul s-ar putea simti lasat pe dinafara, fara sa inteleaga entuziasmul pe care-l manifestati la intalnirea cu persoane noi si interesante pentru voi. Discutiile deschise cu acesta ar putea lamuri aceste probleme.



Pesti

Sunteti mult mai interesati de viata domestica, de familie, si mai putin de chestiunile profesionale, care se mentin pe planul secund. Asta nu inseamna sa va neglijati indatoririle de serviciu, ci doar ca prioritatile voastre sunt diferite astazi. Aveti incredere in propriile forte, fiti optimisti ca veti putea face fata provocarilor, atat in plan personal, cat si in plan profesional. Gandirea si comunicarea ar putea fi influentate de anumite imagini mentale, vise pe care vi le-ati facut in legatura cu unele situatii. Totul se va lega astazi, evenimentele vor curge lin si fara valuri prea mari, asa ca nu aveti de ce sa va faceti prea multe griji!