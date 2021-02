Medicamentul din grădină: 5 leacuri tămăduitoare cu praz

Prazul se foloseşte la prepararea tocăniţelor şi salatelor, dar poate fi administrat şi în scop terapeutic. Planta are rol antiseptic, stimulează imunitatea, scade riscul cancerului de colon şi are efecte laxative, favorizând eliminarea toxinelor din organism. Iată câteva leacuri tâmâduitoare cu praz pe care le poţi prepara acasă.



În România, prazul este renumit mai ales în Oltenia, unde se consumă în cantităţi mari. De asemena, şi la ardeleni, leguma cu bulbul alungit înlocuieşte ceapa în multe mâncăruri. În medicina populară, prazul era folosit ca adjuvant în mai multe afecţiuni.



Prazul, remediu pentru probleme digestive



Dacă s-a întâmplat să mănânci ceva mai greu de digerat, te poate ajuta un preparat alcătuit din zeamă de varză şi praz. Toacă mărunt un fir de praz proaspăt şi pune-l în zeamă de varză să stea cam o oră. Ia câte o lingură, la nevoie. Acest remediu îţi asigură enzimele necesare pentru o bună digestie.



O infuzie pe bază de praz, poate fi folosită ca tratament adjuvant în afecţiuni ca: litiaza urică, insuficienţa renală, cistita, colici gastrointestinal. Fierbe aproximativ 30 g praz în 500 ml apă. Bea zeama respectivă, câte 3 căni pe zi sau conform recomandărilor fitoterapeutului.



Sirop de praz pentru afecţiuni respiratorii



Prazul conţine mucilagii, care acţionează ca un balsam pentru căile respiratorii. Un sirop preparat din praz reduce inflamaţiile corzilor vocale şi a gâtului. Este de asemenea un foarte bun decongestionant şi expectorant. Pune 200 g praz într-o sticlă, adaugă 200 g miere. Lasă la macerat timp de 10 zile, apoi adaugă 500 ml apă, agită puţin şi filtrează. Consumă, la nevoie, din acest amestec 4-5 linguri de două ori pe zi, dimineaţa şi seara.



Prazul pentru uz extern: remediu pentru bătături



Foarte mulţi oameni suferă de bătături. Încearcă tot felul de crème, dar fără rezultate mulţumitoare. Datorită calităţilor sale emoliente, prazul te ajută să scapi de ele, dacă respecţi următoarele indicaţii: prazul se despică, iar frunzele respective se presează cu o sticlă, apoi se aplică direct pe bătături şi se înfăşoară cu tifon. Lasă aşa peste noapte, 6-8 ore. Tratamentul durează şapte zile, după care veţi poate scoate bătăturile uşor cu mâna, fără să sângereze.



Cel mai bun tratament pentru înţepături de insecte



Prazul a devenit renumit pe plan mondial pentru eficienţa în ameliorarea inflamaţiilor, ca urmare a înţepăturilor de insecte. Aşadar, dacă v-a înţepat o albină, un păianjen sau un gândac şi observi că zona respectivă se inflamează, ia o simplă foaie de praz verde, preseaz-o puţin cu o sticlă şi aplic-o pe zona afectată. Acelaşi efect îl are şi tincture de praz. Unge cu ea zona dureroasă şi inflamţia se va reduce treptat.



Tot frunzele de pras, puţin presate, sunt de ajutor în caz de ulceraţii, abcese, furunculi, angine pectorale. Se aplică direct pe rană, pe zonele inflamate sau dureroase, iar rezultatul este aproape incredibil.