Ce spun astrele azi, 31 ianuarie

Berbec

Este un moment foarte oportun pentru a va rezolva probleme financiare carora pana acum nu le-ati gasit o solutie potrivita, de a reglementa unele datorii, eventual. Ziua de astazi va va duce liniste si fericire, in general. Binenteles ca vor exista dificultati, insa intr-un climat astral favorabil, acestea vor fi mult mai usor de rezolvat, mult mai usor de indurat. Nu puteti cere o fericire absoluta, pentru ca aceasta nu exista. Si-apoi, priviti si in jurul vostru; veti observa ca se poate si mult mai rau. Nimeni nu spune ca nu aveti voie sa visati la o iubire ca-n povesti. Nu idealizati insa, prea mult, pentru c s-ar putea sa fiti dezamagiti.



Taur

In plan profesional, fiti foarte atenti la ceea ce puteti economisi, printr-o programare clara a cheltuielilor, prin evitarea achizitiilor care nu va sunt strict necesare. Cu lista la magazin, nu riscati sa va depasiti bugetul. Viata sentimentala este amenintata de rutina si monotonie; va fi nevoie sa faceti apel la imaginatie, pentru a iesi din impas. Climatul astral va predispune spre agitatie, spre nerabdare, iar aceste elemente pot duce la certuri, la tensiuni. Ar fi bine ca astazi sa vorbiti numai atunci cand este neaparat nevoie. Pana si un ton prea caustic ar putea sa deranjeze pe cei din jur. Nu e rau sa recunoasteti cand gresiti, dar, cel mai bine, preveniti greselile!



Gemeni

Creativitatea si originalitatea vor fi, din plin, stimulate astazi; ideile voastre se vor bucura de apreciere si chiar va veti face remarcati si la niveluri mai inalte, in cercuri mai influente. In acest fel, va pregatiti terenul pentru ca parcursul vostru profesional sa se indrepte catre o cale mai interesanta si mai satisfacatoare. Va veti bucura foarte mult daca veti fi iubiti, alintati, de catre partener. Fiti insa constienti ca, intr-o relatie de cuplu, lucrurile nu merg niciodata, la nesfarsit, intr-un singur sens; va trebui sa depuneti si voi, eforturile reciproce. Din punctul de vedere al starii de sanatate, exista risc crescut de intoxicatii si deranjamente gastrice.



Rac

Fiti atenti sa nu va iluzionati prea mult in privinta anumitor chestiuni. Ramaneti fideli deciziilor pe care le-ati luat si sustineti-va pana la capat ideile, daca sunteti convinsi ca dreptatea este de partea voastra. Starea de sanatate va fi destul de volatila; va veti simti obositi, mai ales daca ati avut o perioada solicitanta in zilele anterioare. In plan profesional, vi se va cere sa va adaptati, destul de neasteptat, unei imrejurari sau sarcini de lucru noi. Nu va va face prea mare placere, dara nu veti avea incotro. Va trebui sa faceti eforturi pentru a intari legaturile familiale, tinand cont de parerile fiecaruia in rezolvarea chestiunilor fundamentale.



Leu

Climatul astral al zilei de astazi, in ceea ce va priveste, va favoriza viata de cuplu, stimuland toleranta, buna intelegere intre parteneri, armonia in camin si in relatia de cuplu. In plan profesional, va trebui sa aveti grija la acele persoane care actioneaza ascuns, pentru ca voi sa nu le cunoasteti scopurile reale; actiunile subversive vor avea ca scop precis zadarnicirea eforturilor voastre in directia gasirii unor solutii constructive problemelor cu care va confruntati. Sunteti in pericol de a fi sabotati astazi si nu trebuie sa neglijati acest lucru. Daca sunteti un carnivor inrait, este bine sa treceti pe peste sau chiar spre vegetale, pentru a va detoxifia putin organismul.



Fecioara

Veti fi plini de dinamism si initiativa si va va face placere sa va implicati in activitatile zilei, oricare ar fi acestea. Sunteti nerebdatori sa participati la evenimente de socializare, deci va fi putin probabil sa refuzati invitatii; foarte bine faceti. Astfel, veti avea posibilitatea sa va largiti considerabil orizonturile. Exista un risc crescut de probleme dermatologice, asa ca, pe langa masurile de protectie care vizeaza exteriorul corpului vostru, ar fi bine sa aveti grija si la ceea ce mancati. Exista alimente care ar putea favoriza aparitia unor probleme de sanatate ale pielii, nemaivorbind de vreo intoxicatie, in cazul in care nu veti avea o atentie stricta asupra gradului de valabilitate al alimentelor sau asupra modului de pastrare al acestora.



Balanta

Daca veti fi neglijenti si putin interesati, este foarte posibil ca astazi sa ratati multe afaceri profitabile, multe oportunitati de a evolua. Va trebui sa va impuneti sa nu repetati aceleasi greseli de doua ori. In a doua parte a zilei, este posibil sa fiti pusi in fata unei probleme destul de complicate, care are, insa, o rezolvare simpla, daca priviti cu atentie. Analizati bine lucrurile, dar aveti grija sa nu complicati voi insiva lucrurile. In plan sentimental, nu veti fi prea interesati de dragostea aceea eterna, romantica si durabila. Mai degraba veti fi tentati sa vedeti pana unde puteti merge cu puterea de seductie, sa va jucati putin, sa sa experimentati. Atentie! Acea iubirea adevarata ar putea trece pe langa voi, in aceasta situatie.



Scorpion

Ideile nu va vor lipsi astazi si nu va va fi greu nici sa le puneti in practica, daca va veti stradui putin. Trebuie sa evitati discutiile in contradictoriu, pentru ca, mai ales daca sunt foarte aprinse, risca sa va afecteze, atat fizic, cat, mai ales, psihic. Nu ar fi exclus sa fiti solicitati sa va implicati intr-un proiect de mai lunga durata. Comunicarea cu unii dintre membrii familiei ar putea fi obstructionata. Nici exprimarea in plan sentimental nu va fi prea facila; va trebui sa faceti eforturi pentru a va comunica trairile, emotiile. Nivelurile colesterolului trebuie strict controlate; exista risc de acutizare a unor afectiuni cauzate de acumularea nesanatoasa a acestuia.



Sagetator

Aceasta zi va fi o zi a trairilor intense, pentru voi, nativii acestei zodii. Unii chiar veti avea dificultati in a va controla emotiile si a va impune un comportament rational. Veti fi susceptibili de a actiona la limita, asumandu-va riscuri ce nu va sunt nici favorabile si nici caracteristice. Nu este intelept sa fiti foarte insistenti in directia asumarii unor riscuri inutile; secretul victoriei este sa va cunoasteti foarte bine pe voi insiva, si mai apoi pe adversarii cu care va confruntati. Relatiile cu apropiatii vor fi, fie foarte constructive, foarte apropiate, fie nocive, tulburi, agitate. Pasiunile in cuplu pot actiona fie ca un liant, fie ca un factor de separare



Capricorn

Viata voastra sentimentala va cunoaste o zi destul de tensionata, dar, din fericire, consecintele nu vor fi extreme. Rupturile sunt excluse, dar eforturile pentru a aduce lucrurile la normal vor trebui sa fie sustinute. In plan prefesional, perspectivele se arata incurajatoare. Climatul astral va va sprijini sa gasiti usor solutii problemelor pe care le aveti de rezolvat. O stare de sanatate optima va trebui sustinuta cu masuri de protectie si odihna suficienta. Anumite elemente de comportament din partea aporpiatilor ar putea sa va ofere motive de ingrijorare. Animatia din jurul vostru va fi intensa, mai ales in prima parte a zilei; socializarea va fi la cote maxime, iar intalnirile pe care le veti avea vor fi foarte interesante. Un prieten este mereu util, in diverse imprejurari, intr-un anumit moment din timp.



Varsator

Partea financiara a vietii voastre se va confrunta cu unele probleme, mai ales daca riscurile pe care vi le veti asuma, din acest punct de vedere, vor fi insuficient calculate. Aveti o oarecare tendinta razboinica mai accentuata astazi, dar aveti grija impotriva cui va folositi aceste valente. Veti fi in pericol de a actiona impulsiv, exagerat, iar acest lucru va poate cauza importante prejudicii. Atitudinea voastra se va datora unei nelinisti interioare, care va va domina intreaga zi, dar careia nu-i veti putea identifica cu exactitate sursa. Psihicul vostru va fi volatil si ati putea cadea usor prada tentatiei de a manca nesanatos, de a nu va odihni cum trebuie, ceea ce va avea repercursiuni asupra starii voastre de sanatate.



Pesti

Daca nu va va fi bine, din punct de vedere fizic, starea voastra psihica se va inrautati considerabil. Randamanetul in plan profesional va fi afectat, iar relatiile cu cei din jur vor cunoaste o perioada destul de nefasta. Este imperativ necesar sa va tineti departe de orice conflicte care ar putea sa apara, fie la locul de munca, fie in familie, fiindca, in starea in care sunteti, puteti sa va spuneti lucruri care nu-si au locul si rostul. Pastati-va realismul, nu alergati dupa utopii; acest lucru ar putea adauga minusuri la starea voastra emotionala negativa din aceasta zi. Din pacate, va fi cam greu sa reveniti la serenitate, dupa o astfel de zi.