Eurovision 2021 va avea loc într-un nou format

Organizatorii Eurovision planifică anul acesta un concurs cum nu a fost niciodată.



Va fi respectată distanţarea socială şi există deocamdată trei scenarii de desfăşurare. E inclusă şi varianta ca artistii să rămână acasă şi de acolo să îşi prezinte piesa la competitia desfasurată in orasul Rotterdam, pe 18, 20 si 22 mai. Anunţul a fost făcut astazi de organizatori, in conditiile in care toată lumea recunoştea că e imposibil, in actualele circumstante, să se desfăşoare concursul in mod normal. Republica Moldova va fi reprezentată de Natalia Gordienco, câstigătoarea de anul trecut a competitiei naţionale.