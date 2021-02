Pandemia a lovit crunt piaţa muncii din Republica Moldova. În 2020, zeci de mii de oameni şi-au pierdut locul de muncă, iar aproape 80 la sută dintre companii spun că nu au beneficiat de sprijin din partea statului. Fundaţia germană Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova, în colaborare cu Syndex România, au realizat un studiu dat astăzi publicităţii. Experţii explică şi faptul că rata şomajului a scăzut surprinzător deşi 2020 a fost un an cu probleme.



Potrivit studiului, peste 45 de mii de oameni şi-au pierdut temporar sau definitiv locul de muncă, doar în lunile aprilie-iunie 2020. În perioada martie-octombrie, fondul de salarii a scăzut cu 3,1 miliarde de lei, iar pierderea estimată a veniturilor pentru salariaţi, este de peste 2,5 miliarde de lei.



„Pierderea veniturilor salariale în trimestrul II şi III ale anului 2020, echivalează cu 65,2 şi, respectiv, 60,7 mii de salariaţi în echivalent normă întreagă”, a spus MARCEL SPĂTARI, consultant, Syndex România.



Autorii studiului mai spun că pandemia a impus disponibilizări de personal, sub mai multe forme.



„Au fost diminuate orele de muncă, mai ales în industria grea. au fost destul de multe concedii pe cont propriu, mai ales în HORECA, industria uşoară. Şomajul tehnic s-a implementat mai puţin, sectoarele mai reziliente, de exemplu în sectorul financiar-bancar sau cel de producere a componentelor auto”, a spus MARCEL SPĂTARI, consultant, Syndex România.



Totodată, foarte puţine firme au beneficiat de stimulente financiare oferite de Guvern. Potrivit studiului, aproape 80 la sută dintre companii nu au primit sprijin din partea statului şi doar câteva s-au bucurat de amânarea plăţii taxelor şi impozitelor sau prelungirea termenului de raportare a activităţii economice.



STIMULENTE FINANCIARE OFERITE FIRMELOR DE CĂTRE GUVERN

Sursa : Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova



Nu am beneficiat 76%

Amânarea plăţii taxelor şi impozitelor 17%

Prelungirea termenelor de raportare a activităţii economice 14%

Program de subvenţionare şomaj tehnic 6%

Programul de rambursare TVA 3%

Subvenţionarea dobânzilor 2%



Studiul mai arată că Republica Moldova nu a oferit sprijin financiar direct firmelor pentru menţinerea salariaţilor, aşa cum au făcut multe alte state din Europa. Măsurile economice luate de Guvern în susţinerea angajaţilor şi angajatorilor, s-au dovedit a fi insuficiente, arată studiul. În perioada stării de urgenţă, cadrul legal a fost relaxat pentru ca firmele să poată concedia cu uşurinţă angajaţii.



„Considerăm necesară întreprinderea unor măsuri urgente, chiar dacă avem o criză politică, economică”, a spus OLEG BUDZA, preşedinte, Confederaţia Naţională a Sindicatelor.



Studiul "Cine plăteşte factura pandemiei? Impactul social-economic al coronacrizei" a fost realizat de către fundaţia germană Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova, în colaborare cu Syndex România.