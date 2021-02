Și părul tău are nevoie de somn de frumuseţe! Află cum să i-l oferi!

Până acum, eram convinse că somnul de frumuseţe se adresa cu precădere pielii noastre, dar experţii consideră că ne-am înşelat.



Se pare că părul este la fel de afectat de privarea de odihnă, lipsa de respect pentru un beauty sleep ca la carte numărându-se printre cauzele principale ale fragilităţii firului de păr.



Fetele cu păr frumos sunt la fel de fidele unui somn odihnitor precum unui hairstylist desăvârşit şi jură că visele colorate ale nopţii le asigură o podoabă capilară demnă de Ileana Cosânzeana (sau de urmaşa ei din zilele noastre, Blake Lively).



Descoperă în galerie ce trebuie să faci pentru ca părul tău să profite din plin de pe urma somnului de frumuseţe.

Îţi promitem că te vei trezi cu un păr de vedetă!



Bifează cele şapte ore obligatorii!

Deşi fiecare dintre noi are nevoi diferite, cele şapte ore de somn sunt absolut obligatorii, urmând să le multiplici, în cazul în care nu te simţi odihnită. Astfel, părul tău va avea posibilitatea de a se regenera, iar tu te vei trezi cu o podoabă capilară demnă de... Gigi Hadid!



Pune preţ pe hidratare!

Cum îţi tratezi pielea înainte de culcare? Suntem sigure că o „cremuieşti” cu dedicaţie şi o răsplăteşti cu un serum ultra-hidratant. De ce ai proceda altfel cu cosiţele tale? Aplică un tratament special conceput, cu acţiune pe timpul somnului, sau apelează la un ulei hidratant, cu care să îţi răsfeţi lungimile şi vârfurile!



Nu merge la culcare cu părul ud!

Ştim, aparatele de coafat se numără printre principalii duşmani ai părului sănătos, dar nici somnul de frumuseţe în compania apei din cosiţe nu va da rezultate prea bune. Fricţiunea dintre şuviţele ude şi faţa de pernă cauzează ruperea lor. Soluţia? Îndepărtează excesul de apă cu un prosop, apoi usucă-ți părul cu foehnul (dacă nu poţi tolera uscătorul de păr, spală-te pe cap cu câteva ore bune înainte de culcare). Poţi păstra cam un sfert de păr umed, dar orice procent mai mare de atât îţi va face părul fragil în faţa oricărei agresiuni.



Importanţa unei feţe de pernă de calitate

Nu îţi înveleşte doar perna dragă, pe care îţi odihneşti capul în fiecare seară, ci reprezintă şi un culcuş protector pentru părul tău. Experţii în îngrijirea părului recomandă să foloseşti o faţă de pernă din mătase, care este mai blândă cu părul şi diminuează fricţiunea, acest pericol „mortal” pentru podoaba ta capilară. Vei investi o sumă mai mare, dar te vei trezi cu un păr demn de Jennifer Aniston!



Protejează-ţi onduleurile naturale!

Mama natură a fost generoasă cu tine şi te-a înzestrat cu bucle superbe? Respectă-i darul şi fă în aşa fel încât somnul de frumuseţe să îţi păstreze neatinsă frumuseţea părului. Înveleşte-l într-o eşarfă de mătase, pentru a evita ca buclele să îşi piardă forma din cauza presiunii la care sunt supuse sau a agitaţiei de peste noapte!



O mască pentru somn de frumuseţe!

Somnul de frumseţe are efecte extraordinare asupra părului tău, dar de ce nu i-ai da o mână de ajutor? Uleiul de cocos îţi va garanta un păr mai strălucitor decât al lui Kim Kardashian! Aplică un strat generos din acest dar al naturii pe lungimi şi la vârfuri, prinde într-un coc (utilizând o panglică, pentru a preîntâmpina ruperea firelor) şi lasă magia să îşi facă datoria. Spală-ţi părul a doua zi dimineaţa, insistând până ce este curat, şi vei rămîne impresionată!



Cel mai bun moment pentru şamponul uscat

Majoritatea fetelor utilizează şamponul uscat înainte de a pleca dimineaţa, dar expertele în păr frumos insistă că cel mai bun moment este, de fapt, seara, înainte de culcare. Astfel, vei obţine un efect natural şi nici nu va trebui să îţi faci griji cu utilizarea în exces a produsului tău salvator: dimineaţa nu vor mai fi vizibile decât beneficiile!



Masajul, răsfăţul meritat al părului!

Nu numai stilistul tău îţi poate oferi un masaj capilar ca la carte, ci şi tu poţi decide că este cazul să îţi surprinzi în mod plăcut scalpul. Folosindu-te de buricele degetelor, execută mişcări blânde, circulare: părul va fi mai sănătos şi mai strălucitor (masajul intensifică eliberarea uleiurilor protectoare), iar creşterea firului va fi stimulată. În plus, somnul de frumuseţe al părului va deveni mult mai relaxant!



Şi prinţesa îşi pieptăna părul de o sută de ori înainte de culcare

Basmele mint! Nu numai că ne-au îndemnat de secole să purcedem în căutarea unui Făt-Frumos inexistent, dar ne-au învăţat şi că este musai să ne periem de o sută de ori părul înainte de culcare, dacă ni-l dorim la fel de des şi de frumos ca al Ilenei Cosânzeana. Nimic mai fals! Periajul în exces rupe firul de păr şi este absolut interzis atunci când acesta este ud. Foloseşte un produs cu peri naturali, până ce descurci părul, şi nu uita de rolul soluţiilor care uşurează descâlcirea şuviţelor!



Rolul salvator al pre-stylingului

Ai vrea să te lauzi şi tu cu o coafură impecabilă la birou, dar nu reuşeşti niciodată să te ridici din pat la timp dimineaţa? Nu îţi compromite somnul de frumuseţe, ci alege să acţionezi înainte de a merge la culcare! Prinde-ţi părul în două codiţe sau într-un coc lejer, iar a doua zi te vei trezi cu bucle moi de toată frumuseţea!