Regina Elisabeta a II-a marchează o nouă bornă istorică. Câți ani se împlinesc de când a urcat pe tron?

Regina Elisabeta a II-a va sărbători în acest weekend împlinirea a 69 de ani de când a urcat pe tronul Marii Britanii.



De altfel, Majestatea Sa este cel mai longeviv monarh în viață din lume. De asemenea, ea are cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii, depășind-o pe Regina Victoria în septembrie 2015. Aceasta din urmă s-a aflat pe tron în perioada 1837-1901.



Suverana britanică a domnit mai mult decât toți cei patru predecesori ai săi la un loc: Eduard al VII-lea, George al V-lea, Eduard al VIII-lea și George al VI-lea. Regina Elisabeta a II-a a aniversat Jubileele de Argint, de Aur și de Diamant în anii 1977, 2002 și, respectiv, 2012.



Prinţesa Elisabeta a urcat pe tron în ziua de 6 februarie 1952, pe când avea doar 25 de ani. Aflată la mii de kilometri distanță de Londra, într-o călătorie în Kenya împreună cu Prințul Philip, ea a primit vestea dezvastatoare că tatăl ei, Regele George al VI-lea, a murit în somn, în urma unui cancer pulmonar, la Sandringham.



Cuplul urma să călătorească în Australia și Noua Zeelandă, dar turneul a fost anulat și s-au întors acasă în Marea Britanie pentru ca Prințesa Elisabeta să-și preia atribuțiile de suveran. Încoronarea ei a avut loc în anul următor, la celebra biserică Westminster Abbey din Londra.



Străbunică pentru a zecea oară



În mod tradițional, regina rămâne la reședința din Sandringham până după aniversarea morții tatălui ei. Anul acesta, însă, din cauza pandemiei, suverana a fost nevoită să modifice calendarul manifestărilor prilejuite de aniversarea urcării pe tron.



În timpul celui de-al treilea „lockdown' din Anglia, Regina Elisabeta a II-a și Ducele de Edinburgh au locuit la Castelul Windsor, însă cei doi au anunțat că se vor întoarce la Londra înainte de o serie de evenimente-cheie planificate pentru această vară.



Prințul Philip va împlini 100 de ani pe 10 iunie, în timp ce manifestările „Trooping the Color' vor avea loc pe 12 iunie pentru a o sărbători ziua de naștere a reginei, care va împlini anul acesta, pe 21 aprilie, 95 de ani de viață.



În același timp, potrivit revistei Hello!, Regina Elisabeta a II-a l-ar fi invitat în această vară, la Palatul Buckingham, pe noul președinte american, Joe Biden, la o întâlnire care va reprezenta unul dintre primele sale evenimente diplomatice majore de la instaurarea „lockdown-ului' în Anglia.



În acest an, familia regală se va înmulți cu încă doi membri. În cursul lunii februrie, Prințesa Eugenie, una dintre nepoatele suveranei britanice, va deveni pentru prima dată mămică. De asemenea, o altă nepoată a reginei, Zara Tindall, și soțul acesteia, Mike, fost rugbyst în naționala Angliei, așteaptă cel de-al lor treilea lor copil, ei având acum două fetițe: Mia (6 ani) și Lena (2 ani). Astfel, numărul strănepoților Reginei Elisabeta va ajunge la zece.