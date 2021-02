Alimente supraevaluate. Sunt considerate sănătoase şi hrănitoare, dar, în realitate sunt calorii goale

Există multe alimente care ne plac, ne dau senzaţia de saţietate, dar, în realitate, conţin foarte puţine substanţe nutritive comparativ cu numărul de calorii. Paradoxal, unele dintre ele au chiar o aură de alimente sănătoase.



Alimentele bogate în calorii - dar care nu aduc benficii pentru sănătate pentru că nu conţin elemente nutritive - sunt considerate de către specialişti calorii goale. Printre acestea se numără unele grăsimi, zahărul, alcoolul, alimentele procesate etc



De aceea, pentru aceste tipuri de alimente a apărut şi alternativa sănătoasă. Sau cel puţin aşa pare la prima vedere. Cu toţii am auzit de beneficiile siropului de agave (ca înlocuitor de zahăr), ale uleiului de cocos (ca subtitut pentru uleiul de floarea-soarelui) sau ale sucurilor proaspăt stoarse din fructe şi legume (în locul sucurilor carbogazoase). Dar sunt ele atât de sănătoase pe cât credem?



Indiferent în ce context sau în ce cantitate sunt folosite, oamenii presupun că aceste alimente sunt sănătoase, chiar şi atunci când există puţine dovezi care să confirme acest lucru.



O linguriţă de sirop de agave ar putea fi mai sănătoasă în comparaţie cu câteva linguriţe de zahăr alb rafinat, dar, cu toate că este un îndulcitor natural, nu înseamnă că nu conţine o cantitate mare de calorii goale.



Acelaşi lucru este valabil şi în cazul uleiului de nucă de cocos.



Deşi s-a crezut multă vreme că are unele beneficii pentru sănătate, studii recente au arătat că este bogat în grăsimi saturate şi este la fel de dăunător precum baconul, uleiul de palmier sau untul. Concluzia: are un aport caloric mare şi nu are nutrimente.



Fresh-urile de fructe sau legume au încă aura de „sfinţi“ ai alimentelor şi multă lume este convinsă că sunt sănătate la pahar. În realitate, prin procesul de stoarcere, se elimină aproape toate fibrele (exact substanţele nutitive) şi rămâne fructoza, adică zahărul. Din nou, calorii goale.



Pentru a nu cădea în aceste capcane, informează-te despre produs în cel mai simplu mod. Ciocolată organică e tot ciocolată, chiar dacă e făcută cu cacao organică. Va conţine în continuare zahăr şi grăsimi. Iar exemplele pot continua. Odată ce deţii informaţiile nutriţionale – raportul dintre numărul de calorii şi cel de proteine, fibre, grăsimi bune sau rele – găseşte înlocuitorul cu adevărat sănătos. 100 g de migdale crude şi 100 g de cartofi prăjiţi au acelaşi aport calori (aproximativ 550 de calorii), dar primele conţin carbohidraţi buni şi grăsimi de calitate, în timp varianta a doua înseamnă doar calorii fără niciun beneficiu pentru sănătate.



Aşada, chiar dacă un aliment este la modă şi lăudat pentru beneficiile sale, informează-te şi cântăreşte toate opţiunile înainte de a-l include în dieta ta.