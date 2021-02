Ce spun astrele azi, 7 februarie

Berbec

Un anumit eveniment va blocheaza, efectiv, progresul si, marea parte, nu depinde de voi. Acest fapt este posibil a crea un maximum de frustrare, care nu va va fi deloc de ajutor; va trebui sa gasiti modalitati de a-l domina. Lucrurile par a se complica din senin, mai ales in mediul de afaceri; trebuie sa va alegeti cu grija partenerii si sa fiti atenti la intelegerile pe care le incheiati. Trebuie sa va bucurati, deoarece veti beneficia de sprijin din partea apropiatilor; pastrati o mentalitate pozitiva si veti vedea ca si lucrurile vor lua, incet-incet, o turnura pozitiva. Rabdarea este un bun consilier! Poate ca unele actiuni sunt blocate cu un scop anume si chiar spre binele vostru!



Taur

Sar scantei in relatia romantica, iar in interior tremurati de incantare; pasiunea si romatismul sunt la cote maxime. Incercarea de a pastra, intr-un fel, gravata in suflet, magia acestei clipe, se va dovedi inutila si v-ar distrage de la mersul evenimentelor, existand posibilitatea de a rata momente importante. Pastrati o cat mai puternica legatura cu realitatea, chiar daca va incearca temerea ca va trece foarte repede. Traiti din plin clipa, nu va mai ganditi la ce va fi dupa. In plan profesional, concentrati-va mai mult pe planificare, acordand atentie fiecarui detaliu, pentru ca punerea in actiune ulterioara sa fie fara cusur.



Gemeni

Anumite chestiuni de etica se pot dovedi iritante astazi si va pot crea o serie de conflicte interioare; veti fi pusi in situatia de a analiza situatii cu care nu v-ati mai confruntat pana acum. Problemele de moralitate vor avea o pondere destul de consistenta in activitatile voastre si trebuie sa gasiti o modalitate de a trata cu ele, astfel incat sa va aveti o constiinta linistita. Nu veti fi foarte deschisi in privinta sentimentelor voastre, pentru ca nu doriti ca cei din jur sa se amestece in contemplarile voastre. Strategia cea mai potrivita ar fi sa abordati cat se poate de normal aceasta zi si sa asteptati ca nelinistile mentale care va tulbura sa se risipeasca de la sine.



Rac

Astazi veti fi foarte focusati pe rezultate si veti eclipsa pe cei din jur care vor umbla de colo-colo, fara nici o tinta precisa; va doriti sa va atingeti toate obiectivele stabilite, iar aceasta doritnta se poate, foarte usor, constitui intr-un factor de stres. Pe de alta parte, ati putea fi usor distrasi de la scopul urmarit, deoarece contextul astral indica volatilitate din acest punct de vedere. Nu este nevoie sa indepartati pe nimeni din viata voastra, chiar daca in jurul vostru este, deja, extrem de mult zgomot. Nu ar trebui sa va concentrati prea intens energiile pe inlaturarea factorilor care va distrag atentia, ci, mai degraba, pe atingerea obiectivului sau obiectivelor urmarite.



Leu

Tanjiti dupa conversatii de calitate, cu persoane care sa va poata urmari si care sa poata interveni constructiv. Astfel de conversatii va fac sa va simtiti la inaltime, din punct de vedere spiritual. Oportunitatile de a face astfel de conexiuni nu vor fi frecvente, astfel incat le veti aprecia si mai mult atunci cand se vor ivi. Nu veti fi deloc interesati sa discutati despre stiri si vreme, aceste lucruri va plictisesc de moarte si chiar simpla sugestie de a vorbi despre asta va enerveaza. Sunt anumite subiecte care va pasioneaza si doriti sa ajungeti in miezul problemei. Disponibilitatea voastra de a pune suflet in astfel de conversatii poate avea impact semnificativ asupra interlocutorilor.



Fecioara

Poate ca traiti si va desfasurati activitatea in prezent, insa gandurile voastre sunt intr-o cu totul alta parte; uneori va veti trezi total transpusi in ceea ce se intampla in mintea voastra. Va traiti fanteziile intr-un mod aparte, cu zambetul pe buze, chiar daca alegeti sau nu sa le impartasiti cu cineva. Nu este nevoie sa risipiti energiile incercand sa evitati indeplinirea obligatiilor pe care le aveti, avand in vedere ca va puteti atinge obiectivele fara probleme, in acelasi timp cu explorarea imaginatiei. Putina visare nu a stricat nimanui si, atata timp cat va pastrati realismul si obiectivitatea, nimeni nu ar trebui sa vada vreo problema in asta.



Balanta

Va ganditi la voi ca la o persoana plina de compasiune si ati dori sa fiti perceputi astfel si de ceilalti din jurul vostru. Trebuie sa demonstrati acest lucru, nu sa-l impuneti celorlalti; totul, in caest sens, se vizualizeaza prin fapte, vorbele nu sunt prea importante. Ideile nu va vor lipsi astazi, insa acest lucru nu este neaparat ceva bun; veti fi tentati sa treceti de la una la alta si astfel nu veti reusi sa duceti nimic la bun sfarsit. Nevoia voastra de a verbaliza totul face dificila conexiunea cu ceilalti. Din fericire, puteti controla situatia alegand sa vorbiti mai putin si sa tineti cont de ceilalti mai mult, alegand cu mai multa grija explicatiile, precum si tonul expunerii.



Scorpion

Chiar daca va trebui sa tineti cont de o logistica destul de complicata, astazi, sa indepliniti numeroase sarcini, sa va ocupati de multiple chestiuni de rezolvat, dorinta voastra cea mai mare este sa va distrati alaturi de prieteni, mai ales daca n-ati mai facut de mult acest lucru. Pe de alta parte, nu v-ar displace nici putina liniste, alaturi de partener, la o plimbare sub luna plina. Mai intai de toate, insa, trebuie sa va rezolvati problemele stringente, pentru a va putea permite oricare din cele doua variante. Starea de nervozitate care va incearca trebuie infranta, pentru ca astfel nu veti putea face nimic din ceea ce v-ar place.



Sagetator

Gandurile se perinda cu repeziciune prin capul vostru, este un asalt continuu, in legatura cu desfasurarile din viata voastra. Va fi destul de dificil sa va concentrati pe alegerile pe care trebuie sa le faceti, deoarece atentia va va fi atrasa, mereu, in alta directie. Emotiile vor fi atat de puternice, incat nu vor putea fi exprimate in cuvinte; ba chiar, unele lucruri, nici nu ar trebui mentionate, in diversele contexte ale zilei. Trebuie sa faceti eforturi, pentru a va exprima ceva mai bine, mai ales fata de cei apropiati. Amintiti-va ca mentinerea unor relatii sanatoase incepe cu a recunoaste cat de importanta este comunicarea.



Capricorn

Aveti tendinta de a afisa rapid o personalitate duala, pe masura ce obstacolele incep sa apara in calea voastra; nu va puteti hotari deloc cum ar trebui sa fiti in relatiile cu cei din jur. Ati dori sa aveti posibilitatea sa alegeti ambele optiuni, insa asa ceva nu este posibil. Indeciziile voastre ar putea fi aspru criticate de cei din jur, mai ales daca veti continua, mai mult timp, sa oscilati fara a alege o directie precisa. Pentru voi insa, mentinerea deschisa a optiunilor atat de mult cat este posibil, poate fi benefica. Asa ca, faceti-va mai putine griji in legatura cu ceea ce ar putea crede ceilalti si cautati sa faceti alegerea care sa va ofere maximum de profit.



Varsator

Va simtiti foarte domestici astazi, foarte legati de realitatile casei vastre; v-ati dori sa va implicati in lucruri care privesc casa si gospodaria, fara a fi distrasi de la acestea de alte chestiuni sau de alte persoane. Din pacate, acest lucru este imposibil, avand in vedere ca mai sunt si alte lucruri de facut si alte persoane care au nevoie de atentia voastra. Aveti noroc ca nu sunteti pusi in situatia de a lua decizii decisive legate de planurile voastre curente. Organizandu-va riguros timpul, veti putea sa participati si la activitati sociale si profesionale, apoi sa va ramana timp liber si pentru rezolvarea intereselor personale.



Pesti

Ganditi-va mai mult si analizati mai cu atentie natura voastra senzuala. In fiecare zi, rezervati-va timp pentru a va asculta inima si oferiti-i tot ceea ce are nevoie pentru a functiona normal in lumea aceasta. Sunt posibile intalniri neasteptate cu persoane surprinzatoare, care pot sa va surprinda cu vivacitatea si exuberanta lor. Sau poate un ex-iubit ajunge din nou in raza voastra de repere si va bulverseaza existenta linistita. Este foarte posibil ca, intr-un fel sau altul, trecutul sa-si faca, din nou, resimtita prezenta in viata voastra, in unele cazuri, cu scopul de a va reaminti unele lectii importante pe care, poate, le-ati mai uitat intre timp.