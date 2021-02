Ce se întâmplă dacă bei apa caldă: 10 beneficii uluitoare aduse organismului tău

Consumul regulat de apă, însemnând minim doi litri pe zi, caldă sau rece, te va ajuta să îți menții organismul sănătos și hidratat. Mulți specialiști susțin că apa caldă, în comparație cu aceea rece, are mult mai multe beneficii pentru corpul tău.



Se recomandă o cană cu apa fierbinte, nu opărită(!), dimineața sau seara. Poți chiar să adaugi puțină lămâie, care conține vitamina C, pentru a-i da gust și a fi mai ușor de băut. Află, în galeria foto, cum se va transforma organismul tău dacă vei începe să îți formezi acest obicei.



Menține nivelul optim de hidratare

Medicii recomandă ca femeile să consume aproximativ doi litri de lichide pe zi, iar bărbații aproximativ trei. Totodată, o femeie însărcinată sau care alăptează va avea nevoie de o hidratare suplimentară. Încearcă să îți începi ziua bând o cană cu apă fierbinte, iar seara să procedezi la fel. Corpul tău are nevoie de apă pentru a îndeplini toate funcțiile necesare, astfel că nu ar trebui să neglijezi acest aspect.



Ajută digestia

Apa este unul dintre factorii ce mențin sistemul digestiv sănătos. Pe măsură ce aceasta se mișcă prin stomac și intestine, corpul este capabil să elimine deșeurile. Apa caldă poate avea efecte favorabile asupra digestiei și este un remediu extrem de ușor de urmat.



Tratează constipația

Deshidratarea este o cauză frecventă a constipației, iar apa caldă este un mod eficient de a o preveni și trata. Consumul regulat de apă ajută stomacul să finalizeze procesul de digestie și să elimine fecalele.



Contribuie la buna funcționare a sistemului nervos central

Dacă nu bei suficientă apă s-ar putea să începi să ai stări schimbătoare și să nu te simți bine, la modul general. Un studiu din anul 2019 a arătat, conform Healthline.com, că apa caldă poate îmbunătăți activitatea sistemului nervos central, precum și starea de spirit a unei persoane.



Ameliorează congestia nazală

O ceașcă cu apă fierbinte conține abur. Dacă vei ține cana în dreptul nasului vei putea respira adânc vaporii și astfel poți ajuta la ameliorarea sinusurilor înfundate și chiar a durerilor de cap. Totodată, consumul de apă caldă poate ajuta la calmarea durerii din gât, cauzată de acumularea de mucus.



Nu vei mai tremura în contact cu frigul

Răspunsul natural al corpului în condiții de frig este să înceapă să tremure, însă consumul de apă fierbinte te poate ajuta să scapi de acest disconfort. O cană cu apă fierbinte fi de ajutor mai ales dacă ești nevoit să petreci mult timp afară, la temperaturi scăzute.



Îmbunătățește circulația

O baie caldă poate ajuta circulația vasculară, pentru ca arterele și venele să se dilate și să transporte sângele în tot corpul. Consumul de apă fierbinte are un efect similar. Totodată, o cană cu apă caldă înainte de culcare te va ajuta să te relaxezi și să ai un somn odihnitor și neîntrerupt.



Ameliorează simptomele acalaziei

Acalazia este o boală esofagiană cronică rară, iar unul dintre principalele simptome este dificultatea la înghițire. Persoanele care suferă de această afecțiune simt că alimentele se blochează în esofac, în loc să își continue drumul către stomac. Unele studii relevă faptul că apa caldă, consumată în mod regulat, poate ameliora acest simptom.



Reduce stresul

Dacă vei începe să bei apă caldă în fiecare zi nu doar vei ajuta la îndeplinirea funcțiilor sistemului nervos central, precum am menționat anterior, ci s-ar putea să reduci și nivelul de stres. Dacă te menții hidratat acest lucru va îmbunătăți starea de spirit și nivelul de relaxare.



Detoxifică organismul

Apa caldă poate ajuta la protejarea rinichilor, la combaterea inflamațiilor și la menținerea sănătății articulațiilor. Totodată, poate fi folosită și în timpul dietelor de detoxifiere.