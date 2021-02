Echinacea susţine imunitatea. Ce alte beneficii are planta

Din aceeaşi familie cu muşeţelul, echinacea este una dintre plantele care s-au dovedit că au numeroase efecte benefice asupra organismului. De la întărirea imunităţii până la stimularea producerii de colagen, iată doar câteva dintre proprietăţile ei.



Numele de echinacea vine din termenul grec „echinos‟, care înseamnă arici, deoarece floarea are mijlocul pălăriei bombat, iar de jur împrejur are petale, asemenea acelor unui arici. Creşte spontan, dar poate fi şi cultivată, perioada recomandată de recoltare fiind în lunile iunie şi septembrie, între orele 9-12, când florile sunt deschise.



Întăreşte sistemul imunitar

Există nouă varietăţi de echinacea, dar doar trei dintre ele pot fi utilizate în scopuri medicinale. Acestea conţin un mix de substanţe active, printre care substanţe antimicrobiene şi antivirale, precum şi fenoli, care au proprietăţi antioxidante. Echinacea ajută la eliminarea radicalilor liberi care cauzează stresul oxidativ şi îmbătrânirea celulară. În timpul răcelilor, consumul de echinacea poate scurta perioada de recuperare cu până la două zile. Totodată, ceaiul de echinacea este recomandat pentru calmarea durerilor de gât sau a altor dureri care apar în timpul virozelor respiratorii.



Previne infecţiile urinare

Datorită proprietăţilor antibacteriene, echinacea este recomandată în timpul afecţiunilor urinare. Acidul cafeic din frunze ajută la prevenirea şi la tratarea acestor infecţii. Totodată, echinacea stimulează cicatrizarea rănilor, deoarece grăbeşte procesul de regenerare a pielii. În acelaşi timp, ameliorează afecţiuni precum eczemele sau psoriazisul. Aplică pe leziunile uşoare, cum ar fi tăieturi sau zgârieturi plicuri de echinacea după prepararea ceaiului sau creme pe bază de extract de plantă.



Reduce anxietatea

Stresul din această perioadă, precum şi schimbările prin care trebuie să trecem zi de zi îşi pot pune amprenta asupra stării noastre psihice, ceea ce poate creşte riscul de apariţie a anxietăţii. Pentru a preveni aceste stări, poţi bea regulat ceai de echinacea, deoarece conţine acid rozmarinic, care are efect calmant asupra sistemului nervos. Totodată, substanţele active din plantă scad nivelul de cortizol, denumit şi hormonul stresului. Echinacea are proprietăţi în aromoterapie; mirosul acesteia poate îmbunătăţi starea de spirit, mai ales în perioadele de tristeţe. Parfumul ei ajută la eliberarea în organism a dopaminei, hormonul care controlează starea de fericire. O cană de ceai, băut în timpul zilei sau seara înainte de culcare, induce o stare de linişte.



Recomandată pentru respiraţie

Fie că sunt cauzate de alergii sau sunt asociate cu simptomele astmului, problemele respiratorii sunt ameliorate cu ajutorul ceaiului sau a capsulele cu echinacea. Aceastea relaxează muşchii, ceea ce permite o mai bună oxigenare a plămânilor. Mai mult decât atât, echinacea suprimă şi acţiunea histaminelor, care determină reacţia alergică a organismului.



Cum se prepară ceaiul

Ai nevoie de o mână de flori proaspete de echinacea sau de 10 grame de flori uscate şi de 200 ml apă. Încălzeşti apa până când aproape dă în clocot, adaugi florile, amesteci, dai deoparte şi acoperi vasul cu un capac. Laşi să se infuzeze 10 minute, apoi strecori ceaiul şi-l bei călduţ. Pentru un gust mai bun, poţi adăuga miere sau zeamă de lămâie.



Efecte adverse

Deoarece are rolul de a stimula sistemul imunitar, este recomandat ca cei care iau medicamente imunosupresive să consulte medicul înainte de a consuma produse pe bază de echinacea. Printre efectele adverse ale consumului de echinacea, destul de rare, se numără greaţa, durerile stomacale şi iritaţii ale pielii. Consumată sub formă de capsule, doza zilnică de echinacea nu trebuie să depăşească 50 mg pe zi.