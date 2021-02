Papa Francisc a numit pentru prima dată o femeie în funcţia de subsecretar al Sinodului Episcopilor Catolici

Papa Francisc a numit-o sâmbătă pe franţuzoaica Nathalie Becquart în funcţia de subsecretar al Sinodului Episcopilor Catolici, care a devenit astfel prima femeie ce ocupă acest post şi, totodată, prima femeie cu drept de vot în cadrul acestui cenaclu foarte restrâns, informează DPA şi AFP.



Călugăriţă în Congregaţia Xavieres, Nathalie Becquart, în vârstă de 52 de ani, era din anul 2019 consilieră a acestui sinod, ansamblul episcopilor catolici care studiază din 1965 marile chestiuni doctrinale ale Bisericii Catolice.



Sâmbătă, papa Francisc l-a promovat în acelaşi post şi pe spaniolul Luis Marin de San Martin.



Subsecretarii Sinodului Episcopilor au rolul de a îl asista pe cardinalul de Malta Mario Grech, care conduce această structură, în pregătirea şi organizarea sinoadele la care participă episcopii catolici.



Presa de la Vatican afirmă că numirea lui Nathalie Becquart în această funcţie cu drept de vot reprezintă un simbol al emancipării femeilor în rândul Bisericii Catolice.



"Numirea lui Nathalie Becquart în postul de subsecretar ne ajută să ne amintim că în procesele sinoadelor, vocea oamenilor lui Dumnezeu are un loc special", a declarat Mario Grech pentru Vatican News.



Sinodul Episcopilor este alcătuit din "părinţi sinodali" (episcopi şi cardinali) care au drept de vot. Sinodul conţine, în plus, auditori şi experţi, care nu au drept de vot.



În octombrie 2019, călugăriţele care au participat la un sinod dedicat Amazoniei au cerut dobândirea dreptului de vot în documentul final al acelei întruniri.



Papa Francisc îşi continuă astfel eforturile ce vizează reformarea Sinodului Episcopilor şi o deschidere mai amplă a Bisericii Catolice în faţa femeilor şi a laicilor, în contextul unei crize a vocaţiilor sacerdotale. Următoarea adunare generală ordinară a Sinodului Episcopilor Catolici, convocată pentru 2022, va fi dedicată "sinodalităţii".



Născută la Fontainebleau în 1969, Nathalie Becquart deţine o diplomă obţinută la Şcoala de înalte studii comerciale din Paris (HEC), a studiat filosofia şi teologia la Centrul Sevres - Facultatea iezuită din Paris, apoi sociologia la Şcoala pentru înalte studii în ştiinţe sociale din Paris (EHESS).



S-a specializat recent în ecleziologie la Boston College School of Theology and Ministry din Statele Unite, potrivit Vatican News.



În Franţa, Nathalie Becquart a condus Serviciul naţional pentru evanghelizarea tinerilor şi a vocaţiilor din cadrul Conferinţei Episcopilor Francezi din 2012 până în 2018.



Ea a publicat şi mai multe eseuri, precum "Religieuse, pourquoi? Cette vie en vaut la peine" şi "C'est maintenant le temps favorable - Cinq regards de femmes sur la crise".