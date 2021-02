Dieta cu morcovi te ajută să îţi reglezi digestia şi să pierzi centimetri în talie

Încerci să scapi de surplusul de kilograme? Poţi urma dieta bazată pe consumul de morcovi. Mulţi sunt cei care au adoptat-o şi s-au bucurat de rezultate. Dieta cu morcovi este recomandată şi de nutriţionişti, pentru că leguma este bogată în minerale şi vitamine şi nu are multe calorii.



Cea mai importantă condiţie de urmat când vine vorba despre dieta cu morcovi este ca legumele să fie fierte. Cu alte cuvinte, ca să slăbeşti şi să îţi accelerezi digestia şi metabolismul, urmează dieta cu morcovi fierţi. O ceaşcă de morcovi cruzi are doar 50 de calorii, adică 3% din aportul caloric recomandat zilnic (pentru o dietă de 1.500 de calorii). Aceeaşi porţie de morcovi, însă fierţi, are mai multe calorii (54 calorii la o ceaşcă), iar morcovii la conservă au până la 37 calorii per ceaşcă. Dacă vrei să pierzi în greutate mai repede, tot ce trebuie să faci este să reduci consumul caloric zilnic la 1.100-1.200 de calorii.



Dieta cu morcovi fierţi, regim bogat în vitamine



Morcovii fierţi au vitamina A, una dintre acele vitamine care te ajută să slăbeşti. Indiferent ce fel de morcovi alegi să consumi (albi, portocalii, mov), aceste rădăcinoase conferă corpului, cu doar o ceaşcă, până la 400% din aportul de vitamina A recomandată zilnic. Dacă alegi dieta cu morcovi fierţi, ai până la 530% vitamina A!



Corpul tău converteşte vitamina A din alimente în compuşi denumiţi retinoizi, care interacţionează cu celulele şi ţesuturile. Unele forme de vitamina A influenţează creşterea ţesutului adipos. Deci cum poţi slăbi repede? Cu dieta cu morcovi fierţi, care contracarează formarea depozitelor de grăsime şi previne obezitatea, notează livestrong.com. Vitamina A favorizează şi reducerea circumferinţei abdominale.



Conform studiilor în domeniu, persoanele care au nevoie să slăbească, înregistrează o carenţă de vitamina A în ţesuturi, deci, consumul de morcovi poate ajuta celulele să funcţioneze la nivel optim. În plus, morcovii conferă saţietate şi te ajută să mănânci mai puţin, pentru că te saturi mai repede.



Morcovii sunt bogaţi şi în alte vitamine, de ajutor la slăbit, şi conţin fibre (14% din necesarul zilnic, într-o ceaşcă de morcovi cruzi şi 18% în cazul în care încerci dieta cu morcovi fierţi). După cum ştii, fibrele te ajută să îţi ajustezi silueta, mai ales dacă mănânci mai încet şi mesteci hrana mai mult. Aşadar, o dietă eficientă poate avea consum caloric redus dacă te ajută să fii sătulă.



Aceste legume sunt bogate şi în vitamina C, care te ajută să arzi mai multă grăsime în timpul exerciţiilor fizice. Conform studiilor, adulţii care au suficientă vitamina C în corp, consumă cu până la 25% grăsime în timp ce fac sport. Dacă consumi morcovi cruzi, ai 12% din doză zilnică recomandată de vitamina C şi dacă alegi dieta cu morcovi fierţi, ai 10%.



Cum poţi găti morcovii



Optează pentru morcovi fierţi, ca să ţii dieta ca la carte, dar la fel de eficientă este şi dieta cu morcovi cruzi sau cu morcovi gătiţi la cuptor sau pe grill. Câte o cană de morcovi pe zi, la prânz, este suficientă să te ajute să mănânci mai puţin şi să asiguri organismul cu vitamine. Este necesar să nu depăşeşti 1.200 de calorii pe zi şi să faci şi mişcare în fiecare zi.



Evită morcovii la conservă, pentru că aceştia au mult sodiu şi, deşi nu îngraşă, favorizează reţinerea apei în ţesuturi!